L’aptX Lossless veut proposer une qualité CD sur des casques Bluetooth

Qualcomm a présenté son nouveau codec, l'aptX Lossless. Celui-ci est censé permettre de profiter d'une qualité CD, y compris sur un casque ou des écouteurs Bluetooth.

Lorsqu’on parle de casques, d’écouteurs ou d’enceintes Bluetooth, une remarque revient sans cesse : cette connexion sans fil n’est pas la plus adaptée pour écouter des titres en qualité CD. Il faut dire que le profil audio par défaut, l’A2DP, ne profite que du codec SBC, un codec audio destructif qui limite la transmission des données à 328 kbps. C’est suffisant pour la majorité des titres encodés en MP3, mais ça l’est bien moins pour des fichiers en qualité CD à 1,4 Mbps.

Pour remédier à ce souci, plusieurs entreprises et consortiums travaillent depuis des années à l’élaboration de codecs audio Bluetooth plus performants. On peut évidemment citer l’AAC, largement mis en avant par Apple, le LDAC, poussé notamment par Sony, mais aussi et surtout les différents codecs aptX de Qualcomm. Le constructeur américain de puces a en effet lancé plusieurs versions de son codec avec l’aptX, l’aptX HD, l’aptX Low Latency ou l’aptX Adaptive. Désormais, Qualcomm veut aller encore plus loin avec un nouveau codec audio Bluetooth parfaitement adapté à l’écoute de titres en qualité CD, l’aptX Lossless.

L’idée de ce nouveau codec est d’apporter une qualité CD par le Bluetooth, à 16 bits et 44,1 kHz. Ce codec sera compatible avec l’aptX Adaptive et ne sera donc utilisé que pour les titres encodés dans une définition supérieure au MP3. Il permettra ainsi un débit de 1 Mbps, au-delà des 990 kbps proposés par le LDAC. Par ailleurs, Qualcomm indique que le codec sera pleinement compatible avec l’ensemble des plateformes de streaming de musique en qualité lossless, qu’il s’agisse d’Apple Music, de Deezer, d’Amazon Music, de Qobuz ou de Tidal.

Si Qualcomm précise que l’aptX Lossless s’adaptera en fonction de l’environnement et de la stabilité de la connexion, la firme précise néanmoins que dans « la majorité des cas », il sera capable de proposer un son en qualité CD. Pour la latence, la firme précise par ailleurs qu’elle est « très compétitive », sans toutefois donner de valeur absolue.

Un codec aptX Lossless disponible uniquement sous licence

Néanmoins, si ces nouvelles sont particulièrement bonnes pour les amateurs de musique et les audiophiles, elles s’accompagnent de quelques contraintes. En effet, contrairement à l’aptX HD ou à l’aptX, Qualcomm ne compte pas livrer directement l’aptX Lossless au sein du projet open source d’Android. Il s’agira en effet d’un codec proposé sous licence aux constructeurs qui adhèrent au label Snapragon Sound de Qualcomm. Ainsi, non seulement tous les casques et écouteurs ne seront pas compatibles, mais tous les smartphones ne le seront pas non plus. Qualcomm n’exclut cependant pas d’intégrer, à terme, l’aptX Lossless directement à Android.

Cela présente tout de même un léger avantage du côté des consommateurs. En effet, Qualcomm va valider chacun des appareils intégrant le codec aptX Lossless, y compris les casques et écouteurs. Une manière pour la firme de s’assurer que ces périphériques pourront bel et bien proposer un son en qualité CD et qu’ils ne seront pas contraints par des limitations matérielles. C’est bien beau de recevoir un flux de haute qualité, mais si l’auditeur n’entend pas la différence en raison de transducteurs de faible qualité, ça ne servirait pas à grand-chose.

Les premiers produits compatibles avec l’aptX Lossless sont attendus dans le courant de l’année prochaine. Qualcomm n’a pas livré le nom de ses constructeurs partenaires sur ce projet, mais a rappelé qu’il travaillait déjà sur Snapdragon Sound avec plusieurs acteurs comme Asus, Audio Technica, Motorola, Master & Dynamic ou Xiaomi.