Test des Dreame H15 Pro et H15 Pro Heat : fort potentiel, mais imparfaits

Avec le H15 Pro et sa version Heat, Dreame poursuit son ambition de révolutionner le ménage. Ces deux aspirateurs laveurs sans fil promettent un nettoyage ultra complet, rapide et presque sans effort. Que valent ces machines haut de gamme au quotidien ? Sont-elles à la hauteur de leur prix ? Réponse dans notre test complet.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Dreame continue de bousculer le marché des aspirateurs laveurs avec deux modèles phares : le Dreame H15 Pro et sa variante améliorée H15 Pro Heat. Ces appareils haut de gamme promettent de faire du nettoyage des sols un lointain souvenir fastidieux, en combinant aspiration puissante, lavage efficace et entretien automatisé. Le H15 Pro Heat se distingue en étant le premier de la marque à chauffer l’eau de nettoyage jusqu’à 85 °C, offrant un lavage à l’eau chaude sans effort et surtout sans se brûler. Pour le reste, les deux modèles partagent une base technologique très similaire, héritière du H14 Pro précédent, avec de petites améliorations en termes de puissance d’aspiration, d’autonomie et d’innovations ergonomiques. Ces aspirateurs laveurs sont-ils à la hauteur de leurs promesses ? Nous les avons testés en détail pour le savoir.

Design et ergonomie

Dès le déballage, les H15 Pro impressionnent par leur design imposant. Ils se parent d’un plastique noir profond aux lignes tendues, avec quelques touches de gris métallisé, inspirant robustesse et qualité. Selon la version, le corps de l’aspirateur est soit cylindrique, soit plus rectangulaire. Dans les deux cas, les deux modèles disposent d’un écran affichant le mode utilisé, le pourcentage de batterie restante, ainsi que les éventuelles informations complémentaires, comme par exemple un défaut d’eau du réservoir.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les deux appareils disposent de deux réservoirs amovibles, un pour l’eau propre et un pour l’eau sale. Selon le modèle, le premier se situe soit à la base du balai, dans la tête d’aspiration, ou à l’avant, directement sur le corps. Dans le premier cas, l’ergonomie est assez discutable, puisqu’il faut dévisser un embout à chaque remplissage, ce qui demande un peu trop d’effort au quotidien. La version Heat simplifie cette approche, puisque le réservoir d’eau propre se déclipse facilement et dispose d’un couvercle intégré pour le réservoir d’eau propre. Le réservoir d’eau sale est quant à lui directement dans le corps du robot, soit à l’avant sur le H15 Pro, soit à l’arrière pour le H15 Pro Heat. Dans les deux cas, il se retire facilement et est équipé d’un filtre, permettant de capturer les gros débris afin qu’ils ne se mélangent pas à l’eau sale. On regrette néanmoins que les capacités des réservoirs ne soient pas plus importantes, ce qui impose de les vider et remplir trop fréquemment.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Côté tête de nettoyage, Dreame innove avec un embout robotisé “AI DescendReach”. Celui-ci permet à une petite raclette située au bout du rouleau de s’abaisser et d’avancer jusqu’au ras des plinthes et dans les coins. La marque promet ainsi un nettoyage bord à bord sans laisser les 1 à 2 cm d’espace qu’on retrouve habituellement le long des murs. Cette lamelle descend automatiquement lors du passage le long d’un mur pour ramener l’eau et les saletés vers le rouleau, puis se relève pour ne pas entraver la glisse. Par ailleurs, un peigne anti-enchevêtrement évite aux cheveux et poils d’animaux de s’enrouler autour du rouleau.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour un nettoyage facilité, les deux modèles peuvent se faufiler sous la plupart des meubles grâce à une inclinaison à 180°, malgré une hauteur minimale de 14 cm. En pratique, vous pouvez coucher le balai quasiment à plat pour aspirer sous un lit ou un canapé.

Côté gabarit, ce n’est pas un appareil compact ou léger : il pèse environ 6 kg sur la balance, un poids conséquent qui s’explique par la richesse des fonctionnalités intégrées. Pour autant, rien d’insurmontable pour un appareil aussi complet, d’autant que ses roues motorisées facilitent les manœuvres.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Malgré ces atouts, Dreame a fait l’impasse sur quelques éléments présents sur le modèle précédent. Il n’y a pas de LED frontale sur la tête d’aspiration, un détail pourtant pratique, notamment en nettoyant sous les meubles. Par ailleurs, aucune des deux versions ne dispose d’un réservoir de détergent, ce qui impose de la diluer manuellement en remplissant le réservoir d’eau propre.

Performances de nettoyage

Le Dreame H15 Pro dispose d’une puissance d’aspiration impressionnante de 22 000 Pa, qui surpasse la plupart de ses concurrents. En mode standard ou intelligent, cela se traduit par une excellente capacité à récupérer les saletés du quotidien : poussières fines, miettes de pain, poils d’animaux, tout est avalé sur son passage. À l’usage, nous avons trouvé l’appareil très efficace sur les sols durs. Sur un sol carrelé ou du parquet stratifié, le H15 Pro aspire et lave en un seul geste, ce qui fait gagner un temps précieux. En cas de liquide renversé, il s’en sort tout aussi bien : un verre d’eau ou de jus accidentellement versé sur le sol est aspiré et le sol est quasiment sec après un ou deux passages.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le mode intelligent (Auto) est sans doute celui qu’on utilise le plus spontanément. L’aspirateur analyse le niveau de saleté du sol en temps réel et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau. D’autres modes sont disponibles, dont un mode Turbo pour bénéficier de la puissance maximale du produit, un mode aspiration seule (utile pour aspirer un tapis ou ramasser de l’eau renversée) et un mode personnalisable depuis l’application.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur le H15 Pro Heat, un mode Eau Chaude est également proposé. Ce dernier est la grande nouveauté : en l’activant, l’appareil va chauffer l’eau à environ 85 °C puis l’utiliser pour laver le sol. Une petite animation sur l’écran indique la montée en température et il faudra patienter une trentaine de secondes que l’eau soit à température. Cette durée de chauffe peut paraître longue et il est dommage qu’il ne soit pas possible de la lancer avant de commencer le nettoyage. Sur du carrelage ou un sol stratifié, on ne perçoit pas réellement la chaleur sous le pied, notamment car l’eau chaude est aussitôt aspirée. Toutefois, l’efficacité s’en ressent, notamment sur les sols tâchés. Cela dit, le gain en nettoyage à l’eau chaude reste subtil sur certaines taches courantes. Sur un sol déjà bien entretenu, la différence avec un lavage à l’eau « tiède » est peu flagrante, et ce mode ne fait pas de miracle sur un sol collant si vous n’effectuez qu’un seul passage rapide. On apprécie toutefois la température élevée pour décoller la saleté très incrustée, mais aussi pour son côté assainissant.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Mon principal regret avec ces deux modèles est leur nettoyage humide que je trouve superficiel. Certes, les sols sèchent rapidement, mais ils ne sont pas assez humidifiés, en particulier sur un sol carrelé. En effet, après un passage à vitesse normale, il arrive que les joints ne soient même pas humides, ce qui démontre une efficacité trop moyenne. Un passage plus lent nettoie certes plus en profondeur, mais requiert plus de temps et d’aller-retours. C’est dommage, car une pression plus importante aurait permis de frotter plus efficacement les sols et de mieux les humidifier.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Par ailleurs, l’autonomie n’est pas non plus leur point fort. Le Dreame H15 Pro embarque une batterie capable de tenir jusqu’à 60 minutes en mode Auto standard. Dans les faits, on tourne plutôt autour de 45 minutes, ce qui est un peu juste pour nettoyer une maison entière. Durant mes tests, j’ai pu couvrir environ 75 m² sur une charge, et j’aurais aimé avoir un peu de rabe pour terminer les autres pièces. De plus, si vous sollicitez le mode Turbo fréquemment ou le mode aspiration seule sur de grandes surfaces, l’autonomie avoisinera plutôt les 30 minutes.

Sur le H15 Pro Heat, le mode Eau Chaude est particulièrement énergivore et l’autonomie tombe à environ 15 minutes. C’est à peine suffisant pour une grande pièce de vie ou un petit appartement, et particulièrement décevant pour un appareil dont c’est la principale fonction. Autant dire qu’on ne nettoiera pas toute la maison en eau chaude continue. Ce mode est plutôt pensé pour des usages ponctuels ou ciblés, par exemple la cuisine après un gros repas, ou la salle de bain. Il vaut mieux donc l’utiliser à bon escient sur les zones qui en ont réellement besoin et pas pour un gros nettoyage de toute la maison.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La recharge de la batterie se fait automatiquement dès que l’appareil est sur son socle, mais prend énormément de temps. Une charge complète prend plus de deux heures, et il est donc impossible de reprendre le ménage rapidement après une longue session ou un lavage à l’eau chaude.

Sur le plan de l’efficacité pure, difficile de prendre le H15 Pro en défaut. Les bords de murs et plinthes sont bien longés, notamment sur les côtés. À l’avant, le Dreame H15 Pro détecte le mouvement de retour et abaisse automatiquement une petite raclette pour apporter la saleté vers le rouleau. C’est globalement efficace, à condition d’effectuer des mouvements lents, notamment pour laisser le temps au robot de récupérer les salissures et les liquides. Dans les angles, il reste parfois une petite zone non atteinte si l’angle est très aigu, mais le résultat est globalement bon.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En utilisation, le H15 Pro se révèle facilement maniable malgré son poids, grâce à son système d’auto-traction, que l’on retrouvait déjà sur son prédécesseur, mais aussi le Roborock Flexi Pro. Les roues motrices entraînent légèrement l’appareil vers l’avant ou l’arrière selon l’inclinaison, ce qui allège le ressenti et donne l’impression qu’il glisse tout seul sur le sol. On oublie rapidement qu’on pousse un engin de 6 kg, même sur de grandes surfaces.

La direction est souple, l’articulation du manche permet de tourner facilement et de contourner les obstacles. Et lorsqu’on a fini, l’aspirateur tient debout tout seul, évitant de le caler contre un mur. En position verticale, il verrouille son rouleau et reste immobile, pratique pour faire une pause ou le ranger sur sa base. En revanche, il a souvent tendance à laisser une trace de liquide sale à l’endroit où on le gare, ce qui force à devoir nettoyer à la main après l’utilisation.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Comme beaucoup d’aspirateurs laveurs, le H15 Pro n’aime pas les trop gros déchets solides. Par exemple, une coquille d’œuf cassée ou des morceaux de nourriture un peu volumineux auront tendance à être poussés par la raclette ou la tête d’aspiration plutôt qu’aspirés. Il faut alors repasser plusieurs fois ou, plus judicieusement, ramasser les gros morceaux à la balayette au préalable.

De même, en face avant, si vous poussez l’appareil droit vers un mur, il restera un petit centimètre non lavé car le rouleau n’est pas exactement au bord extrême de la tête. La solution est simple : longer le mur plutôt que de lui faire face, à condition que cela soit possible. Enfin, j’ai remarqué qu’il a tendance à laisser des traces de passage, aussi bien sur du parquet que sur du carrelage. Elles sont moins visibles que sur le H14, mais restent présentes. On peut même y distinguer les traces des roues, notamment après plusieurs passages.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du bruit, le Dreame H15 Pro n’est pas particulièrement silencieux, sans pour autant être démesurément bruyant. En fonctionnement normal, il émet un niveau sonore comparable à un aspirateur balai puissant. En mode Turbo c’est assez bruyant, puisqu’il dépasse les 70 dB en pointe, et la phase d’auto-nettoyage/séchage sur la base peut monter à 75 dB à un mètre en mode rapide, car on entend qu’il souffle de l’air chaud pour sécher. Il y a heureusement un mode silencieux pour le nettoyage du rouleau après usage, qui fait nettement moins de bruit, mais il dure une bonne demi-heure au lieu de 5 min. Globalement, ça n’est pas gênant pendant 10-15 minutes de nettoyage du sol, mais ça peut être gênant si vous envisagez un nettoyage complet de la maison, d’autant plus que le cycle d’auto-entretien qui peut surprendre si on est à côté. Il vaut mieux lancer le nettoyage du rouleau dans une pièce où le bruit ne dérangera pas trop, ou activer le mode silencieux même s’il est plus long.

Application et connectivité

Comme tout appareil moderne qui se respecte, le Dreame H15 Pro est un objet connecté et peut être appairé à l’application mobile Dreamehome en Wi-Fi. Une fois connecté, le H15 Pro remonte diverses informations à l’appli et offre quelques contrôles supplémentaires.

Dreamehome Télécharger gratuitement

Dans l’application, on peut par exemple suivre l’état de l’appareil : niveau de batterie, indication des réservoirs pleins ou vides, et état d’usure des consommables (filtre HEPA, rouleau, etc.) . C’est pratique pour savoir quand nettoyer ou remplacer le filtre, ou quand le rouleau commence à fatiguer, sans attendre une baisse de performance. L’app propose également de changer la langue des notifications vocales. En effet, l’aspirateur peut émettre des annonces sonores (en anglais par défaut, ou en français après réglage) pour prévenir par exemple que le bac d’eau sale est plein ou que le réservoir d’eau propre est vide.

Surtout, l’application permet d’ajuster les paramètres de nettoyage. On peut personnaliser le comportement de l’appareil, par exemple modifier le niveau d’humidité du rouleau brosse ou la force d’aspiration. Sur la version Heat, on peut même configurer certains aspects de la température de l’eau chaude ou la durée du séchage.

L’application permet également de lancer le nettoyage du rouleau à distance, consulter l’historique des sessions de ménage, et bien sûr de recevoir des mises à jour logicielles. Elle permet aussi de personnaliser les modes d’auto-nettoyage et de séchage, et même les programmer pour qu’ils s’effectuent automatiquement à des horaires prédéfinis. Une autre option sert par exemple à ajuster la force de traction pour passer d’un balai qui avance presque tout seul à un balai nécessitant plus de force.

La grande nouveauté apportée par Dreame sur cette génération est la possibilité de piloter l’appareil à distance depuis votre smartphone. Cette fonctionnalité vous laisse notamment déplacer le H15 Pro depuis l’application pour le faire avancer ou reculer. Elle ne fonctionne toutefois que si le balai est à plat et permet de le faire nettoyer sous un lit ou un canapé sans avoir à vous baisser, ce qui est particulièrement utile si vous avez des douleurs dorsales, par exemple. On est bien évidemment loin de l’autonomie d’un robot, mais la possibilité de le « téléguider » sous un meuble difficile d’accès reste pratique, tout en gardant à l’esprit qu’il faut surveiller le balai.

Entretien et maintenance

L’un des forts du Dreame H15 Pro est de simplifier l’entretien de la maison, en combinant aspiration et lavage des sols. Heureusement, son entretien est également simple, transformant le ménage au quotidien en un geste agréable.

Une fois le ménage terminé, il suffit de replacer le balai sur sa base de chargement et d’appuyer sur le bouton d’auto-nettoyage. La station s’occupe alors de tout : elle lance un cycle de lavage du rouleau avec de l’eau propre, puis un séchage rapide. Sur le H15 Pro Heat, le lavage se fait à l’eau chaude à 100 °C pour bien désincruster la saleté et éliminer les bactéries. Ensuite, un séchage à 90 °C souffle de l’air chaud à travers le rouleau pendant quelques minutes, de manière à le sécher rapidement et éviter les mauvaises odeurs. Comme mentionné précédemment, ce processus est relativement bruyant, à moins d’utiliser le mode silencieux. Vous pouvez aussi programmer le nettoyage pour qu’il intervienne à un moment plus opportun, par exemple lorsque vous êtes au travail.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Il reste bien sûr quelques gestes manuels à faire, notamment vider et remplir les réservoirs d’eau. Il convient bien sûr de le faire après chaque nettoyage, mais souvent durant. En effet, le bac de 0,65 L est petit, et il arrive fréquemment qu’il se remplisse durant le nettoyage. Le balai a d’ailleurs tendance à vous demander de le vider alors qu’il n’est pas entièrement plein, ce qui interrompt trop souvent le nettoyage.

Heureusement, le réservoir d’eau sale est facile à retirer . Il contient aussi un filtre et une séparation qui retiennent les débris solides (miettes, poils, etc.) à part des liquides, ce qui évite de retrouver des conduits bouchés par des résidus. En revanche, cette étape requiert de mettre les mains dans le filtre pour retirer la saleté.

Hagop Kavafian pour Frandroid

L’appareil vous alerte par un message vocal et sur l’écran dès que le réservoir d’eau sale est plein ou que celui d’eau propre est vide. Ces alertes sont utiles car le H15 Pro s’arrête automatiquement quand le bac sale est considéré plein, souvent trop tôt par rapport aux limites indiquées sur le bac.

Le réservoir d’eau propre (0,8 L), quant à lui, est à remplir avant chaque utilisation. Pour une meilleure efficacité, vous pouvez y ajouter du détergent, le balai ne disposant pas de réservoir dédié. Ce remplissage manuel est d’ailleurs un retour en arrière par rapport au H14 Pro qui gérait automatiquement le mélange. Sur le H15 Pro Heat, le remplissage en eau est très simple : le bac s’enlève d’un clic, et se remplit au robinet. Sur le H15 Pro, il faut retirer le réservoir d’eau, le retourner et dévisser un embout, ce qui est très peu commode au quotidien.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En ce qui concerne le nettoyage des filtres et accessoires, l’entretien est simple et rapide. Il convient de nettoyer le filtre et le rouleau brosse manuellement occasionnellement, notamment pour retirer les éventuels débris et poils emmêlés. Toutefois, le système anti-enchevêtrement fonctionne bien, et je n’ai pas retrouvé de poils de mon chien enroulés autour du rouleau.

Globalement, le Dreame H15 Pro reste simple à entretenir, mais ses bacs trop petits sont gênants au quotidien, nécessitant trop souvent une intervention manuelle. L’absence de réservoir de détergent est également surprenante, ajoutant une tâche supplémentaire, une régression par rapport à la précédente génération.

Prix et disponibilité

Le Dreame H15 Pro est vendu 600 euros hors promotion sur Amazon, Boulanger, et Fnac Darty. La version Pro Heat est quant à elle disponible pour 700 euros hors promotion sur Amazon, ainsi que Boulanger et la Fnac.

Ce sont des tarifs élevés comparativement à la concurrence et les quelques défauts des produits. Heureusement, ces tarifs sont uniquement informatifs et on peut les trouver à -15%, ce qui les rend plus compétitifs.