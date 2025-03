Le Xiaomi 15 Ultra entre dans notre guide des meilleurs smartphones pour la photo

Le Xiaomi 15 Ultra rejoint notre guide d’achat des meilleurs smartphones pour la photo . Ce modèle haut de gamme, conçu en partenariat avec Leica, se distingue par ses capacités photographiques exceptionnelles et son design inspiré des appareils photo professionnels.

Un excellent appareil photo dans un smartphone

Le Xiaomi 15 Ultra est équipé d’un bloc photo impressionnant comprenant quatre capteurs, dont un principal de 50 Mpx avec une ouverture f/1,63 et un téléobjectif de 200 Mpx. Cette configuration permet des clichés détaillés et réalistes, avec des options comme le mode Leica Authentique et Leica Vibrant pour des rendus uniques. L’écran AMOLED WQHD+ de 6,73 pouces offre une luminosité maximale de 3422 nits, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Côté performances, le processeur Snapdragon 8 Elite (gravé en 3 nm) assure une fluidité remarquable, soutenu par jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage allant jusqu’à 1 To. La batterie de 5410 mAh avec charge rapide à 90 W complète ce tableau premium. Il fait aussi son entrée dans le guide des meilleurs smartphones haut de gamme.

Le Xiaomi 15 Ultra face à la concurrence

Face à des modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou le Google Pixel 9 Pro XL, le Xiaomi 15 Ultra se démarque par son approche centrée sur la photographie professionnelle. Son partenariat avec Leica et son téléobjectif de 200 Mpx lui confèrent un avantage unique dans cette catégorie.

Points forts du Xiaomi 15 Ultra :

Qualité photo exceptionnelle grâce au partenariat avec Leica.

Écran ultra-lumineux WQHD+ avec un pic à 3200 nits.

Performances puissantes grâce au Snapdragon 8 Elite.

Pourquoi choisir le Xiaomi 15 Ultra ?

Le Xiaomi 15 Ultra s’impose comme un choix incontournable pour les amateurs de photographie mobile et les utilisateurs exigeants. Pour en savoir plus sur ce modèle et découvrir d’autres options adaptées à vos besoins, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones pour la photo.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.