Le Samsung S95F devient la nouvelle référence de notre guide d’achat des meilleurs TV sur Frandroid

Le Samsung GQ65S95F, nouveau fleuron de la gamme OLED de Samsung, fait son entrée dans notre guide d’achat des meilleurs TV du marché . Ce téléviseur incarne l’excellence en matière de technologie QD-OLED, offrant des performances inégalées qui justifient pleinement sa place parmi les meilleurs modèles de 2025.

Un pic de luminosité record

Doté d’une dalle QD-OLED de deuxième génération, le Samsung GQ65S95F se distingue par une luminosité record atteignant 2260 cd/m², idéale pour les pièces lumineuses grâce à son revêtement antireflet Glare Free. Avec une définition 4K et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, il garantit des images fluides et précises, adaptées aussi bien au cinéma qu’au gaming. Le processeur NQ4 AI Gen 3 optimise la mise à l’échelle des contenus pour une qualité d’image irréprochable.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Le GQ65S95F intègre des technologies avancées telles que HDR10+, HLG et Motion Xcelerator 165 pour des contrastes saisissants et une colorimétrie fidèle. Son système audio 4.2.2 canaux avec Dolby Atmos offre une immersion sonore remarquable, renforcée par la technologie Q-Symphony pour synchroniser les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible. Enfin, le système Tizen enrichit l’expérience utilisateur avec des assistants vocaux et des applications multimédias variées.

Le Samsung GQ65S95F face à la concurrence

Face à des modèles comme le LG OLED65G4 ou le Sony XR-65A95L, le Samsung GQ65S95F excelle par sa luminosité supérieure et son traitement antireflet unique. Bien qu’il fasse l’impasse sur le Dolby Vision, ses performances globales en font un choix incontournable pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo.

Les points forts du Samsung GQ65S95F

Luminosité exceptionnelle et revêtement antireflet Glare Free.

Fréquence de rafraîchissement élevée (165 Hz) idéale pour le gaming.

Système audio immersif compatible Dolby Atmos.

Pourquoi choisir le Samsung GQ65S95F ?

Le Samsung GQ65S95F a été sélectionné pour ses performances impressionnantes et sa polyvalence. Le téléviseur est disponible en précommande dès le 23 avril. Pour découvrir tous les détails techniques et comparer ce modèle avec d’autres téléviseurs haut de gamme, consultez notre guide d’achat des meilleurs TV du marché.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.