Xiaomi dévoile ses Redmi AirDots 3, des écouteurs sans fil aptX à très bas prix

Xiaomi a présenté en Chine ses nouveaux écouteurs Redmi AirDots 3. Lancés à l'équivalent de 25 euros HT, ils proposent une belle fiche technique avec notamment le support de l'aptX Adaptive.

À l’occasion du lancement de la gamme Redmi K40, Xiaomi a également présenté officiellement ses nouveaux écouteurs true wireless, les Redmi AirDots 3.

Fort logiquement, les écouteurs succèdent aux AirDots 2, lancés en Chine en juillet 2020. Les nouveaux écouteurs du constructeur en reprennent d’ailleurs en grande partie le design. On a ici affaire à des écouteurs, non pas dotés de tiges comme les AirPods, mais avec une surface tactile sur le côté, tout en longueur, qui n’est pas sans rappeler l’approche de Sony avec ses WF-1000XM3.

Par ailleurs, les Xiaomi Redmi AirDots 3 sont des écouteurs intra-auriculaires. Ils sont donc équipés d’embouts en silicone destinés à se loger dans le conduit auditif pour assurer une bonne isolation passive. Il faudra cependant s’en contenter, les écouteurs n’étant pas dotés de fonction de réduction active du bruit. Logique, puisqu’il s’agit avant tout d’écouteurs d’entrée de gamme.

Des écouteurs compatibles Bluetooth aptX

Néanmoins, là où Xiaomi propose une bonne surprise avec ses écouteurs, c’est au niveau des codecs. Le constructeur chinois ne se contente pas des codecs Bluetooth les plus basiques que sont le SBC et le AAC, mais propose également une compatibilité avec l’aptX Adaptive. Or, les normes aptX étant rétrocompatibles, cela permettra également un support de l’aptX classique et de l’atpX HD. C’est finalement logique, puisque les écouteurs embarquent une puce QCC3040 de Qualcomm pour assurer la connexion Bluetooth 5.2.

Du côté de l’autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à sept heures d’utilisation sur une seule charge et un total de trente heures à l’aide du boîtier intégrant une batterie de 600 mAh.

Les Xiaomi Redmi AirDots 3 seront disponibles en Chine à compter du 4 mars prochain. Pour l’heure, aucune annonce n’a encore été faite pour la France. Concernant le tarif, les écouteurs seront proposés, sur le marché domestique de Xiaomi, à 199 yuans, soit 25 euros hors taxes.

Par la même occasion, un nouveau téléviseur Redmi MAX 86 a aussi été présenté ainsi que des PC RedmiBook Pro.