On pensait tout savoir, mais le Galaxy Z Fold 7 s’annonce encore plus fin que prévu

Le Galaxy Z Fold 7 s’annonce plus fin et léger que jamais ! Leaker réputé, Setsuna Digital dévoile des chiffres sur Weibo.

Gamsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Setsuna Digital via Weibo

Alors que Samsung a officiellement promis une cure d’amincissement pour son Galaxy Z Fold 7, une nouvelle fuite vient mettre des chiffres sur cette promesse. L’information, partagée par le leaker réputé Setsuna Digital, dresse le portrait d’un smartphone pliable largement retravaillé, plus fin que le Z Fold 6 et même plus léger que le Galaxy S25 Ultra.

Aussi fin que le Oppo Find N5

Le leaker parle d’un poids de 215 grammes, contre 239 grammes pour son prédécesseur. L’épaisseur est le point le plus intéressant avec seulement 8,9 mm une fois replié, ce qui représenterait une amélioration drastique par rapport aux 12,1 mm du Galaxy Z Fold 6. Déplié, on tomberait à 4,2 mm, soit moins que nos mesures effectuées à la louche sur des photos comparatives.

Est-ce suffisant pour être le smartphone pliable le plus fin du monde ? Oui et non. En mode plié, Honor a abattu une carte maîtresse il y a quelques jours en annonçant la finesse de son Magic V5 : 8,8 mm. En revanche, on ne connaît pas son épaisseur une fois déplié. Tout se joue sur la charnière.

Actuellement commercialisé, le smartphone pliable le plus fin est le Find N5 d’Oppo avec 8,9 mm plié et 4,2 mm déplié, mais pour un poids supérieur à celui du Z Fold 7 (229 g).

Le compromis visible de l’appareil photo

La grande finesse du Galaxy Z Fold 7 aurait cependant une contrepartie visible. Comme le montrent les rendus qui ont également fuité, cet amincissement du châssis est rendu possible en partie par l’externalisation du bloc photo dans un module très proéminent, semblable à celui du Galaxy S25 Edge. Pour intégrer des capteurs de haute qualité, Samsung a donc fait un choix de design fort, privilégiant la finesse du corps principal.

Setsuna Digital en profite pour aligner également quelques autres caractéristiques :

écran externe de 6,5 pouces (enfin pleinement utilisable)

écran interne de 8 pouces

capteur principal de 200 MP (celui du S25 Ultra)

capteur frontal de 10 MP

cadre en aluminium renforcé

verre arrière en vitrocéramique

SoC Snapdragon 8 Elite

Le Galaxy Z Fold 7 sera présenté le 9 juillet lors d’un Galaxy Unpacked new-yorkais. À ses côtés, on trouvera le Galaxy Z Flip 7, mais sans doute aussi un smartphone surprise.