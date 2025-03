Le Realme C75 fait son entrée dans notre guide des meilleurs smartphones pas chers

Le Realme C75 vient enrichir notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros . Ce modèle se distingue par sa robustesse, ses performances équilibrées et son autonomie exceptionnelle, le plaçant parmi les options les plus attractives de sa catégorie.

Caractéristiques principales : robustesse et autonomie

Le Realme C75 est équipé d’un écran IPS LCD Full HD+ de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est animé par le processeur MediaTek Helio G92 Max, épaulé par 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, extensible via microSD. Sa batterie massive de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W, garantit une journée complète d’utilisation, voire plus, selon les usages.

Ce smartphone antichoc se démarque par ses certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H, attestant d’une résistance accrue à l’eau, à la poussière et aux chocs. L’écran est protégé par ArmorShell Glass pour une durabilité renforcée.

Avec Realme UI 5.0 basé sur Android 14, le Realme C75 offre une interface épurée et intuitive. Ses fonctionnalités IA améliorent la fluidité des applications et l’expérience globale. Il fait partie de nos mentions honorables dans notre guide des meilleurs smartphones de 2025.

Le Realme C75 face à la concurrence

En comparaison avec d’autres smartphones à petit prix comme le Xiaomi Redmi Note 13 4G et le Samsung Galaxy A16, le Realme C75 se distingue par sa solidité exceptionnelle et son écran bien calibré. Cependant, il est légèrement en retrait en termes de puissance et de photo.

La batterie de 5885 mAh assure une journée d’usage sans problème.

Certifié IP68, IP69 et MIL-STD-810H, ce smartphone est conçu pour résister aux chocs et aux immersions.

Offre un excellent rendu colorimétrique avec un Delta E de 2,64.

Conclusion : pourquoi choisir le Realme C75 ?

Le Realme C75 mérite sa place dans notre guide d’achat grâce à son excellent rapport qualité-prix. Sa combinaison de durabilité, performance et autonomie en fait un choix idéal pour les utilisateurs recherchant un smartphone fiable sous la barre des 200 euros.

Pour découvrir tous les détails sur ce modèle et les autres options disponibles dans cette gamme de prix, consultez notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.