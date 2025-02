Xiaomi Buds 5 Pro : son Hi-Fi et streaming Wi-Fi, les nouveaux écouteurs vont faire mal à la concurrence

Xiaomi frappe fort sur le marché des écouteurs sans fil haut de gamme avec ses nouveaux Buds 5 Pro. Ces écouteurs promettent une expérience audio inédite, combinant technologie de pointe et fonctionnalités innovantes pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.

Lancés aux côtés du nouveau Xiaomi 15 Ultra en Chine, les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 5 Pro offrent un système audio assez sophistiqué. Chaque écouteur est équipé de trois transducteurs : un haut-parleur dynamique de 11 mm avec diaphragme en titane, un tweeter en céramique de 10 mm, et un driver planaire. Cette configuration unique vise à offrir une excellente reproduction sonore, alliant des basses profondes à des aigus cristallins. Pour compléter ce dispositif, Xiaomi a même intégré un double convertisseur numérique-analogique (DAC), promettant une qualité sonore digne d’un équipement Hi-Fi.

La connectivité des Buds 5 Pro est tout aussi impressionnante. Outre le support du codec LC3 pour une faible latence et une autonomie optimisée, ces écouteurs sont compatibles avec le codec aptX Lossless de Qualcomm. Cette technologie permet une transmission audio sans perte en 24 bits à 48 kHz, avec un débit atteignant 2,1 Mbit/s. Plus remarquable encore, une version premium des Buds 5 Pro offre la possibilité de streamer la musique directement via Wi-Fi, atteignant un débit de 4,1 Mbit/s en 24 bits à 96 kHz, une première dans l’industrie des écouteurs sans fil.

Une expérience utilisateur enrichie par l’intelligence artificielle

Au-delà de leurs prouesses audio, les Xiaomi Buds 5 Pro intègrent des fonctionnalités avancées pour améliorer l’expérience utilisateur. La réduction de bruit active promet d’atténuer jusqu’à 55 dB de bruit ambiant, tandis que la technologie de réduction de bruit pour les appels peut gérer jusqu’à 100 dB, assurant des conversations claires même dans les environnements les plus bruyants.

L’intelligence artificielle joue également un rôle central dans ces écouteurs. Xiaomi a intégré des fonctionnalités de traduction en temps réel et de résumé vocal-texte, ouvrant de nouvelles possibilités d’utilisation. Il reste cependant à voir si nous y aurons droit sur la version qui sera lancée chez nous plus tard cette année. L’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête vient compléter cette offre, promettant une immersion sonore totale.

Côté autonomie, Xiaomi promet jusqu’à 10 heures d’écoute continue pour le modèle Wi-Fi, et jusqu’à 40 heures avec l’étui de charge. Enfin, la certification IP54 assure une résistance à la poussière et aux éclaboussures. Ils sont disponibles en Chine à partir de 1299 yuans (environ 170 euros) pour la version Bluetooth et 1499 yuans (environ 197 euros) pour le modèle Wi-Fi.