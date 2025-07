Soldes smartphones : les 21 bonnes affaires Android ou Apple à saisir pour le week-end de la 2e démarque

Apple, Samsung, Xiaomi, Google… Même les smartphones les plus en vue et même les plus récents du marché sont en promotion pendant la 2e démarque des soldes. Voici notre sélection régulièrement mise à jour des meilleures offres dans le domaine.

Top départ ! Les soldes d’été viennent de démarrer et jusqu’au 22 juillet prochain, de nombreuses promotions seront en ligne sur pléthore de produits tech, et les smartphones font évidemment partie du lot. Voici les meilleurs bons plans disponibles sur ces compagnons du quotidien.

Les meilleurs bons plans smartphones des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez également jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les smartphones comme celui sur les meilleurs photophones du moment. Nous avons également un guide des meilleurs smartphones pliables du moment ainsi qu’une sélection des meilleurs modèles à moins de 300 euros pour les moins fortunés d’entre vous.

iPhone 15

L’iPhone 15 n’est pas le plus récent smartphone de la marque, mais il reste l’un de ceux que l’on recommande le plus, notamment en raison de son excellent rapport qualité/prix. Il est d’ailleurs affiché à 682 euros au lieu de 969 euros sur Amazon pendant les soldes d’été.

Les points essentiels de l’iPhone 15

Une dalle sublime et très lumineuse

La puce A16 Bionic

L’USB-C

Lancé à 969 euros, puis réduit à 869 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 682 euros sur Amazon.

OnePlus 13R

C’est en début d’année que OnePlus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, qui comprend le OnePlus 13 et son petit frère, le OnePlus 13R, un modèle plus abordable et avec quelques légères concessions. C’est justement ce dernier qui nous intéresse. Si elle n’est pas exempte de défauts, cette référence a de nombreux atouts, à commencer par sa puce véloce, sa polyvalence photo ou encore son autonomie rassurante.

Les points forts du OnePlus 13R

C’est un smartphone soigné et épuré

Avec un Snapdragon 8 Gen 3 performant et la présence d’un téléobjectif avec zoom optique 2x

Et une excellente autonomie

Avec un prix de lancement à 769 euros, le OnePlus 13R (12 + 256 Go) est désormais proposé à 549 euros sur le site officiel de la marque. De plus, une coque et une protection d’écran, chacun d’une valeur de 24,99 euros, sont offerts !

Pack Motorola G13

Ce pack Motorola soldé à 79 euros comportant un Moto g13 et des écouteurs sans fil Motorola Buds 120 est idéal pour celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent tout de même acquérir un smartphone suffisamment efficace et des true wireless endurants.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Motorola

Un smartphone avec un écran de 6,5 pouces + 90 Hz

Une batterie de 5 000 mAh

Des true wireless avec 15h d’autonomie

Initialement affiché à 249 euros, le pack Motorola Moto g13 + Motorola Moto Buds 120 est désormais proposé à 79,99 euros chez E.Leclerc.

Apple iPhone 16 Pro

L’iPhone 16 Pro fait partie des derniers fleurons de la marque à la Pomme. Noté 8/10 dans nos colonnes, ce smartphone premium a bénéficié d’une foule d’améliorations par rapport à son prédécesseur et s’affiche aujourd’hui à son prix le plus bas sur Amazon pendant les soldes.

Les atouts principaux de l’iPhone 16 Pro

Une belle dalle OLED de 6,3 pouces

Des performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro

La personnalisation poussée offerte par iOS 18 et Apple Intelligence

Lancé à 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro (128 Go) est aujourd’hui affiché à 1 076 euros sur Amazon. Notez que c’est actuellement le prix le plus bas proposé par la plateforme !

Apple iPhone 16

Pour celles et ceux qui comptent s’offrir le dernier iPhone, il s’avère que l’iPhone 16 dans sa version 128 Go voit son prix passer de 969 euros à 749 euros pour les soldes chez Cdiscount.

Pourquoi prendre l’iPhone 16 ?

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

L’iPhone 16 est sortie au prix de 969 euros. Sur Cdiscount, on le trouve en promotion à 774 euros dans sa version 128 Go avec le code 25DES249.

Google Pixel 9a

Avec son écran extrêmement lumineux, sa batterie enfin à la hauteur, sa puce Tensor G4 et ses bonnes capacités en photo, le Google Pixel 9a est un bon smartphone à conseiller. Il est même encore plus intéressant pendant les soldes : on le trouve dans un pack avec une batterie externe, le tout avec 50 euros de réduction.

Le Google Pixel 9a plaît pour…

Son écran tellement lumineux

Ses bonnes performances avec la puce Tensor G4 et toujours aussi bon en photo

Et son autonomie enfin à la hauteur

Vendu à 549 euros, le Google Pixel 9a avec une batterie externe est en ce moment remisé à 499 euros sur le site Boulanger.

Xiaomi 14T Pro

Le Xiaomi 14T Pro est l’alternative des modèles plus haut de gamme de la marque avec une fiche technique équilibrée. Tout n’est pas parfait, mais il a de sérieux arguments à faire valoir, notamment son prix qui s’allège de 200 euros pendant les soldes.

L’essentiel à retenir du Xiaomi 14T Pro

D’excellentes performances globales, même en gaming

512 Go de ROM, 12 Go de RAM, vous êtes tranquille

De très bonnes photos de jour

Affiché à 903 euros sur le site officiel, le Xiaomi 14T Pro dans sa version 512 Go est actuellement remisé à 699 euros sur le site Boulanger.

Par ailleurs, Boulanger propose un pack Xiaomi 14T Pro au même prix avec un Xiaomi Mi Band 9 et une paire de Xiaomi Buds 6.

Nothing Phone (2)

Lassé(e) des marques de smartphones traditionnelles ? Pourquoi ne pas laisser une chance au Nothing Phone (2), noté 8/10 par nos soins ? D’autant plus que la version 512 Go est à moitié prix pour les soldes d’été.

Pourquoi on recommande le Nothing Phone (2) ?

L’OS Nothing et sa personnalisation

L’interface Glyph offre vraiment un petit quelque chose en plus

Il est performant sans chauffer pour autant

De base à 849 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Nothing Phone (2) tombe à seulement 419 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Poco F7

Après les Poco F7 Pro et Poco F7 Ultra, c’est le Poco F7 de Xiaomi qui a fait son arrivée sur le marché français. Et il a beau être sorti hier, il profite des soldes pour s’afficher déjà à prix réduit : près de 80 euros de remise.

Les points essentiels du Xiaomi Poco F7

Une dalle Amoled 1,5K de 6,83 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 8s Gen 4

HyperOS 2

Une batterie de 6 500 mAh

Lancé à 453 euros, puis réduit à 399,90 euros, le Xiaomi Poco F7 est aujourd’hui disponible en promotion à 374,90 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier. Il est valable jusqu’au 7 juillet 2025.

Samsung Galaxy S25

Le Galaxy S25 est l’un des derniers représentants de panier haut de gamme de Samsung en 2025. C’est un smartphone Android qui réserve quelques surprises, à commencer par son prix.

Les points forts du S25

Des performances de pointe sans surchauffe

Les 7 ans de mises à jour garantis par Samsung

La qualité de l’écran, lumineux et fluide

Lors de sa sortie en début d’année, le Samsung Galaxy S25 était vendu 899 euros. Depuis, son prix s’est plutôt stabilisé autour de 850 euros, mais les soldes sont bien sûr passées par là et on le trouve actuellement à 682,05 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas jamais proposé par la plateforme.

Historique des prix pour le Samsung Galaxy S25 sur Amazon // Source : Keepa.

Il est aussi disponible dans un pack avec une paire de Samsung Galaxy Buds 3 à 679,99 euros sur Boulanger.

Et, si vous préférez la nouveauté dans un format ultra fin, il y a aussi le récent S25 Edge en promotion avec 150 euros de réduction pour les adhérents sur le site de la Fnac. Il y a même un bonus reprise de 100 euros si vous voulez.

Google Pixel 9 Pro XL

À l’instar des iPhone, Google décline ses smartphones sous plusieurs formats, afin de plaire au plus grand nombre. Avec le Google Pixel 9 Pro XL, vous avez tout simplement le modèle le plus puissant, le Pro (même si cette puissance est, comme on va le voir, relative), mais aussi le plus grand, en version XL. Nouveau design, capteurs photo au max de leur forme et intégration de l’intelligence artificielle à tous les niveaux, il tente l’innovation générale.

Les points forts du Google Pixel 9 Pro XL

Google a revu le design de son Pixel et propose quelque chose de moderne

Toujours cet aspect premium sur les photos

L’autonomie en hausse, un vrai plaisir

Au lieu de 1 299 euros, le Google Pixel 9 Pro XL (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros sur la Fnac.

Dans la même gamme, le pack Google Pixel 9 (128 Go) avec une paire de Pixel Buds Pro est également en solde. Au lieu d’un prix barré de 699,99 euros, on le retrouve à 649,99 euros sur Boulanger.

Xiaomi 15

La marque chinoise a présenté lors du MWC 2025 son flagship en qui vient marcher sur les plates-bandes de Samsung et d’Apple. Pour vous convaincre de l’adopter, les soldes d’été appliquent une belle remise sur ce smartphone quelques mois après sa sortie. De quoi profiter de son Snapdragon 8 Elite, de sa dalle OLED LTPO et de sa recharge rapide de 90 W.

Les points forts du Xiaomi 15

Son écran OLED LTPO de 6,36 pouces avec fréquence adaptative 1 à 120 Hz

Une autonomie 20% supérieure au Galaxy S25

Les 3 capteurs photo de 50 Mpx chacun proposent de beaux résultats

Au lieu de 1 102 euros, le Xiaomi 15 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur la Fnac. Les adhérents peuvent l’avoir pour moins cher : 902 euros.

Samsung Galaxy S24 FE

La gamme FE, pour Fan Edition, sort chez Samsung entre deux générations dites classiques. C’est une version du smartphone qui se situe légèrement sous le modèle de base avec quelques compromis techniques pour baisser son prix. La marque a pris en compte les retours des utilisateurs du S24 pour corriger le tir et proposer cette itération à cheval entre le milieu de gamme et le haut de gamme.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Les performances générales permettent de tout faire

L’IA est bien intégrée et ne pousse pas à l’utilisation

Un très bel écran, lumineux et très bien fini

Au lieu de 752 euros, le Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 452 euros sur la Fnac ainsi que chez Darty, en partie grâce à une ODR de 100 euros.

Dans la même gamme, le Samsung Galaxy S24 (128 Go) est lui aussi disponible en solde dans un pack avec une paire de Samsung Galaxy Buds 3. Au lieu de 801,99 euros, on retrouve ce pack à 449 euros chez Fnac et Darty grâce à une remise immédiate de 50 euros au panier et à une ODR de 100 euros.

Xiaomi MIX Flip

Si Xiaomi propose déjà dans son catalogue des smartphones pliables au format livre, réunis dans sa gamme Fold, la marque chinoise n’avait jusqu’ici jamais conçu de smartphones à clapet. C’est désormais chose faite. Nous avons eu l’occasion d’utiliser le Xiaomi MIX Flip pendant quelques heures lors d’une conférence de presse, et ce modèle nous a particulièrement plu. Le hic, c’est que son prix de lancement est très, très élevé. Heureusement qu’il dégringole lors des soldes d’été.

Les points forts du Xiaomi MIX Flip

Un smartphone compact

Deux dalles Amoled LTPO : une interne de 6,86 pouces et une externe de 4,01 pouces

Une puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3

Au lieu de 1 301 euros, le pack Xiaomi MIX Flip avec une imprimante photo est aujourd’hui disponible en promotion à 803 euros sur la Fnac.

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola a lancé l’année dernière sa gamme Edge 50 avec le modèle Ultra au sommet de la hiérarchie. C’est ce dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui, non seulement pour sa fiche technique premium, mais aussi et surtout pour son design assez peu commun : il arbore en effet un dos en bois qui fait son petit effet en main. Un smartphone très original, donc, que l’on trouve en promotion lors des soldes d’été.

Les points forts du Motorola Edge 50 Ultra

Un revêtement en bois original sur son dos

Une dalle pOLED de 6,7 pouces + 144 Hz

Une puce Snadragon 8s Gen 3

Une charge de 125 W !

Au lieu de 1 002 euros, le Motorola Edge 50 Ultra (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A36

Design renouvelé, écran un poil plus grand, meilleure longévité logicielle… et enfin quelques fonctions IA du constructeur : le Samsung Galaxy A36 5G a bénéficié de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A35. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut en profiter sans s’être ruiné avant, puisque ce récent smartphone est vendu à moins de 350 euros pendant les soldes d’été.

Les points forts du Samsung Galaxy A36

Une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour

Galaxy AI

Au lieu de 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros sur Boulanger. De plus, une Galaxy Fit 3 est offerte à l’achat.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Dans un marché du smartphone où les prix montent souvent plus vite que les performances, Xiaomi garde son cap : offrir l’essentiel, bien exécuté, pour un tarif maîtrisé. Ce pack Redmi Note 14 5G avec les Buds 6 Play coche toutes les cases du bon plan de saison, un smartphone moderne avec la 5G, une belle dalle fluide, et des écouteurs Bluetooth directement inclus.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14

Un écran de 6,67 pouces AMOLED en 120 Hz,

La 5G et un SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra

Des écouteurs sans fil Buds 6 Play

Au lieu de 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est aujourd’hui disponible en promotion dans un pack avec des Xiaomi Buds 6 Play à 239,99 euros sur Boulanger.

Realme P3

Realme glisse un outsider dans l’arène des soldes d’été avec un modèle aussi robuste que surprenant. Le Realme P3, c’est un peu l’enfant illégitime d’un flagship et d’un smartphone baroudeur : puissant, lumineux, endurant, mais à un prix qui reste sous les radars. Et quand on sait qu’il est IP69, 5G, avec une batterie de 5260 mAh et un écran AMOLED 120 Hz à 2000 nits, on se dit qu’on tient un deal solide.

Les points forts du Realme P3

Un écran AMOLED 120 Hz à 2000 nits :

Une certification IP69, résistance à l’eau et la poussière

Une autonomie XXL et une recharge rapide à 45 W

Au lieu de 299,99 euros, le Realme P3 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

