Xiaomi Buds 5 Pro en France : triple transducteur, traduction et audio haute qualité

Les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi Buds 5 Pro viennent d’être dévoilés pendant la conférence de la marque au WMC 2025. Ils promettent une expérience audio avancée grâce à un système sophistiqué de haut-parleurs et des fonctionnalités d’IA intéressantes, dont la possibilité d’une traduction automatique.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi a profité du MWC de Barcelone pour annoncer la commercialisation de ses nouveaux écouteurs Buds Pro 5 après les avoir officialisés en Chine. Ceux-ci sont disponibles en deux versions : standard et Wi-Fi. Ces écouteurs veulent se démarquer par leur architecture sonore. En effet, ils intègrent un système à triple haut-parleurs coaxiaux avec double amplificateur. Ce système comprend un transducteur dynamique de 11 mm doté d’une structure à double aimant pour améliorer les basses, un tweeter PZT pour des aigus cristallins, et un haut-parleur planaire qui étend la gamme de fréquences avec une distorsion minimale.

La version standard des Buds 5 Pro prend en charge la technologie Bluetooth LE Audio avec la suite technologique Snapdragon Sound et le codec Qualcomm aptX Lossless, offrant un traitement du signal numérique de 48 kHz/24 bits et une bande passante de transmission pouvant atteindre 2,1 Mbps. La version Wi-Fi va encore plus loin avec une transmission audio sans perte à 4,2 Mbps via Wi-Fi, permettant une qualité audio de 96 kHz/24 bits.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

Les deux modèles bénéficient d’un réglage audio réalisé par l’équipe Harman Golden Ear, avec deux profils d’égalisation dédiés pour un équilibre sonore optimal, selon la marque. Ils intègrent également une fonction d’audio dimensionnel, personnalisable grâce à des tests de mouvement de la tête et des oreilles, créant ainsi une expérience d’écoute immersive.

Réduction de bruit active et fonctionnalités intelligentes

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont équipés d’une technologie de réduction de bruit active (ANC) hybride ultra-profonde, atteignant jusqu’à 55 dB de réduction du bruit selon les données de test fournies par l’Institut national de métrologie de Chine et d’après Xiaomi. On peut notamment compter sur plusieurs niveaux d’ANC ajustables, permettant d’adapter la réduction du bruit à l’environnement direct, qu’il s’agisse de réduire le bruit de bureau, de bloquer le bruit de la circulation ou d’assurer un silence plus paisible.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

En plus, ces écouteurs embarquent des fonctionnalités intelligentes alimentées par l’IA. Ainsi, à partir du deuxième trimestre 2025, les utilisateurs pourront bénéficier de fonctions de traduction et de transcription activées par un simple geste. C’est notamment le cas des Honor Earbuds Open disponibles depuis peu en France.

Les Buds 5 Pro intègrent également une fonction d’enregistrement audio, permettant de capturer instantanément des conversations importantes en appuyant trois fois sur le bouton du boîtier. Toutefois, il est nécessaire que l’autre personne soit avertie de l’enregistrement en cours.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

Design, autonomie et contrôles intuitifs

Les Xiaomi Buds 5 Pro standard sont disponibles en Blanc Céramique et Gris Titane, tandis que la version Wi-Fi est proposée en Noir Translucide. Comptez sur un poids de 5,6 g par écouteur.

Les écouteurs sont dotés de contrôles tactiles, permettant de gérer la lecture de musique, les appels, l’ANC, l’enregistrement audio et l’assistant vocal par simple pression, tandis que les contrôles par glissement offrent la possibilité de gérer le volume. Notez la possibilité de personnaliser ces fonctions via l’application Xiaomi Earbuds disponible pour les appareils mobiles sous Android ou iOS.

La connectivité Bluetooth 5.4 assure une portée allant jusqu’à 10 mètres et prend en charge la connexion à deux appareils simultanément. Pour un ajustement optimal, les écouteurs sont livrés avec quatre paires d’embouts auriculaires de différentes tailles.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

Une autonomie en question, pour la version Wi-Fi

En termes d’autonomie, la version standard offrirait jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge, tandis que la version Wi-Fi pousserait cette limite à 10 heures, selon la marque. Notez cependant que ces données demandent une vérification lorsque nous pourrons mettre la main dessus pour un test complet. En effet, on sait que l’utilisation du Wi-Fi est bien plus gourmande en énergie que le Bluetooth. Avec le boîtier de charge, les deux modèles promettent jusqu’à 40 heures d’autonomie totale, toujours d’après Xiaomi. La charge rapide permettrait d’obtenir 4,5 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge pour le modèle standard, et 4 heures pour le modèle Wi-Fi.

Disponibilité et prix des écouteurs Xiaomi Buds Pro 5

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Buds Pro 5 sont disponibles pour des prix de 219,99 euros pour la version Wi-Fi et de 199,99 euros pour la version Bluetooth.