C’est aussi les French Days chez Xiaomi ! Voici les meilleures offres à saisir sur les smartphones, tablettes et TV du géant chinois

Il n’y a pas que la Fnac, Boulanger ou Darty qui sont à la fête pendant les French Days, le géant chinois Xiaomi aussi. À cette occasion, les promotions sont nombreuses en boutique officielle, mais aussi sur les produits Xiaomi vendus chez d’autres e-commerçants.

Acteur majeur du marché de la high-tech, Xiaomi est présent sur tous les segments : smartphones, montres connectées, TV 4K et vidéoprojecteurs, tablettes tactiles, écouteurs sans fil et même le petit et le gros électroménager. Pendant les French Days qui prennent fin ce 6 mai, une grande partie de ce catalogue est en promotion. Voici les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres des French Days sur les produits Xiaomi

Xiaomi Mix Flip

Le Xiaomi Mix Flip est le premier pliant au format clapet de la marque, et si ce dernier vous intéresse, c’est le moment de craquer. Ce n’est certes pas le smartphone le plus intéressant, ni chez Xiaomi, ni sur le marché des smartphones pliants, mais son prix pendant les French Days a de quoi nous convaincre.

Les points forts du Xiaomi MIX Flip

Un grand écran externe et un écran interne parfaitement équilibré et lumineux

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 3

La charge 67 Watts avec bloc secteur fourni

Au lieu de 1 303 euros, le Xiaomi MIX Flip est aujourd’hui disponible en promotion à 803 euros en boutique officielle. Pour profiter de cette réduction, il faut se connecter à un compte et prétendre au coupon de 500 euros.

Xiaomi Pad 7 Pro

Sans être une révolution par rapport au modèle précédent, la Pad 7 Pro de Xiaomi parvient malgré tout à marquer des points. On peut notamment citer du 144 Hz, de la 3.2K et un Snapdragon 8s Gen 3, soit des caractéristiques haut de gamme et pourtant un prix de lancement contenu.

Les points forts du Xiaomi Pad 7 Pro

Un design et un écran de qualité

Un Snapdragon 8s Gen 2 pour les performances

Une batterie de 8 850 mAh

Au lieu de 530,99 euros, la Xiaomi Pad 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 480,99 euros sur la Fnac.

Xiaomi L1 Pro

Présenté en mars dernier, à l’occasion du MWC 2025, aux côtés d’une version allégée, le vidéoprojecteur Smart Projector L1 Pro de Xiaomi place la barre plutôt haut. Particulièrement compact, Full HD et intégrant Google TV, cet appareil se positionne en effet comme un excellent compagnon pour des soirées cinéma ou foot.

Les points forts du Xiaomi L1 Pro

Correction automatique et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 296,26 euros sur Amazon avec le code promo LUN25.

Xiaomi 14

Lancé l’an dernier, le Xiaomi 14 est un smartphone que l’on a qualifié de « presque parfait » au terme de notre test. Performances de haut vol, design très soigné, autonomie vraiment rassurante… Oui, le Xiaomi 14 coche bien des cases. Il n’est certes pas dénué de petits défauts (encore ces fichus bloatwares !), mais quand son prix chute de moitié pendant les French Days, les concessions sont bien plus faciles à supporter.

Les points forts du Xiaomi 14

Un écran de 6,36 pouces bien lumineux

Un Snapdragon 8 Gen 3 qui ne faiblit jamais

Son capteur principal offre des clichés ultra-propres

Au lieu de 1 103 euros en boutique officielle, le Xiaomi 14 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Boulanger.

Xiaomi TV A Pro 43 2025

Xiaomi se diversifie dans son activité, et si on connait surtout la marque pour ses smartphones et sa galaxie d’objets connectés, on peut aussi compter sur eux pour les téléviseurs. Comme d’habitude, Xiaomi propose des prix agressifs avec une gamme souvent renouvelée, comme le prouve le modèle présenté ici qui appartient à la gamme A Pro de 2025. Image 4K, filtre Quantum Dots, Google TV et prix en baisse de 21 % pour les French Days avec un code promo.

Xiaomi TV A Pro 43″ // Source : Frandroid

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 43 2025

43 pouces, de la 4K et du QLED

Support du HDR10, HLG, Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X

Google TV et son catalogue d’applications tierces

Au lieu de 299 euros, le Xiaomi TV A Pro 43 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 234,99 euros sur Amazon avec le code promo LUN25.

Xiaomi Redmi Note 13 4G

Si Xiaomi s’illustre de plus en plus sur le haut et très haut de gamme, le constructeur chinois n’en oublie pas ses gammes plus abordables, notamment sa branche Redmi. On se retrouve ainsi avec des téléphones effectivement plus accessibles, mais de qualité, comme avec le Redmi Note 13, sorti début 2024. Et cet appareil très intéressant le devient encore plus dans ce pack avec des écouteurs sans fil et à bas prix.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz !

Un processeur Snapdragon 685 couplé à 8 Go de RAM

Une batterie de 5 000 mAh et une recharge de 33 W

Au lieu de 199,99 euros, le pack regroupant un Xiaomi Redmi Note 13 4G (256 Go) avec une paire de Xiaomi Redmi Buds 6 Play est aujourd’hui disponible en promotion à 169,99 euros sur Boulanger.

Xiaomi A27Qi

Xiaomi fait ses petites promotions dans son coin, en parallèle des French Days, comme surt son écran Xiaomi 2K A27Qi. Le prix de base est déjà intéressant, c’est donc là l’occasion de se faire plaisir avec un écran plutôt axé bureautique, avec une large gamme de couleurs et un affichage fidèle. La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pourrait le faire prétendre au gaming, même si ça pourrait freiner les joueurs les plus exigeants.

Les points forts du Xiaomi A27Qi

L’affichage 2K permet de profiter d’un bel affichage

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Des couleurs fidèles pour bien travailler

Au lieu de 169,99 euros, le Xiaomi A27Qi est aujourd’hui disponible en promotion à 159,99 euros en boutique officielle.

