Xiaomi Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro+ officialisés : le Snapdragon 888 se démocratise

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Redmi K40 avec trois versions haut de gamme, parmi lesquelles les variantes Pro et Pro+ qui mettent à l’honneur le processeur Qualcomm Snapdragon 888.

Il y a un mois et demi, Xiaomi confirmait la présence du processeur Snapdragon 888 au sein du prochain Redmi K40, dont la présentation était attendue fin février. La marque chinoise a respecté son calendrier et a présenté sa nouvelle gamme dans un communiqué de presse officiel : souhaitons la bienvenue aux Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro+, qui ne seront pas lancés sous ces appellations en France.

De nombreuses similitudes

Pour rappel, la gamme K n’a jamais été officiellement commercialisée dans l’Hexagone. Du moins sous ce nom. L’entreprise opte généralement pour des dénominations différentes : l’un des trois smartphones susmentionnés pourrait donc correspondre à un modèle Poco, comme ce fut déjà le cas par le passé. Ce n’est ici qu’une hypothèse, que le constructeur confirmera dans un avenir plus ou moins proche.

Entrons dans le vif du sujet : les caractéristiques techniques. Force est de constater que le trio partage de nombreux éléments, à savoir un écran AMOLED de 6,67 pouces, une définition Full HD (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur ce critère, Xiaomi les positionne clairement sur du haut de gamme.

D’autres similitudes ressortent de leur fiche produit : le poids de 196 grammes, l’épaisseur de 7,8 mm (c’est d’ailleurs très fin), le capteur d’empreintes digitales placé sur le côté, la batterie de 4520 mAh et le chargeur de 33W (de 0 à 100 % en 52 minutes). Pas de différence non plus au niveau des coloris : Glossy Black, Icy White et Dreamland.

La toute-puissance du Snapdragon 888

Enchaînons désormais avec les différences : le processeur en l’occurrence. Le Redmi K40 classique profite d’une puce Snapdragon 870, un SoC haut de gamme qui reprenait une bonne partie de la fiche technique du Snapdragon 865. En face, les variantes Redmi K40 Pro et Pro+ profitent du Snapdragon 888, le modèle dernier cri de Qualcomm qui équipe déjà le Mi 11.

Au chapitre de la photographie, les trois téléphones s’équipent d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif télémacro de 5 mégapixels. C’est au niveau de la caméra principale que les appareils se distinguent : du 48, 64 et 108 mégapixels, respectivement.

Des prix a priori abordables

Les configurations de stockage et de mémoire vive diffèrent aussi, et impactent forcément la grille tarifaire :

Redmi K40

6 Go/128 Go : 1999 RMB, (environ 250 euros HT)

8 Go/128 Go : 2199 RMB, (environ 280 euros HT)

8 Go/256 Go et 12/256 Go : 2699 RMB, (environ 340 euros HT)

Redmi K40 Pro

6 Go/128 Go : 2799 RMB (environ 355 euros HT)

8 Go/128 Go : 2999 RMB (environ 380 euros HT)

8 Go/256 Go : 3299 RMB (environ 420 euros HT)

Redmi K40 Pro+

12 Go + 256 Go : 3699 RMB (environ 470 euros HT)

Les Redmi K40 et K40 Pro sont disponibles en précommandes en Chine et seront lancés le 4 mars prochain. La version Redmi K40 Pro+ sera commercialisée à la fin du mois de mars.

Xiaomi a en aussi profité pour présenter de nouveaux écouteurs true wireless à très bas prix, les Redmi AirDots 3, mais aussi un énorme téléviseur (le Redmi MAX 86) très alléchant et deux PC portables performants et élégants.