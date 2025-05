Samsung Galaxy Z Flip 7 : tout ce que l’on sait sur ce smartphone pliant qui changerait enfin de tête

Concept de Galaxy Z Flip 7 // Source : Onleaks et Androidheadline

Si le Motorola a été le premier à lancer son nouveau portable pliant à clapet en 2025 avec le Razr 60 Ultra, un autre acteur majeure du secteur est très attendu également. On parle bien évidemment de Samsung dont le Galaxy Z Flip 7 ne devrait plus tarder à être présenté.

Ambassadeur de la marque aux Jeux Olympiques de Paris l’an dernier, le Galaxy Z Flip 6 s’est retrouvé entre les mains de tous les athlètes. Une vitrine inespérée pour le géant coréen qui se place en top position sur ce type de format Flip.

Néanmoins, cette position confortable est sérieusement attaquée par la concurrence qui s’est organisée. Au niveau mondial, Huawei est très proche, voire a pu dépasser Samsung sur certains marchés. Motorola, de son côté, a enregistré la plus forte croissance sur ce secteur avec +253%. Samsung tente de maintenir son poste malgré une baisse de 33% l’an dernier.

Bref, 2025 est l’occasion pour la marque de redresser la barre sur ce marché encore balbutiant avec le Galaxy Z Flip 7.

Quand sortira le Galaxy Z Flip 7

Samsung tient habituellement sa conférence Unpacked fin juillet, sauf l’an dernier où elle a eu lieu en amont des JO, le 10 juillet.

En 2025, Samsung déciderait de se conformer à ce nouvel agenda. Selon le site sud-coréen The JoongAng, il faut s’attendre à une présentation début juillet. Assez logique quand on sait que Samsung avance d’année en année cette conférence. Et puisque les annonces ont souvent lieu un mercredi, on tablerait pour le 2 ou le 9 juillet.

Quant à son lancement commercial, il est à prévoir une semaine plus tard en général. Le Z Flip 6 était ainsi sorti le 19 juillet 2024.

Combien coûtera le Galaxy Z Flip 7

Aucune information n’a pour l’instant filtré quant au prix du Galaxy Z Flip 7. En revanche, on peut se reposer sur ceux pratiqués sur la génération actuelle :

Flip 6 256 Go : 1199 euros

Flip 6 512 Go : 1319 euros

Rappelons que Samsung a pour habitude de proposer au lancement le plus grand stockage au prix inférieur, soit le 512 Go au prix du 256 Go ici.

Design et écrans

D’après les rumeurs crédibles à notre disposition, le Z Flip 7 ne bouleverserait pas l’esthétisme de sa gamme. On y retrouverait les formes générales de son prédécesseur avec ses faces planes et ses angles abrupts. Néanmoins, c’est au niveau de l’écran externe qu’il faudrait s’attendre à du changement. De 3,4 pouces, il s’agrandirait enfin pour atteindre les 4 pouces déjà disponibles chez son concurrent, le Razr 60 Ultra. Une information confirmée par l’accessoiriste Thinborne qui a publié des images 3D du téléphone.

Une telle dalle externe doit obligatoirement englober les objectifs photo, donnant un nouveau look à l’appareil.

Une autre information indique que l’agrandissement ne serait pas aussi spectaculaire, passant à 3,6 pouces. Quant à l’écran interne, il pourrait gagner 0,05 pouce et serait entouré de bordures plus fines (1,2 mm).

Dans les deux cas, il faudrait s’attendre à des dimensions un peu plus importantes sauf en épaisseur. Pour rappel, le Z Flip 6 mesure 166,6 x 75,2 x 6,9 mm.

Comme Motorola, Samsung travaillerait à rendre également la pliure de l’écran moins visible. Une modification de la charnière pourrait être une idée.

Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 7

Performances

Selon l’informateur Jukanlosreve, Samsung aurait décidé de s’affranchir de Qualcomm sur son Z Flip 7 et utiliserait une puce maison, l’Exynos 2500. Un choix impossible pour les S25 à cause d’un mauvais rendement de production. Cela aurait été corrigé. Samsung y voit un intérêt financier, ses puces lui revenant moins cher que de s’approvisionner chez Qualcomm.

Concept de Galaxy Z Flip 7 // Source : Onleaks et Androidheadline

D’un point de vue utilisateur, après avoir testé le Razr 60 Ultra en Snapdragon 8 Elite, force est de constater qu’il n’est pas facilement domptable dans un format à clapet, trop à l’étroit.

Un Exynos 2500, sans doute moins puissant, pourrait être plus adapté s’il est associé à un bon refroidissement.

Photo

Concernant la photo, il ne faudrait pas s’attendre à de grands chamboulements, matériels tout du moins. Le Galaxy Z Flip 7 conserverait la configuration du modèle de 2024 avec :

un grand-angle de 50 Mpx (f/1.8), avec autofocus à détection de phase (PDAF) et stabilisation optique (OIS),

un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2)

et un capteur frontal de 10 mégapixels.

Les innovations sont plutôt à attendre du côté logiciel avec notamment l’introduction éventuelle de la technologie ProVisual Engine des Galaxy S25 qui améliore la qualité des photos en basse lumière.

Logiciel

Le Z Flip 7 devrait être l’un des premiers smartphones à embarquer Android 16 et avec lui la nouvelle interface de Samsung, One UI 8.

Parmi les nouveautés de One UI 8, on a notamment la possibilité d’étendre la mémoire vive jusqu’à 12 Go sur un Flip, contre 8 Go auparavant. Idéal pour ceux qui collectionnent les onglets dans Chrome.

On parle également du retour de Samsung Messages avec des fonctions repensées pour plus de convivialité.

Autre nouveauté attendue, « Listen Brief » qui viendra compléter « Now Brief » en proposant un résumé vocal personnalisé de la journée de l’utilisateur.

One UI 8 devrait aussi apporter la prise en charge de l’enregistrement vidéo en Log avec la caméra frontale.

Autonomie

Petite hausse de capacité de batterie à prévoir. De 4000 mAh, on passerait à 4300 mAh, de quoi améliorer l’autonomie de l’appareil qui n’était pas le point fort des générations précédentes. La gestion du SoC sera aussi à prendre en compte. L’Exynos 2500 est encore inconnu et il faudra attendre les tests pour observer son comportement.

Côté recharge, rien de nouveau en revanche. 25 Watts en filaire et 15 Watts en filaire. Samsung ferait figure de bon dernier sur cet aspect s’il se confirme.

Galaxy Z Flip 7 FE

Ce serait la bonne surprise de l’Unpacked estival de 2025. Samsung s’apprête à enfin décliner son petit smartphone pliable en un modèle « Fan Edition » (FE) moins onéreux.

Concept de Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Onleaks et Sammygurus

Le Galaxy Z Flip 7 FE pourrait reprendre le design du Galaxy Z Flip 6 avec les caractéristiques techniques du Galaxy Z Flip 5 :

Puce Exynos 2400e, celle-là même que l’on trouve dans le Galaxy S24 FE,

8 Go de RAM,

256 Go ou 512 Go de stockage,

un écran interne pliable AMOLED de 6,7 pouces et un écran externe de 3,4 pouces, identiques à ceux du Galaxy Z Flip 5.

un double capteur arrière de 12 Mpx (principal + ultra grand-angle) et un capteur selfie interne de 10 Mpx.

une capacité de batterie de 3700 mAh au moins. On peut espérer monter à 4000 mAh comme sur le Z Flip 6 ou même 4300 mAh comme ce que l’on attend sur le Z Flip 7. La charge rapide 25 Watts serait comprise.

Quant au prix, il serait dommage de dépasser les 1000 euros. On estime qu’il se situerait plutôt entre 800 et 1000 euros, de quoi en faire un bon challenger pour le Razr 60 de Motorola.