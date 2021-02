Xiaomi Redmi MAX 86 : un énorme téléviseur qui coche toutes les cases sauf une

Xiaomi a fait le plein d'annonces : un smartphone, un PC portable, des écouteurs... et un énorme téléviseur de 86 pouces de diagonale.

Le voilà : 2 mètres et presque 19 centimètres de diagonale, soit 86 pouces, c’est la taille du nouveau modèle Redmi MAX 86. Il vient d’être présenté par Xiaomi et ce téléviseur coche de nombreuses cases d’un bon TV.

Bien plus gros que les diagonales les plus populaires

Xiaomi va lancer sur son marché domestique un TV de 86 pouces de diagonale, il s’agit d’un écran IPS LCD. Le constructeur chinois s’est concentré sur la fiche technique brute de ce TV : une définition 4K UHD, une gamme de couleurs DCI-P3 92 %, des couleurs 10 bits et une précision des couleurs delta E ≦ 2.

Il prend également en charge Dolby Vision, HDR, HDR10 +, HDR10 et HLG, Xiaomi évoque une luminosité et un contraste élevés, mais ne donne aucun chiffre pour le moment. C’est un TV qui devrait intéresser les joueurs, il est équipé de ports HDMI 2.1, de la prise en charge VRR et ALLM.

Auto Low Latency Mode (ALLM) désigne une fonctionnalité intégrée à certaines connectiques HDMI pour améliorer la rapidité d’affichage des images lorsque nécessaire, tandis que le VRR (Variable Refresh Rate) est une fonctionnalité permettant de faire varier la fréquence d’actualisation des images sur l’écran en fonction de la disponibilité des images délivrées par la source. Associé au taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz du Xiaomi Redmi MAX 86, cette fonctionnalité permet d’améliorer la netteté des images en mouvement. C’est idéal pour y brancher une PS5 ou une Xbox Series X.

1000 euros seulement

Le Xiaomi Redmi MAX 86 sera vendu à 7999 RMB, cela donne environ 1000 euros HT. Évidemment, c’est le tarif destiné au marché chinois. Qu’en est-il du marché européen ? Pour le moment, ce n’est pas dans les plans de Xiaomi. Pourtant, Xiaomi pourrait convaincre de nombreux acheteurs à dépasser les 65 pouces de diagonale avec un tarif et une fiche technique si alléchants.

Pour rappel, Xiaomi a également dévoilé un TV QLED de 75 pouces en janvier dernier. Ce dernier a un port HDMI 2.1 avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Contrairement au Xiaomi Redmi MAX 86, le Mi TV Q1 75″ est prévu en Europe à un prix officiel de 1299 euros.

Xiaomi a aussi présenté les Redmi K40, les nouveaux PC RedmiBook Pro et les écouteurs Redmi AirDots 3.