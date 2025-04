L’Apple MacBook Air 13 M4 devient un incontournable de notre guide d’achat des meilleurs PC portables

L’Apple MacBook Air 13 M4 (2025) fait son entrée dans notre guide d’achat des meilleurs ordinateurs portables , s’imposant comme l’ultraportable le plus équilibré du moment. Ce modèle mérite sa place grâce à l’intégration de la puce Apple M4, qui apporte un bond de performance notable, tout en conservant un design fin, une excellente autonomie et une qualité de fabrication irréprochable.

L’ultraportable irréprochable

Le MacBook Air 13 M4 reprend le châssis et l’ergonomie qui ont fait le succès de la gamme : un poids plume de 1,24 kg, des finitions soignées, un clavier et un trackpad de référence. Il se distingue surtout par sa nouvelle puce M4, offrant un gain de 44 % en multicœur par rapport à la génération précédente, ce qui le rend particulièrement performant pour la bureautique avancée, le montage ou la création de contenu.

L’autonomie reste l’un des points forts majeurs, avec une journée complète d’utilisation sans recharge. L’écran, toujours LCD à 60 Hz, affiche une luminosité élevée et une fidélité des couleurs exemplaire, même si certains concurrents passent à l’OLED. La webcam évolue avec un capteur 12 Mpx et la fonction Center Stage pour un cadrage automatique en visioconférence.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La puce Apple M4, gravée en 3 nm, propulse le MacBook Air dans une nouvelle dimension de puissance et d’efficacité énergétique. Le passage à 16 Go de RAM en configuration de base améliore la fluidité multitâche. Malgré une connectique limitée (deux ports Thunderbolt 4 USB-C, MagSafe 3), l’expérience utilisateur reste premium. Le PC portable rejoint aussi deux autres guides d’achat sur Frandroid.

Le MacBook Air M4 2025 face à la concurrence

Face à des modèles comme l’Asus Zenbook 14 OLED (écran OLED 120 Hz, processeur Intel Core Ultra) ou l’Acer Swift Edge 16 (dalle OLED, AMD Ryzen), le MacBook Air M4 se démarque par :

Ses performances CPU grâce à la puce M4

Une autonomie supérieure à la plupart des concurrents

Un design et des finitions exemplaires

Pourquoi choisir le MacBook Air M4 2025 ?

Le MacBook Air 13 M4 (2025) a été sélectionné pour son équilibre entre performance, autonomie et qualité de fabrication, tout en conservant un tarif attractif pour un ultraportable Apple. Il s’adresse à tous ceux qui recherchent un ordinateur portable performant, durable et facile à transporter. Pour découvrir notre sélection complète et comparer les meilleurs modèles du moment, consultez notre guide d’achat des meilleurs PC portables sur Frandroid.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.