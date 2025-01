Samsung Galaxy Z Flip 4, où comment avoir un smartphone pliant pour une bouchée de pain grâce aux soldes d’hiver

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 entame sa troisième année d’existence et il reste toujours une référence. L’avantage de son âge ? Son prix qui baisse, encore plus durant les Soldes, où vous le retrouvez à 444,40 euros au lieu de 1 109 euros comme à son lancement.

Les smartphones pliants tentent de se faire une petite place dans notre quotidien, certains s’ouvrant dans le sens de la longueur, d’autres dans le sens de la largeur. Si jamais vous hésitiez pour sauter le pas compte tenu de leur prix, déjà, on vous comprend, ensuite, vous êtes peut-être face à une bonne opportunité grâce aux soldes d’hiver 2025. D’autant que chez Boulanger, vous avez un Samsung, donc pas n’importe quelle marque, qui met en avant son Galaxy Z Flip 4 en promotion à moins de 450 euros.

Qu’est-ce qui attire chez le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Une fois plié, il ne prend plus du tout de place

L’écran externe pratique pour gérer les notifications

Le mode Flex du smartphone, une vraie valeur ajoutée

Comme on l’a dit en introduction, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est disponible depuis 2022 et a été commercialisé à 1109 euros. Les années et les Soldes aidant, vous le retrouvez en ce moment chez Boulanger pour 444,40 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

À la découverte du mode Flex du Galaxy Z Flip 4

L’avantage d’avoir un téléphone pliant comme le Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est de pouvoir consulter ses notifications sans avoir à tout ouvrir et risquer de se retrouver dans une spirale de doom scrolling fatale. Là, sur la dalle Oled de 1,9″, vous avez l’essentiel des infos et pouvez ainsi juger si ça mérite une consultation ou si ça peut attendre. Alors oui, ça n’a rien à voir avec l’écran plus grand et pratique du Galaxy Z Flip 6, mais ça reste très pratique.

Ce qu’il y a de bien sur ce smartphone, c’est le mode Flex. Vous ne connaissez pas ? C’est super chouette : en gros, l’interface de l’écran interne s’adapte lorsque vous pliez la charnière du smartphone à 90° environ. Par exemple, lorsque vous êtes en visio, la vidéo est sur l’écran du haut et l’espace pour chatter est en bas. Pas mal d’apps sont compatibles avec ce mode et c’est un vrai plaisir de l’utiliser.

Un bon smartphone à tous les niveaux

Quand il est ouvert, l’écran est une dalle Oled de 6,7″ qui affiche une définition de 2640 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz avec une bonne luminosité ainsi qu’une bonne couverture colorimétrique. Le smartphone fonctionne avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, efficace encore aujourd’hui malgré une petite chauffe sur les jeux 3D un peu gourmands.

Pour les photos, vous avez un double capteur de 12 Mpx avec de belles couleurs, un bon piqué, un super mode portrait et un mode nuit qui ne démérite pas, malgré l’absence de téléobjectif. Avec lui, vous pouvez faire des vidéos en 4K de qualité. Le dernier point est celui par lequel il pêche un peu, malgré une amélioration par rapport au Galaxy Z Flip 3 : comptez sur une journée d’autonomie si vous n’êtes pas trop dessus.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 avant de craquer, notre test complet est disponible pour lecture, afin de découvrir pourquoi il a eu 8/10.

Et si vous êtes intéressé par les smartphones pliables et souhaitez découvrir tout ce que le marché a à offrir, ou presque, vous pouvez passer une tête sur notre guide d’achat.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.