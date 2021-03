Snapdragon Sound : Qualcomm lance son écosystème audio, du smartphone aux écouteurs

Qualcomm a annoncé le lancement de sa certification Snapdragon Sound, un label qui va du smartphone aux écouteurs sans fil en passant par les casques Bluetooth pour garantir une qualité audio optimale d'un bout à l'autre de la chaîne.

Ce jeudi, Qualcomm a dévoilé sa nouvelle initiative dans l’univers de l’audio mobile. Le constructeur a en effet annoncé le lancement d’un écosystème de produits, du casque aux écouteurs sans fil en passant par les smartphones, regroupés sous le label Snapdragon Sound.

Il s’agit là pour Qualcomm de proposer aux consommateurs des produits proposant la meilleure qualité audio possible en embarquant les meilleures technologies sonores de Qualcomm. Concrètement, cela signifie que le fournisseur va proposer aux constructeurs de casques, d’écouteurs sans fil et de smartphones d’apposer un logo Snapdragon Sound à leurs produits, après qu’ils ont été certifiés.

Pour être certifiés Snapdragon Sound, les produits doivent cependant obéir à une certaine fiche technique. Ne pourront ainsi être certifiés que les smartphones équipés du Snapdragon 888 de Qualcomm. Il faudra également qu’ils profitent du système d’amplification sonore maison de Qualcomm ainsi que de la solution FastConnect 6900 pour gérer le Bluetooth. Du côté des casques et écouteurs, les produits certifiés devront nécessairement être dotés des SoC maison de Qualcomm, qu’il s’agisse du QCC515x, du QCC514x ou du QCC3056. Par ailleurs, pour être labellisé Snapdragon Sound, un produit devra être compatible aptX Adaptive, aptX Voice Audio, profiter de la réduction de bruit maison de Qualcomm ou permettre l’enregistrement audio 3D.

Des caractéristiques haut de gamme

Autant de conditions assez strictes qui devraient réserver la labellisation essentiellement aux smartphones, casques et écouteurs haut de gamme. Rappelons par exemple que l’aptX Adaptive est encore rare sur le marché des écouteurs true wireless.

L’idée derrière ce label est donc de proposer une chaîne complète dans laquelle Qualcomm vient contrôler l’expérience sonore. Une manière, selon le fournisseur, de garantir une qualité sonore la meilleure possible, jusqu’à un taux d’échantillonnage audio à 96 kHz pour l’écoute et 32 kHz pour les appels vocaux, ainsi qu’une latence réduite jusqu’à 89 ms, une meilleure gestion énergétique et une connectivité fiable.

Un label qui devrait profiter à tous

Bien évidemment, ce label présente bien des avantages pour Qualcomm qui pourra le facturer à ses partenaires qui souhaiteraient certifier leurs casques ou smartphones. Par ailleurs, Qualcomm pourra ainsi profiter d’un très large écosystème sans avoir à construire lui-même des smartphones ou des casques audio. Néanmoins, même pour les fabricants l’avantage est de taille, puisque le label vient garantir une qualité audio renforcée ou une meilleure stabilité de la connexion Bluetooth ; de quoi mieux informer les consommateurs finaux. Et si Qualcomm se lance d’abord avec les smartphones, casques et écouteurs Bluetooth, la marque ne compte pas s’arrêter là. À l’avenir, elle prévoit d’apposer son label sur des PC, des montres connectées, des voitures ou des casques de réalité virtuelle.

Pour l’heure, Qualcomm n’a cité qu’une poignée de partenaires pour le lancement de Snapdragon Sound. La firme américaine a déjà annoncé que Xiaomi proposera prochainement un smartphone et des écouteurs true wireless certifiés avec le label. La marque Hi-Fi japonaise Audio-Technica présentera elle aussi un produit Snapdragon Sound dans les prochains mois.