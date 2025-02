Un aspirateur qui passe partout et ne laisse aucune trace ? C’est le pari de Dreame avec son H15 Pro

Dreame prouve qu’il est encore possible d’innover sur le marché des aspirateurs laveurs. Équipé d’une raclette motorisée, son H15 Pro ne laisse aucune chance à la saleté la plus inaccessible.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Dreame est un fabricant consciencieux qui n’a de cesse d’améliorer ses appareils ménagers pour faciliter notre quotidien. La marque chinoise sort aujourd’hui son nouvel aspirateur-laveur haut de gamme dont les nombreuses innovations de pointe adoucissent grandement les corvées du quotidien. Polyvalent, efficace, pratique : le Dreame H15 Pro est le genre d’appareil qui change la vision du ménage.

Dévoilé récemment, il est disponible à la vente depuis le 17 février. Appareil haut de gamme oblige, son tarif annoncé de 699 euros est assez élevé. La bonne nouvelle, c’est que Dreame a décidé de vous faire une fleur avec une réduction de 100 euros, valable uniquement durant la semaine de lancement.

La technologie au service de la propreté

Pour vous aider à garder votre intérieur impeccable, Dreame a truffé son aspirateur-laveur de technologies. Derrière son nom futuriste, le GapFree AI DescendReach cache en fait une raclette qui s’abaisse immédiatement lorsque l’on ramène l’appareil vers soi. L’opération, qui s’effectue en seulement 0,2 seconde, a deux intérêts : ramasser un maximum de poussière sur le retour tout en assurant un séchage parfait du sol après le passage de la brosse. À l’inverse, la raclette se relève dès lors que l’on amorce un nouveau mouvement vers l’avant (afin de faciliter le roulage). Invisible, mais diablement pratique.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Autre innovation bien sentie : le H15 Pro agrémente sa brosse d’un grattoir spécial intégré. Les dents de ce dispositif nommé TangleCut s’occupent de couper les tas de cheveux, secs comme humides, à mesure qu’ils sont aspirés. Une fois le ménage terminé, il n’est donc plus utile de repasser à la main sur la brosse pour démêler d’éventuelles touffes de cheveux ou de poils. Le genre de gadget qui fait gagner du temps, et qui prend aussi soin de nos nerfs.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Dreame n’a évidemment pas laissé de côté l’aspiration de son appareil avec une puissance de 21 000 Pa, parfaite pour nettoyer tout type de sol et de saleté. Pratique et maniable, le H15 Pro est capable de s’incliner jusqu’à 180 degrés : un positionnement à plat très utile pour aller chercher la poussière jusque sous les meubles. Le maniement de l’appareil est par ailleurs bien aidé par une roue omnidirectionnelle sur le manche et deux GlydeWheel à l’arrière, qui assistent intelligemment les déplacements et les changements de direction.

Un auto-nettoyage rapide et silencieux

Une fois le ménage effectué, un mode de nettoyage automatique s’occupe de tout. La brosse est soigneusement rincée à l’intérieur de la base avec de l’eau propre chauffée à 100 degrés, pour un résultat impeccable et parfaitement hygiénique. Une eau à cette température permet de se débarrasser des saletés les plus récalcitrantes comme la graisse ou l’huile.

Pour les besoins spécifiques, un rapide passage sur l’application Dreamehome vous permettra de lancer le mode Deep Clean. Les fibres seront alors encore plus méticuleusement lessivées par l’appareil : particulièrement utile après le nettoyage d’un sol très sale ou d’une très grande surface. Dreame à d’ailleurs augmenté de manière importante le débit d’eau utilisé pour nettoyer ses brosses afin de garantir un lavage en profondeur, similaire à celui d’une machine à laver traditionnelle.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Dreame a également repensé la fonction de séchage de son appareil haut de gamme. Le H15 Pro dispose désormais de deux modes distincts : un cycle de 5 minutes à 90 °C et un autre de 30 minutes à 80 °C. Dans les deux cas, l’air est chauffé avant d’être propulsé à grande vitesse dans la base pour sécher la brosse de manière efficace.

100 € de remise pour sa semaine de sortie

Avec pas moins de 60 minutes d’autonomie, soit environ 400 m² de nettoyage en une charge, le Dreame H15 Pro est le fer de lance de la nouvelle génération d’appareils ménagers.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Disponible depuis le 17 février au prix de 699 €, le H15 Pro profite d’une remise de lancement exclusive de 100 € jusqu’au 24 février.