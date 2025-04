Après la sortie des Poco F7 Pro et Ultra, c’est moitié prix pour le Xiaomi Poco F6 (512 Go) doté du Snapdragon 8s Gen 3

Le récent lancement des Poco F7 Pro et Ultra permet aux anciens modèles de la gamme de sacrifier leur prix. C’est actuellement le cas du Xiaomi Poco F6, un smartphone plutôt destiné aux gamers sur mobile avec un petit budget. Normalement à 503 euros dans sa version 512 Go sur le site officiel, on le trouve aujourd’hui à seulement 261 euros sur AliExpress.

Xiaomi, avec Poco, a fait un retour sur le marché des smartphones avec une stratégie bien étudiée : proposer des modèles puissants sans plomber le budget. Pour cela, la filiale du constructeur chinois, mise sur des configurations musclées à des tarifs maîtrisés. L’objectif ? Offrir aux utilisateurs, notamment les gamers, la possibilité de profiter d’un smartphone rapide et performant sans pour autant faire exploser la tirelire. Le lancement du petit frère dans ses déclinaisons F7 Pro et Ultra (que nous avons eu entre les mains en lui attribuant une note de 8/10), permet à la firme de faire du ménage dans les entrepôts en bradant le Poco F6, lui faisant perdre pratiquement la moitié de son prix sur AliExpress.

Qu’y a-t-il dans le châssis de ce Poco F6 ?

Un CPU puissant : le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide 90 W

Un écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ à 120 Hz

Au lieu de 503 euros sur le site officiel, le Xiaomi Poco F6 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 261,99 euros sur AliExpress.

Un colosse de puissance et de fluidité

Les performances du Xiaomi Poco F6 sont assurées par la puce Snapdragon 8s Gen 3, un SoC (System on Chip) signé Qualcomm épaulé de la puce graphique Adreno 735. Conçue pour offrir puissance et fluidité, cette puce permet de jongler sans difficulté entre les applications, de profiter de sessions de jeu exigeantes et d’assurer une navigation rapide au quotidien.

Couplée à une généreuse quantité de RAM, à savoir 12 Go sur le modèle que nous présentons ici, elle garantit également un multitâche sans accrocs, faisant du Poco F6 un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent un smartphone véloce et polyvalent.

L’écran du Poco F6 est une dalle OLED Full HD+ avec une définition de 2712 x 1220 pixels et son taux de rafraichissement de 120 Hz affichera des superbes couleurs en plus d’une luminosité exemplaire en HDR de 2400 nits, tout en gardant une fluidité impressionnante, cependant l’écran est un peu moins bon que son grand frère le Poco F6 Pro.

Une bonne batterie, de la charge rapide, mais une interface blindée de bloatwares

Les entrailles du Poco F6 sont alimentées par une généreuse batterie de 5 000 mAh, offrant une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne. Que ce soit pour du gaming, du streaming ou de la navigation, cette capacité permet de tenir une journée complète sans avoir à chercher désespérément une prise ou une batterie externe. De plus, le smartphone est compatible avec la charge rapide avec une vitesse de 90 W, de 0 à 50 % en 20 minutes, idéal pour repartir aussitôt vers de nouvelles vadrouilles.

La partie photo arrière est assurée par deux modules : un capteur principal Sony IMX882 de 50 mégapixels F/1,59 avec stabilisation optique, et un ultra-grand-angle Sony IMX355 qui nous a plutôt déçu lors de notre test. Le module principal produit de belles images dans de bonnes conditions lumineuses, et de nuit, il s’en sort assez bien, mais le zoom numérique détruit la qualité.

Ce n’est pas la prétention du Poco F6 d’être un photophone, mais ça il ne le cache pas, il s’oriente plus gamer et performance. Pour conclure, le système d’exploitation de ce smartphone est bien entendu Android, mais avec la surcouche Hyper OS qui est plutôt convaincante malgré la présence de nombreux bloatwares.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco F6.

Afin de comparer le Xiaomi Poco F6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones gaming du moment.

