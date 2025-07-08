Seulement 189 € pour le Xiaomi Poco M7 Pro, un smartphone entrée de gamme performant avec écran 120 Hz

Le Poco M7 Pro est un smartphone entrée de gamme récemment présentée chez Xiaomi. Comme à son habitude, la marque ne néglige pas la fiche technique de ces téléphones à petit prix. Mieux encore, le voilà déjà moins cher : 189 euros contre 243 euros de base.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi propose des smartphones au bon rapport qualité-prix avec tout de même un accent mis sur le gaming. Le Poco M7 Pro 5G est le digne successeur du M6 Pro qui reprend la formule qui a fait son succès : un grand écran, un processeur qui tient la route et une batterie qui gère côté autonomie. Un smartphone qui se voulait déjà abordable, mais qui l’est encore plus pendant le Prime Day grâce à cette réduction d’une cinquantaine d’euros.

Les points forts du Poco M7 Pro 5G

Son écran Amoled Full HD de 6,67 pouces à 120 Hz

Les performances du GPU Dimensity 7025-Ultra

La batterie de 5 110 mAh pour tenir plus d’une journée

Le Xiaomi Poco M7 Pro 5G est sorti au prix de 243 euros, mais aujourd’hui vous pouvez le commander pour 189 euros sur Amazon. On trouve la même offre sur le site officiel.

Pour une entrée de gamme, il fait fort

S’il y a une chose qu’on ne peut pas dire sur le Poco M7 Pro, c’est qu’il est fin. C’est un smartphone assez imposant qui fait 162,4 x 75,7 x 7,99 mm pour 190 g. Malgré tout, il tient bien en main et les tranches plates avec des arrondis sur les angles fait qu’il est très agréable à manier. Surtout, ça permet d’afficher une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces qui affiche de la Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz.

Théoriquement, l’écran est censé avoir un pic de luminosité à 2 100 nits là où le M6 Pro était à 1300 nits. Donc, vous pouvez facilement l’utiliser en plein soleil et conserver la lisibilité. Pour les photos, vous avez un capteur principal de 50 Mpx avec un capteur de profondeur de 2 Mpx qui manquent un peu de polyvalence, mais qui font quand même de bonnes photos de jour.

Un processeur qui n’a pas à rougir de ses performances

Sous les pavés la plage, sous l’écran le processeur avec un Dimensity 7025-Ultra accompagné de 8 Go de RAM et une mémoire de 256 Go. C’est pile ce qu’il faut pour une utilisation quotidienne classique, avec même un peu de multitâche au besoin. Pour le gaming, ça passe aussi même si les apps les plus gourmandes ne pourront pas tourner dans des conditions optimales. L’interface HyperOS est basée sur Android 14, donc la qualité est au rendez-vous. En revanche, seulement deux ans de mises à jour de sécurité, c’est léger.

La batterie fait un pas en avant avec un modèle qui fait 5 110 mAh contre 5 000 mAh pour le M6 Pro. L’avantage de ces smartphones d’entrée de gamme comme le Poco M7 Pro, c’est qu’ils sont un peu moins énergivores. Avec cette batterie, vous pouvez l’utiliser pendant plus d’une journée avec une utilisation modérée. La charge rapide est à 45 W alors que sur le modèle précédent, elle était à 60 W, donc il faut compter environ une heure pour être à 100 %.

