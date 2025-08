Test des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi : la promesse du sans-fil haute fidélité

Dans l’univers des écouteurs sans fil, les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi représentent la première incursion de la marque dans la transmission audio sans fil en Wi-Fi. Ce modèle vise à repousser les limites du format true wireless, en promettant une qualité sonore inédite et une stabilité de connexion supérieure à celle du Bluetooth traditionnel.

Avec une architecture acoustique ambitieuse, une réduction de bruit active puissante et une autonomie solide, Xiaomi entend bien s’imposer sur le segment premium.

Lors de leur présentation, ils ont suscité une certaine curiosité par leur capacité à transmettre un flux audio lossless en 24 bits/96 kHz, grâce à la technologie Qualcomm XPAN. Cette innovation, réservée pour l’instant aux seuls possesseurs du Xiaomi 15 Ultra, permet de profiter d’une restitution sonore fidèle, d’une latence quasi inexistante et d’une portée accrue à l’intérieur du foyer. L’intégration de trois transducteurs par oreillette, d’un double amplificateur et d’une calibration Harman vient renforcer la promesse d’une expérience d’écoute haut de gamme.

Pour ce qui est du design, c’est moins révolutionnaire : format à tige, finitions dorées et boîtier compact compatible avec la charge sans fil Qi. Xiaomi soigne aussi l’ergonomie, avec des écouteurs légers, confortables et certifiés IP54, adaptés à une utilisation quotidienne, sportive ou nomade. En outre, l’application Xiaomi Earbuds permet de personnaliser l’expérience, du réglage de l’égaliseur à la gestion des commandes tactiles et de la connexion multipoint Bluetooth.

Les Buds 5 Pro Wi-Fi de Xiaomi entendent concurrence les Sony WF-1000XM5, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, les Apple AirPods Pro 2, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 ou encore les Samsung Galaxy Buds 3 Pro tout en offrant, en plus de tous ces modèles la connexion Wi-Fi dont ils sont dépourvus.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Fiche technique

Modèle Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 40 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Xiaomi.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Design, des modèles à tiges pratiques et ergonomiques

Le design des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi est dans l’exacte continuité des standards premium du marché, tout en affichant une certaine sobriété. Ils ne sont disponibles qu’en noir. Rappelons que Xiaomi propose également une version uniquement Bluetooth des Buds 5 Pro qui est proposée en gris ou en blanc.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les écouteurs adoptent un format à tige, rehaussé de discrètes touches dorées, qui leur confèrent une allure élégante sans verser dans l’ostentatoire. Leur poids plume, à peine 5,6 grammes par écouteur, se fait assez vite oublier à l’usage, même lors de longues sessions d’écoute ou d’appels. Les ayant portés pendant un bon moment, nous pouvons dire que le port est agréable. Notez que la marque fourni 4 paires d’embouts en silicone de différentes tailles, ce qui permet de trouver celui qui vous convient et d’assurer un bon maintien ainsi qu’une isolation passive efficace, que ce soit pour une utilisation sédentaire ou lors d’activités sportives.

Le boîtier de charge, compact et facile à glisser dans une poche, s’avère robuste malgré une finition plastique qui contraste quelque peu avec l’ambition premium affichée par Xiaomi.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La partie supérieure qui s’ouvre arbore un côté fumé qui n’est pas pour déplaire. Il résiste bien aux chocs du quotidien et bénéficie d’une fermeture magnétique fiable.

La compatibilité avec la charge sans fil Qi ajoute une touche de praticité bienvenue, tout comme la présence d’une LED d’état bien visible pour surveiller le niveau de batterie. Juste à côté du port USB-C qui permet de les recharger, il y a un bouton d’appairage.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les écouteurs, certifiés IP54, résistent à la poussière et aux éclaboussures, ce qui les rend adaptés à une utilisation nomade, en ville comme à la salle de sport.

Côté ergonomie, Xiaomi s’inspire des références du marché en intégrant une surface tactile sur chaque tige. Il est possible de pincer ou d’effleurer ces zones pour contrôler la lecture, gérer les appels, activer la réduction de bruit ou encore ajuster le volume. La personnalisation des commandes via l’application Xiaomi Earbuds permet d’adapter l’expérience à ses habitudes. Néanmoins, la réactivité des commandes tactiles n’est pas toujours parfaite. En effet, nous avons parfois dû insister pour déclencher l’action souhaitée, le retour haptique étant assez discret.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, les écouteurs offrent une expérience de port confortable et un design discret, mais soigné. Si leur apparence n’est pas révolutionnaire, l’ensemble reste cohérent et agréable à l’usage.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Usage et application

À l’usage, les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi proposent une très bonne polyvalence et sont capables de à s’adapter à différents contextes, que ce soit pour la musique, les appels ou le visionnage de vidéos, par exemple.

L’appairage initial se fait sans difficulté, notamment avec un smartphone Xiaomi 15 Ultra, seul modèle à offrir la connexion Wi-Fi lossless. Bien entendu, précisons qu’il est aussi possible de les utiliser avec d’autres appareils mais dans ce cas, on ne peut pas profiter du Wi-Fi et ils deviennent alors de « simples écouteurs Bluetooth ».

Cette liaison Wi-Fi permet de profiter d’une qualité audio supérieure et d’une latence imperceptible, idéale pour les sessions de jeu ou le streaming vidéo, où la synchronisation image/son est parfaite.

En dehors de l’écosystème Xiaomi, les écouteurs basculent automatiquement en Bluetooth 5.4, assurant donc une compatibilité large avec la plupart des smartphones, tablettes et ordinateurs. La connexion multipoint se révèle très pratique au quotidien, ce qui nous a permis de jongler facilement entre deux appareils, par exemple, un ordinateur pour le travail et un téléphone pour les appels personnels. La stabilité de la connexion est au rendez-vous, même dans des environnements saturés de signaux sans fil.

Pour profiter du Wi-Fi avec le Xiaomi 15 Ultra, il est nécessaire de mettre les écouteurs en mode appairage en appuyant sur le bouton idoine du boîtier. Ensuite, dans le menus Bluetooth des paramètres du smartphone, il faut sélectionner les écouteurs et ensuite activer la fonction mode Wi-Fi. Dans les paramètres du mobile, il y a déjà de nombreuses possibilités de personnalisation et de configuration mais on peut aller un peu plus loin avec l’application dédiée Xiaomi Earbuds.

Les commandes tactiles sont personnalisables selon ses préférences, on peut ajuster l’égaliseur pour adapter le rendu sonore à ses goûts, ou encore basculer entre les différents modes d’écoute (ANC, transparence, normal).

L’interface, claire et intuitive, donne aussi accès à des réglages avancés comme la gestion du mode spatial. Notez également la disponibilité d’une fonction d’enregistrement et de traduction. Cette dernière permet de conserver sur le mobile une conversation qui peut ensuite être soumise à un module externe pour la traduire, le cas échéant.

La fonction Trouver vos écouteurs est aussi disponible. On peut désactiver la détection intra-auriculaire qui détecte le port des écouteurs pour mettre en pause ou relancer la lecture de la musique. Un test des embouts est réalisable.

En outre, l’application propose également, en page principale, un suivi du niveau de batterie de chaque écouteur et du boîtier, ainsi que des mises à jour logicielles régulières qui viennent améliorer les performances ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour les utilisateurs Android, l’intégration est fluide, tandis que sur iOS, certaines options avancées restent inaccessibles, ce qui limite un peu l’expérience pour les possesseurs d’iPhone.

Au quotidien et d’après nos tests pendant plusieurs semaines, les Buds 5 Pro Wi-Fi se montrent réactifs et agréables à utiliser, que ce soit pour écouter de la musique dans les transports, passer des appels en visioconférence ou profiter d’un film. Nous avons apprécié la personnalisation offerte par l’application permettant d’adapter précisément les écouteurs aux besoins.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi La réduction de bruit active

Outre la connexion Wi-Fi, la réduction de bruit active (ANC) des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi est l’un des arguments phares de ces écouteurs. Xiaomi annonce une atténuation pouvant atteindre jusqu’à 55 dB, un chiffre impressionnant sur le papier et qui place ces écouteurs parmi les plus ambitieux du marché en la matière.

À l’usage, l’ANC se montre particulièrement efficace sur les bruits graves et continus, comme le ronronnement d’un moteur ou la ventilation d’un bureau. Dans les transports en commun ou les espaces ouverts, la sensation d’isolement est réelle, permettant de se plonger dans sa musique ou ses podcasts sans être dérangé par l’environnement sonore. Les bruits de fond sont fortement atténués, ce qui améliore nettement le confort d’écoute lors des déplacements quotidiens.

Cependant, la réduction de bruit montre ses limites face aux bruits aigus et soudains, comme les voix humaines ou certains sons d’alarme. Dans ces situations, l’ANC laisse parfois filtrer des fréquences que d’autres modèles haut de gamme parviennent à mieux maîtriser. Le passage entre les différents modes (ANC, transparence, normal) se fait de façon fluide via les commandes tactiles ou l’application, ce qui permet d’adapter rapidement l’écoute à son environnement.

Le mode transparence, bien que pratique pour rester attentif à ce qui se passe autour de soi, manque un peu de naturel dans la restitution des voix, qui peuvent paraître légèrement métalliques. Malgré cela, il s’avère utile pour échanger brièvement sans retirer les écouteurs ou pour rester vigilant en extérieur.

Face aux concurrents directs comme les Sony WF-1000XM5, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds ou les Apple AirPods Pro 2, les Buds 5 Pro Wi-Fi restent malgré tout légèrement en retrait. Les modèles de Sony et Bose, en particulier sont capables d’atténuer non seulement les graves, mais aussi les voix et les bruits aigus, là où les Xiaomi montrent encore quelques limites.

La qualité audio des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi s’appuie sur une architecture ambitieuse, mêlant trois transducteurs par oreillette et une calibration signée Harman.

Dès les premières écoutes, la restitution sonore frappe par sa richesse et son équilibre, en particulier sur les médiums qui offrent une belle présence et une clarté naturelle. La différence entre le mode Bluetooth et le mode Wi-Fi lossless est tangible, surtout pour les oreilles exigeantes et sur des morceaux en haute résolution. En Bluetooth, le rendu profite déjà du codec aptX Lossless, ce qui garantit une diffusion sans perte de qualité, mais la scène sonore reste légèrement plus compacte et certains détails subtils sont moins perceptibles. Les basses sont rondes et bien contrôlées, les aigus précis mais parfois un peu trop brillants, tandis que les médiums s’imposent comme le point fort de ces écouteurs.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le passage en Wi-Fi, à condition de disposer d’un Xiaomi 15 Ultra, ouvre une nouvelle dimension. La bande passante accrue permet de profiter d’une dynamique plus large, d’une meilleure séparation des instruments et d’une spatialisation nettement supérieure. Les nuances deviennent plus évidentes, les transitions entre les registres gagnent en fluidité et la sensation d’immersion s’intensifie. Sur des morceaux complexes ou très bien produits, la différence saute aux oreilles, même si elle reste moins flagrante sur des fichiers compressés ou des plateformes de streaming standards.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Audio, des différences entre le Bluetooth et le Wi-Fi

La qualité audio des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi se distingue par une architecture ambitieuse. En effet, chaque oreillette intègre trois transducteurs distincts, une approche rare sur ce segment. Le premier est un haut-parleur dynamique dédié aux basses, conçu pour offrir une assise solide et profonde sans empiéter sur les autres fréquences. Le second transducteur, de type céramique, prend en charge les médiums et vise à garantir une restitution naturelle et détaillée des voix comme des instruments. Enfin, un tweeter planaire s’occupe des aigus, apportant précision et clarté, notamment dans les passages complexes ou les morceaux riches en détails.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cette architecture tripartite est soutenue par un double amplificateur indépendant, une particularité qui permet à chaque transducteur de fonctionner de manière optimale, sans interférences entre les registres. Le calibrage sonore a été confié à Harman, référence dans le domaine de l’audio, ce qui se traduit par un équilibre tonal maîtrisé et une scène sonore large. L’association de ces technologies permet aux Buds 5 Pro Wi-Fi de restituer un spectre sonore étendu, avec une séparation des instruments et une dynamique rarement atteintes sur des écouteurs sans fil. Dès les premières écoutes, la restitution sonore frappe par sa richesse et son équilibre, en particulier sur les médiums qui offrent une belle présence et une clarté naturelle. La différence entre le mode Bluetooth et le mode Wi-Fi lossless est tangible, surtout pour les oreilles aussi exigeantes qu’exercées et sur des morceaux en haute résolution. En Bluetooth, le rendu profite déjà du codec aptX Lossless, ce qui garantit une diffusion sans perte de qualité, mais la scène sonore reste légèrement plus compacte et certains détails subtils sont moins perceptibles. Les basses sont rondes et bien contrôlées, les aigus précis mais parfois un peu trop brillants, tandis que les médiums s’imposent comme le point fort de ces écouteurs.

Le Wi-Fi, entrez dans une nouvelle dimension

Le passage en Wi-Fi, à condition de disposer d’un Xiaomi 15 Ultra, ouvre une nouvelle dimension. La bande passante accrue permet de profiter d’une dynamique plus large, d’une meilleure séparation des instruments et d’une spatialisation nettement supérieure. Les nuances deviennent plus évidentes, les transitions entre les registres gagnent en fluidité et la sensation d’immersion s’intensifie. Sur des morceaux complexes ou très bien produits, la différence saute aux oreilles, même si elle reste moins flagrante sur des fichiers compressés ou des plateformes de streaming standards.

Courbe de réponse en fréquence des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

Voici la courbe de réponse en fréquence que nous avons pu obtenir avec les écouteurs.

Réponse en fréquences des Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ce graphique révèle une signature sonore dynamique et plutôt bien maîtrisée, avec des choix acoustiques qui plairont à un large public. En effet, dès les premières fréquences, dans les sub-basses (en dessous de 60 Hz), les écouteurs montrent une belle extension. Cela se traduit par une présence marquée dans les sons les plus profonds, comme les effets de basse très graves ou les ambiances sonores immersives dans les films. Ces fréquences sont bien tenues, sans débordement, ce qui garantit une assise sonore solide sans pour autant saturer l’ensemble du spectre.

En remontant légèrement dans les basses plus classiques (entre 60 et 200 Hz), la courbe montre une légère baisse. Cela signifie que les Xiaomi Buds 5 Pro conservent des basses bien définies mais moins mises en avant que chez certains concurrents plus « basseux ». Le résultat est un son moins écrasant, plus équilibré, qui conviendra davantage à ceux qui recherchent une écoute précise plutôt qu’un rendu trop lourd ou boomy.

C’est dans les bas-médiums (environ 200 à 500 Hz) que l’on remarque un creux assez net. Or, cette zone est essentielle pour donner du corps aux voix, aux guitares ou aux pianos. Ce retrait rend le son un peu plus froid, avec moins de chaleur et de naturel. Cela ne nuit pas à l’intelligibilité, mais les amateurs de musique acoustique ou vocale pourraient ressentir un léger manque de présence ou de proximité.

La zone des médiums, autour de 1 à 2 kHz, remonte ensuite légèrement, ce qui permet de rétablir une certaine clarté dans les voix et les instruments. Cela donne un bon équilibre général, sans agressivité. Les haut-médiums, souvent responsables d’une sensation de dureté ou de « criardise » lorsqu’ils sont trop accentués, sont ici modérés. Cette retenue contribue à un confort d’écoute prolongé, même à volume élevé.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est dans les aigus que les Xiaomi Buds 5 Pro reprennent de la vigueur. On observe un petit pic dans la zone des « présences » (autour de 5–6 kHz), qui améliore la définition et le détail des sons, en particulier les percussions, les voix aiguës ou les cordes. Plus haut encore, vers 9–10 kHz, un second pic très net apporte une bonne dose de brillance et d’aération. Cette accentuation des aigus donne au son une impression de finesse et de légèreté, avec une belle sensation d’espace. Cependant, cette brillance peut aussi fatiguer certaines oreilles sensibles, surtout après plusieurs heures d’écoute.

Au final, d’après ces résultats, on peut dire que la signature sonore des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi est une courbe en V modérée : les basses et les aigus sont mis en avant, tandis que les médiums sont un peu en retrait. Ce profil est souvent apprécié pour son côté spectaculaire, avec un rendu vivant et immersif dès les premières secondes. Il fonctionne particulièrement bien pour les musiques modernes comme la pop, l’électro ou le rap, mais peut sembler un peu moins naturel pour les genres acoustiques ou vocaux plus exigeants. Malgré quelques compromis dans les médiums, ces écouteurs offrent donc une expérience sonore bien équilibrée, détaillée et globalement très plaisante.

Les impressions d’écoutes

Pour confirmer cela et aussi essayer de percevoir les différences en mode Bluetooth et le mode Wi-Fi, les Buds 5 Pro Wi-Fi ont été testés sur plusieurs titres emblématiques. Sur Bohemian Rhapsody de Queen, la version Bluetooth restitue correctement la voix de Freddie Mercury et la richesse des chœurs, mais le foisonnement instrumental de la partie rock manque de profondeur. En Wi-Fi, chaque instrument trouve sa place, la scène s’élargit, les chœurs gagnent en relief et la montée en puissance devient plus naturelle.

Avec Bad Guy de Billie Eilish, la ligne de basse est déjà efficace en Bluetooth, mais l’effet de spatialisation et la précision des effets électroniques prennent une autre dimension en Wi-Fi, où la voix semble flotter au centre de la scène sonore.

Sur le jazz de Take Five du Dave Brubeck Quartet, le Bluetooth propose une écoute chaleureuse mais un peu étroite, alors que le Wi-Fi met en avant la texture du saxophone, la finesse des cymbales et la dynamique de la batterie, comme lors d’une session live.

Lose Yourself to Dance de Daft Punk profite d’un groove énergique en Bluetooth, mais la version Wi-Fi révèle la richesse de la production, la guitare funky claque davantage et la voix robotique se détache parfaitement du mix.

Enfin, sur Someone Like You d’Adele, la puissance vocale et l’émotion passent déjà très bien en Bluetooth, mais le Wi-Fi permet de percevoir chaque souffle et chaque nuance, rendant l’interprétation encore plus poignante.

Au final, la différence entre Bluetooth et Wi-Fi est bien réelle, surtout avec des morceaux riches et bien produits. Le mode Wi-Fi lossless permet aux Xiaomi Buds 5 Pro de s’approcher d’une expérience audiophile sans fil, à condition de disposer du smartphone compatible et de sources audio de qualité. Pour un usage quotidien, le Bluetooth reste très satisfaisant, mais les utilisateurs les plus exigeants trouveront dans cette technologie Wi-Fi un argument de poids pour franchir un cap dans l’écoute nomade.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi La qualité des appels

En usage téléphonique ou visioconférence, les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi se montrent globalement efficaces, confirmant leur polyvalence au-delà de la simple écoute musicale. Chaque oreillette embarque trois microphones associés à un algorithme de réduction de bruit assisté par intelligence artificielle, conçu pour isoler la voix de l’utilisateur des bruits parasites environnants.

Dans un environnement calme, la restitution vocale est claire et naturelle. Les interlocuteurs perçoivent la voix sans distorsion ni effet métallique, même lors de longues conversations. Le traitement logiciel limite la saturation et préserve l’intelligibilité, ce qui rend les Buds 5 Pro adaptés aux appels professionnels ou aux réunions en ligne.

Lorsque l’on se déplace en extérieur, la gestion des bruits ambiants reste satisfaisante. Les bruits de fond, comme la circulation ou le vent, sont atténués de manière convaincante, permettant de maintenir une conversation intelligible dans la plupart des situations urbaines. Toutefois, dans des environnements très bruyants ou face à des sons soudains, l’algorithme atteint ses limites : certains bruits aigus ou voix proches peuvent encore passer à travers le filtre, rendant la voix de l’utilisateur parfois moins distincte.

La gestion du vent est un point fort, les microphones parvenant à limiter efficacement les sifflements et les perturbations lors d’appels en mouvement. En revanche, lorsque plusieurs personnes parlent à proximité, la réduction de bruit a parfois du mal à faire la distinction, ce qui peut occasionner une légère baisse de clarté.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi L’autonomie, des différences entre le Bluetooth et le Wi-Fi

L’autonomie des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi se situe dans la moyenne haute du marché des écouteurs true wireless, mais varie sensiblement selon le mode de connexion utilisé. En usage Bluetooth, les écouteurs affichent des performances très solides : il est possible d’atteindre entre huit et dix heures d’écoute continue sur une seule charge, selon le volume et l’activation ou non de la réduction de bruit active. Cette endurance permet d’enchaîner plusieurs journées d’utilisation modérée sans se soucier de la recharge. Avec le boîtier, l’autonomie cumulée grimpe jusqu’à quarante heures, ce qui assure une tranquillité d’esprit lors des déplacements ou des voyages.

Le mode Wi-Fi lossless se révèle plus énergivore. Lorsqu’ils sont connectés à un Xiaomi 15 Ultra en Wi-Fi, les Buds 5 Pro tiennent environ cinq heures en écoute continue. Cette différence s’explique par la bande passante bien supérieure et la transmission audio en haute résolution, qui sollicitent davantage la batterie. Malgré cette consommation accrue, l’autonomie reste suffisante pour la majorité des usages quotidiens, d’autant plus que le boîtier assure plusieurs recharges complètes.

La recharge rapide est également au rendez-vous : dix minutes dans le boîtier suffisent à récupérer près de quatre heures d’écoute en Bluetooth, ce qui s’avère très pratique pour les utilisateurs pressés. La compatibilité avec la charge sans fil Qi ajoute un certain confort.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Prix et date de sortie

Les écouteurs Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi sont disponibles à un prix de 220 euros environ. Comptez 200 euros environ pour la version Bluetooth.