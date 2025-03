Test du TV Samsung S95F : un record de luminosité et une image vraiment brillante, sans reflet

Source : Samsung

Annoncés début 2025, les téléviseurs Samsung S95F OLED sont déclinés en 55, 65, 77 et 83 pouces. Ils succèdent aux excellents modèles S95D avec une dalle qui veut offrir des images encore plus éclatantes tout en proposant une grande polyvalence grâce à un revêtement mate baptisé « Glare Free » permettant de les utiliser même en pleine journée en gommant les reflets. Capable de proposer une image avec une définition Ultra HD, cette série représente le summum en matière d’affichage pour le grand public avec sa technologie QD-OLED développée par Samsung Display pour des noirs parfaits et une colorimétrie des plus précises. À ceci, un bémol puisque cette technologie est proposée sur les modèles de 55, 65 et 77 pouces alors que la version de 83 pouces utilise une dalle White-OLED fournie par LG Display.

Pour tous les modèles, quelle que soit la taille, Samsung promet un pic de luminosité encore plus élevé que la précédente génération. Un nouveau processeur, le NQ4 AI Gen 3 est intégrant synonyme d’une puissance de calcul supérieure à son prédécesseur capable d’offrir une très grande qualité d’image, même pour des contenus ayant une faible définition. Compatible HDR10+, cette série, comme tous les autres modèles de Samsung, fait l’impasse sur le format Dolby Vision pourtant largement adopté par tous les autres fabricants.

Avec sa connectivité des plus complètes, dont quatre entrées HDMI 2.1 et ses technologies d’optimisation, la série S95F promet également une expérience de jeu exceptionnelle. Comptez ainsi sur une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz. Côté audio, Samsung n’a pas fait les choses à moitié avec un système 4.2.2 canaux avec des haut-parleurs orientés vers les côtés prometteurs d’une grande immersion sonore.

Enfin, notez l’évolution du système Tizen OS qui, profitant de l’intelligence artificielle, offre des fonctions inédites sur un téléviseur. Est-ce pour autant le meilleur TV du marché ? La réponse et bien plus dans notre test complet.

Samsung GQ65S95F Fiche technique

Modèle Samsung GQ65S95F Dimensions 1443,5 mm x 894,4 mm x 267,9 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10+ Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 70 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Tizen Assistant vocal Amazon Alexa, Samsung Bixby Fiche produit

Le test a été réalisé sur un téléviseur Samsung GQ65S95F qui a été prêté par la marque

Samsung GQ65S95F Design, on ne change pas une équipe qui gagne

Le téléviseur Samsung GQ65S95F, d’une diagonale de 65 pouces, profite d’un design particulièrement similaire à celui de l’année dernière, le TQ65S95D dont vous pouvez lire notre test complet.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En effet, l’écran est maintenu par un pied central en forme de V. Il y a deux éléments à clipser entre eux et une troisième partie est à visser. L’installation ne présente aucune difficulté. En quelques secondes, le pied est monté à l’arrière de l’écran. Notez qu’il n’y qu’une seule position de hauteur. L’écran est à 6,5 cm par rapport à la base du pied, ce qui laisse de quoi placer une barre de son qui n’est pas trop épaisse devant.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung a eu la bonne idée d’intégrer le module de réception sur la base inférieure, à droite et non pas au centre, évitant ainsi une gêne pour le signal infrarouge.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ne comptez pas faire pivoter l’écran, comme certains téléviseurs le proposent. On peut installer le téléviseur sur un meuble peu large car le pied fait 36 cm de large pour 27 cm de profondeur.

Le dos est totalement plat, ce qui peut faciliter une installation murale. L’écran est particulièrement fin : seulement 8 mm d’épaisseur, grâce notamment à la technologie OLED qui demande moins de panneaux internes que l’affichage LCD.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sur le modèle de 65 pouces, l’écran a des bordures noires de 5 mm auxquels il faut rajouter 2 mm de cadre qui finissent la dalle d’une manière particulièrement soignée.

Quatre radiateurs passifs sont positionnés de chaque côté du pied, à l’arrière. La qualité de fabrication est excellente et nous n’avons constaté aucun défaut sur le modèle que nous avons reçu pour test.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est possible d’installer le boîtier One Connect à l’arrière du pied via deux vis prévues à cet effet. Un cache en plastique vient se positionner aux niveaux des connectiques pour les protéger de la poussière.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le montage sur un support mural est possible avec une fixation VESA 300×400 standard.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung GQ65S95F Les connectiques, boîtier One Connect et bienvenue au Wi-Fi 7

Concernant les connectiques, comme la précédente série et tous les modèles haut de gamme de la marque, on a droit au boîtier One Connect pour intégrer toute la partie électronique et les connectiques. C’est notamment cela qui permet d’obtenir un écran parfaitement plat et rectangulaire.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons que ce boîtier propose toutes les prises du téléviseur, dont l’alimentation et qu’il est lui-même relié à l’écran par un câble unique. Samsung livre deux câbles pour ce faire, l’un mesure 20 cm et oblige l’installation du boîtier à l’arrière du pied tandis que l’autre fait 2,40 m et autorise le placement du boîtier dans un meuble, par exemple.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Techniquement, on retrouve exactement les mêmes connectiques que sur la série S95D à savoir les quatre entrées HDMI 2.1 supportant, cette fois, une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz avec une définition Ultra HD ainsi que les fonctions VRR et ALLM. La prise HDMI 2 permet le retour audio vers une barre de son via la technologie eARC. Il y a aussi une prise Antenne et une autre pour le satellite, le cas échéant. Notez également la présence de prises USB pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. Il y a un port Ethernet, une sortie audio optique mais pas de prise casque sur ce modèle.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Intéressant, le téléviseur est compatible Wi-Fi 7 (autorisant de très hauts débits avec des box opérateurs compatibles) et Bluetooth 5.3. C’est aussi le cas de tous les modèles milieu et haut de gamme de Samsung en 2025. Notez également la prise en charge des technologies de partage d’écran pour l’envoi de contenus audio ou vidéo depuis un appareil mobile. La connectivité est donc très complète sur ce téléviseur et par rapport à l’année précédente, on gagne un réseau sans fil plus rapide, ce qui est toujours une bonne chose.

Pour limiter les risques de marquage, un écran de veille se déclenche automatiquement après 2 minutes d’inactivité. De plus, par défaut, il y a un mode de protection de la dalle : mode Modification des pixels qui est activé par défaut. Cette fonction (désactivable) créée un décalage de quelques lignes et quelques colonnes de pixels à l’écran.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Régulièrement et de manière automatique, l’image se déplace sur l’écran, mais, rassurez-vous, c’est imperceptible lorsqu’on est assis au fond de son canapé. Sony, Philips, LG et Panasonic utilisent aussi ce principe pour leurs modèles OLED respectifs.

En outre, dans les paramètres, un menu permet de lancer une procédure de nettoyage des pixels, comme sur les TV OLED des autres marques. L’opération peut être exécutée immédiatement ou lorsque le téléviseur est en veille.

La télécommande, élégante et solaire

La télécommande livrée avec le téléviseur Samsung S95F est très compacte. C’est exactement la même que sur la précédente série. En plastique recyclé, elle dispose de boutons essentiels et épurés dont certains (volume et chaînes) sont à bascule. On peut compter sur la présence de touches dédiées aux plateformes de streaming, comme Netflix , Prime Video, YouTube et le service Samsung TV Plus. Elle fonctionne grâce à une batterie qui peut être rechargée via un port USB-C. En outre, on peut également compter sur la présence, au dos de petits panneaux solaires pour le maintien de la charge. On peut compter sur la présence d’un microphone pour les ordres vocaux.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La télécommande s’avère plutôt ergonomique avec une disposition intuitive des boutons. Bluetooth, il n’est pas nécessaire de pointer vers le TV pour exécuter une commande. En outre, notez l’intégration d’un gyroscope qui permet de prévenir l’utilisateur s’il la tient à l’envers.

Samsung GQ65S95F L’image, une qualité exceptionnelle et une luminosité record

Le téléviseur Samsung S95F est donc doté d’une dalle capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD embarquant la technologie QD-OLED fabriquée par Samsung Display.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons également que l’on trouve ce type de dalle sur certains modèles Sony dont le A95L, meilleur téléviseur 2023, toujours d’actualité. Cette technologie est disponible sur les modèles de 55, 65 et 77 pouces de la série S95F tandis que la version de 83 pouces est dotée d’une dalle White-OLED fournie par LG Display. La précédente série S95D n’était disponible qu’en 55, 65 et 77 pouces, les trois tailles que Samsung sait fabriquer mais cette année, Samsung Electronics a souhaité commercialiser une version de 83 pouces afin de répondre à la demande croissante des TV de grande taille et a donc dû se fournir chez la concurrence pour la dalle.

Il convient donc de prendre en compte que notre test, observations et mesures sont valables pour les modèles de 55, 65 et 77 pouces mais pas pour la version de 83 pouces qui peut dévoiler quelques différences même si les ingénieurs de Samsung nous ont dit avoir tout fait pour proposer la même qualité d’image et notamment les mêmes pics de luminosité pour toutes les tailles.

Le téléviseur est équipé d’un processeur pour l’upscaling et l’optimisation audio. Baptisé NQ4 AI Gen 3, il gère la mise à l’échelle, entre autres. Celle-ci est extrêmement bien réalisée permettant de profiter de contenus SD avec une très haute qualité. Les détails sont extrêmement fins et précis profitant d’un bon piqué avec une atténuation du bruit numérique présent sur certains contenus avec un rendu, in fine, véritablement exceptionnel. Nous avons encore une fois beaucoup apprécié ce traitement lors du visionnage de la série Les 100 diffusée sur Netflix. Aucun effet de postérisation n’est à déplorer ici.

Sur le modèle de 65 pouces testé, nous avons trouvé que l’image était particulièrement vibrante avec une colorimétrie des plus justes et des noirs parfaits. Les couleurs sont éclatantes, brillantes. Elles rendent un spectacle vraiment magnifique notamment lorsqu’il est question de diffuser des extraits comme dans le film Aladin avec Will Smith. Les roses, les rouges, les bleus sont sans pareil profitant d’une excellente luminosité et d’une très grande justesse. En outre, grâce à la technologie émissive OLED, on peut apprécier des noirs parfaits et aucun effet de blooming n’est à déplorer ici. Le taux de contraste est abyssal et les séries comme Le dernier Serment diffusée sur Netflix ou encore The First Man en Blu-ray profitent d’une profondeur et de contour exceptionnellement précis.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, nous avons également été bluffés par les lucioles qui brillent dans la nuit au début du film Alpha. Elles sont beaucoup plus brillantes et ressortent très nettement sur le fond obscur notamment par rapport au Sony Bravia 9, l’un des références en TV LCD avec sa dalle Mini LED. On peut également apprécier tous les détails de la montagne en arrière-plan ainsi qu’une luminosité très importante de la grotte. Toujours dans Alpha, on peut apprécier l’excellente gestion des zones extrêmement lumineuses lorsque la tribu fonce sur les bisons.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le contour du soleil est parfait.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans le film Pan, là encore la gestion des parties de l’image qui sont très lumineuses est vraiment parfaite. Tous les détails sont bien présents. C’est également le cas dans les zones sombres de l’image.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme sur la série S95D, il y a un traitement anti-reflet Glare Free, nouvelle génération sur cette série S95F. D’une efficacité exceptionnelle, elle permet gommer n’importe quelle source de lumière qui viendrait tenter de se refléter sur l’écran, même pour de larges baies vitrées. Selon nous, cela offre au téléviseur une plus grande polyvalence pouvant ainsi être visionné en plein après-midi et pas seulement dans l’obscurité, si on veut vraiment faire fi des sources de lumière parasites.

Traitement antireflet sur le TV Samsung GQ65S95F Traitement antireflet sur le TV Sony Bravia 9

En outre, notez que Samsung a amélioré le traitement des noirs en plein lumière qui pouvaient paraître gris sur la série S95D. Ici, même si le taux de contraste de l’écran dans une salle sombre n’est pas aussi élevé à l’œil que dans une pièce largement éclairée, il y a un mieux.

Notez que le téléviseur est doté d’un capteur de luminosité de la pièce et permet ainsi d’adapter automatiquement celle de la dalle. Le traitement dont profite la série S95F est nettement plus pertinent que la précédente génération. Lors d’une démonstration à Las Vegas, nous avons effectivement pu les différences entre les modèles S95D et S95F, ce dernier offrant plus de détails visibles en toutes circonstances, montrant ainsi une plus grande polyvalence.

Les angles de vision de ce téléviseur sont excellents, même supérieurs à ceux proposés par la technologie White-OLED (dommage pour le 83 pouces) et donc les autres TV utilisant ce type de dalle. La fluidité des images est parfaite.

Pour l’image, le téléviseur propose plusieurs modes que chacun appréciera : Standard, Eco, Dynamique, Cinéma et Filmmaker. C’est ce dernier qui permet d’obtenir le meilleur rendu « cinéma ». On peut ainsi profiter d’images avec une colorimétrie extrêmement équilibrée et suffisamment de chaleur. Rappelons que le téléviseur (comme d’ailleurs tous les TV et vidéoprojecteurs Samsung) est compatible HDR10+ mais fait l’impasse sur le format Dolby Vision.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En matière de traitement d’image, le téléviseur propose une fonction baptisée Color Booster Pro qui ajuste l’intensité des couleurs pour chaque scène, le cas échéant. Notez également, comme sur le précédent modèle, de la possibilité d’adapter le mappage tonal HDR en mode statique ou dynamique.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung GQ65S95F Les mesures, un sérieux cran au-dessus de la précédente génération

Avec le mode d’image Filmmaker, les réglages de colorimétrie par défaut sont excellents aussi bien avec des contenus SDR que HDR. En effet, dans ces conditions, nous avons mesuré un Delta E moyen de 2,29 pour des images SDR, soit une valeur inférieure à 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée. La fidélité des couleurs est donc bien au rendez-vous.

Toujours en mode Filmmaker, la température moyenne de couleur est inférieure à celle de référence, soit 6500 K. Nous l’avons mesuré à 6068 K avec une légère dérive du rouge par rapport aux autres couleurs. En outre, le gamma est quasiment parfait avec une valeur moyenne de 2,44 et un suivi au plus proche de la ligne de référence pour un visionnage en conditions sombre malgré un niveau légèrement trop élevé pour les valeurs les plus hautes. Quelques optimisations peuvent être trouvées.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, là aussi, les mesures sont extrêmement satisfaites, voire plus. En effet, nous avons relevé un Delta E moyen de seulement 1,4 significatif d’une très grande fidélité des couleurs. Concernant la luminosité, nous avons mesuré un pic à 2260 cd/m² pour une mire occupant 10% de la surface de l’écran. Cela présente un gain de 35% par rapport à la génération précédente (mesurée à 1671 cd/m²), ce qui est loin d’être anodin. En outre, on peut noter que la courbe de référence est parfaitement suivie, ce qui signifie une gestion admirable des contenus les plus lumineux mais également les plus sombres par rapport aux sources. En mode Cinéma, les résultats sont aussi excellents avec un delta E moyen de 1,83 et une luminosité de 2254 cd/m².

Mesures S95F HDR // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série S95F offre donc une luminosité supérieure à la série Z95A de Panasonic qui était, jusqu’ici, celle qui proposait le pic de luminosité le plus élevé des modèles OLED (toutes technologies confondues) avec 1843 cd/m². À date, c’est donc un nouveau record en attendant les mesures pour les séries LG G5 et Panasonic Z95B, par exemple. Reste aussi à voir ce que vont nous proposer les autres fabricants (toujours en OLED) sachant que l’on attend particulièrement les marques Philips et Sony sur ce point. Toujours à titre de comparaison, peu de modèles LCD proposent des luminosités aussi importantes mis à part le Hisense 65U8NQ que nous avons mesuré à 2720 cd/m² ou le Sony Bravia 9 à 2698 cd/m².

En plus de la mire à 10%, nous mesurons également la luminosité avec les mires occupant 1 %, 2 %, 5 %, 25 %, 50 %, 75% et 100 %. On peut constater que, même si elle chute avec la taille de la zone mesurée, on arrive à 438 cd/m² pour la totalité de la surface de l’écran.

Mesures S95F luminosité plein écran // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Attention toutefois, lors de nos mesures, nous avons constaté une légère rétention de la luminosité sur les zones éclairées comme le montre l’image ci-dessous (même si l’effet est accentué par la photo prise avec un smartphone). Celle-ci s’estompe après quelques secondes.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, notez que les espaces colorimétriques sont très bien couverts grâce à la technologie Quantum Dot qui offre ainsi des spectres plus larges que sur des téléviseurs utilisant le système White-OLED de LG Display. Comptez sur une couverture de 88,5 % pour l’espace colorimétrique BT2020, le plus exigeant et de 99,98% pour le DCI-P3. Outre les angles de vision, c’est le second domaine où le QD-OLED fait vraiment la différence avec son concurrent.

Rappelons que ces mesures sont valables pour le 55, 65 et 77 pouces mais pas le 83 pouce qui est équipé d’une dalle différente.

Samsung GQ65S95F Le son, plus de spatialisation

Le son proposé par ce téléviseur s’appuie sur un système 4.2.2 canaux avec une puissance de 70W. Pour tenter d’offrir une bonne spatialisation, Samsung a intégré des haut-parleurs orientés vers les côtés et en haut de la dalle. Il ne s’agit pas de véritable cheminée comme à l’arrière des séries de TV Panasonic Z95A et Z95B (bien que sur cette dernière, l’épaisseur a sérieusement été revue à la baisse pour une meilleure intégration). En plus, le téléviseur est doté du système audio Object Tracking Sound qui offre finalement une spatialisation du son suivant les objets à l’écran. Notez la compatibilité avec le format Dolby Atmos.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur supporte également la technologie Q-Symphony 3.0, ce qui permet de faire fonctionner les haut-parleurs du TV en parfaite harmonie avec ceux d’une barre de son de la marque. Rappelons que cette version, déjà disponible sur le S95D, permet de différencier les haut-parleurs du téléviseur pour proposer un rendu plus immersif alors qu’avant, ils étaient tous utilisés de la même façon, sans distinction.

En outre, on profite aussi toujours de la technologie Dolby Atmos sans fil pour envoyer le son vers une barre de son compatible de la marque. On regrette toujours l’absence de la compatibilité avec le format DTS. Notez la possibilité de connecteurs deux appareils Bluetooth simultanément.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les dialogues sont clairs et l’ensemble offre une expérience sonore immersive pour un téléviseur. La scène audio est plutôt large et précise. Bien entendu, l’ajout d’une barre de son, à minima seule et si possible avec un caisson de basses sans fil permettront d’entrer dans une autre dimension sonore.

Samsung GQ65S95F Gaming, excellent allié pour les jeux vidéo

Sur cette série, Samsung propose une nouvelle fois une expérience gaming des plus abouties. En effet, on peut compter sur une réactivité exceptionnelle de la dalle avec une colorimétrie parfaite. En effet, les couleurs sont fidèles si on prend la peine de sélectionner le mode Original dans la barre de jeu du téléviseur.

Rappelons que cette dernière permet de modifier rapidement certains paramètres et d’afficher des informations sur le signal depuis une console ou un PC Gaming.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les autres modes offrent des résultats plus saturés, mais qui peuvent aussi avoir leur public. Plusieurs modes sont ainsi disponibles : Standard, Jeu de rôle, RTS, FPS, Sports, Original, Personnalisé 1 et Personnalisé 2. En ce qui concerne la luminosité, nous avons relevé un pic à 2300 cd/m², avec le mode d’image Original tandis que le Delta E moyen a été relevé à 1,61, donc bien inférieur au seuil de 3. Si on passe sur le mode Standard, par exemple, c’est une luminosité légèrement supérieure qui vous attend (2346 cd/m²) mais une fidélité des couleurs nettement moindre (un delta E moyen mesure à 8,3).

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme les TV de la série précédente, celle-ci profite de toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo (AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync et l’affichage variable de la fréquence de rafraîchissement (VRR). Notez d’ailleurs que celle-ci peut monter jusqu’à 165 Hz, comme sur la série LG G5, ce qui peut être intéressant avec un PC Gaming, si vous êtes exigeants mais cela ne sert à rien pour une console car elles sont toutes limitées à 120 Hz.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme sur la série S95D mais aussi chez la concurrence, nous avons pu mesurer un input lag particulièrement faible soit 9,5 ms mesuré avec le mode Jeu activé, ce qui est excellent, et significatif de moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Samsung GQ65S95F Interface, Tizen OS avec une pincée d’IA

Les téléviseurs Samsung S95F sont animés par le système d’exploitation Tizen OS. Ce dernier propose une page d’accueil proposant trois onglets : Pour vous, En direct et les applications.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sur la première page, on peut ainsi retrouver les programmes en cours de lecture, certains contenus suggérés. Il y a également une bande proposant de très nombreuses applications préinstallées. D’autres peuvent être téléchargées depuis la plateforme idoine. Particulièrement fournie, elle peut combler les plus exigeants.

Par défaut, il y a la plupart des applications de streaming dont Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, France TV, TF1+, M6+, Arte et bien d’autres. À l’image des autres marques, le téléviseur propose sa propre application de diffusion gratuite d’actualités, de divertissements, de films, de programmes de télé-réalité, etc. Baptisée Samsung TV Plus, cette application offre la possibilité d’accéder à plus de 180 chaînes en direct via Internet.

L’onglet En direct permet d’accéder rapidement à des programmes en cours de diffusion : TNT ou via Samsung TV Plus.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, l’onglet Applications permet de consulter les applications que l’on peut installer sur le téléviseur.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

D’autres pages sont disponibles sur la gauche de l’interface : Recherche, Ambiant (pour lancer des fonds d’écran lors d’une mise en veille, par exemple), Daily pour retrouver les objets connectés et Jeu qui regroupe toutes les applications liées au gaming.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un nouveau design pour les menus

Par rapport aux précédentes versions, le téléviseur propose un nouveau design pour le menu de configuration. En effet, lorsqu’on appuie sur la touche Paramètres de la télécommande, on a droit à l’affichage d’un cadre dans le coin inférieur gauche de l’image. C’est pratique et cela permet de ne pas cacher cette dernière. On peut modifier la taille du menu.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Par ce nouveau design, Samsung a souhaité harmoniser l’affichage avec celui qui est proposé au sein de ses smartphones. On retrouve ainsi quelques couleurs des paramètres des téléphones du géant sud-coréen. En outre, les vignettes des applications ont gagné quelques rondeurs sur leurs coins, là aussi pour apparaitre moins différentes que l’apparence des applications sur les smartphones Samsung. Les menus se veulent également plus simples et plus accessibles.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, la fluidité lors de la navigation est réellement présente et on passe très rapidement d’une fonction à une autre, ce qui est toujours appréciable.

Une certaine Vision (de) IA

Lors du CES 2025 de Las Vegas, Samsung nous a fait la démonstration de plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées au sein de ses nouveaux téléviseurs 2025. Certaines sont déjà disponibles et d’autres arriveront d’ici la fin de l’année 2025. Elles sont toutes regroupées au sein de ce que Samsung appelle les fonctions Vision AI (à la différence du Galaxy AI proposées sur les smartphones de la marque).

Parmi les fonctions actuellement accessibles, on peut compter sur la possibilité de traduction en temps réel des sous-titres. Baptisée Live Translate, cette fonction permet de traduire automatiquement les sous-titres des chaines broadcast (TNT, Câble ou satellite). Attention, cela ne fonctionne pas pendant les publicités, par exemple et il faut aussi que la chaîne envoie bien le flux des sous-titres, ce qui n’est pas toujours le cas. Nous avons pu essayer Live Translate avec différents programmes et on peut dire que cela fonctionne très bien.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour le moment, 6 langues sont disponibles (deux téléchargeables) dont le coréen, le français, l’italien, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Notez que cette fonction, donc basée sur l’intelligence artificielle, a été travaillée par les équipes de développement de Samsung pour adapter le mieux possible certaines expressions locales. Le traitement de la traduction est fait localement, via le processeur intégré.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’autre fonctionnalité que nous avons pu tester est baptisée Click To Search. Impossible d’entourer des contenus à l’écran comme on le fait désormais sur certains smartphones de la marque et d’autres. Non, ici, l’idée est d’afficher des contenus pertinents en fonction de ce qui est présent à l’image. En appuyant sur le bouton IA de la télécommande, on déclenche un affichage particulier avec, sur le côté de l’image, une colonne qui présente deux onglets. Le premier propose des contenus en relation avec ce que vous regardez en ce moment.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le second est là pour identifier les personnes à l’image et affiche une sorte de fiche de renseignements, via un processus de reconnaissance faciale.

En outre, lorsque vous allumez le téléviseur, une petite fenêtre en popup peut apparaitre pour vous proposer de lire des conseils de maintenance (et de bon sens) distillés par la marque : ne pas obstruer les aérations sur le dessus, sur les côtés ou à l’arrière du téléviseur, Eteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d’inutilisation prolongée, ne pas exposer la télécommande à des liquides, nettoyer l’écran avec un chiffon, etc.

Enfin, la troisième fonctionnalité gérée par intelligence artificielle est la capacité du téléviseur à détecter certains types de programme (sport, cinéma, contenu standard) et d’appliquer certains réglages automatiquement. Le principe est de configurer l’image que vous aimez le plus (un peu comme LG le propose avec son mode Personnalisé).

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une fois pour toute, vous choisissez le rendu que vous préférez en sélectionnant l’une des 4 (un peu trop petites) vignettes disponibles dans le menu correspondant pour les contenus sportifs. Lorsque vous regardez ensuite un match de football, par exemple, le téléviseur va automatiquement appliquer vos paramètres. Idem pour les contenus de type cinéma et standard. C’est bien pensé.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutefois, il convient de noter que cette fonction n’est effective que pour les programmes diffusés en broadcast (TNT, câble ou satellite) et pas lorsque vous regardez des contenus depuis des plateformes de streaming, par exemple ou depuis des sources externes.

Les téléviseurs 2025 dotés d’un capteur de présence, dont fait partie la série S95F sont capables de détecter une personne qui passe à proximité et d’afficher en seulement 2 secondes un tableau de bord avec certaines informations qui peuvent être utiles comme la météo du jour, des notes, les contenus en cours de diffusion sur certaines plateformes de streaming (Samsung TV Plus et Prime Video, par exemple), l’état du domicile (SmartThings) ou encore un titre de musique joué récemment.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lorsque vous n’êtes plus à proximité du téléviseur, celui-ci s’éteint automatiquement. Cette fonction peut être désactivée, le cas échéant et chacun appréciera sa pertinence, en fonction de ses usages.

Samsung GQ65S95F Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait 67 Wh en moyenne. C’est très raisonnable pour un modèle de 65 pouces.

Pour la série en HDR (Filmmaker plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 75 Wh contre 68 Wh dans les mêmes conditions pour la série précédente, aussi en 65 pouces mais avec, nous l’avons vu, une luminosité nettement inférieure. La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on active la fonction de proximité, on passe alors à 14 Watt.

La série Samsung S95F sera disponible dans les semaines à venir et déclinée en 55, 65, 77 et 83 pouces. Le modèle de 55 pouces sera commercialisé entre 2899 et 3199 euros en prix conseillé, selon la marque, tandis que la version de 65 pouces sera disponible entre 3699 euros et 3999 euros, toujours en prix conseillé.