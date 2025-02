Test du Realme C75 : un smartphone durable, fashion et pas cher

Avec un prix de 169 euros au lancement, le Realme C75 se positionne clairement dans le segment de l’entrée de gamme. Toutefois, Realme est bien décidé à mettre les petits plats dans les grands, avec une fiche technique adéquate et surtout une conception ultra solide. En effet, il semble plus résistant que la majorité des smartphones récents, y compris certains modèles haut de gamme ! Il devrait donc survivre aux aléas du quotidien les plus extrêmes, mais sait-il rester un bon smartphone ?

Realme C75 Fiche technique

Modèle Realme C75 Dimensions 76,22 mm x 165,69 mm x 7,99 mm Interface constructeur Realme UI Taille de l’écran 6,72 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 392 ppp Technologie LCD SoC Mediatek Helio G92 Max Puce graphique Mali-G52 MC2 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp Capteur photo frontal 8 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5G Non NFC Inconnu Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5828 mAh Poids 196 g Couleurs Noir, Or Fiche produit

Realme C75 Design : un dandy qui résiste à (presque) tout !

Realme nous a ici dessiné un smartphone élégant, qui s’inspire des tendances du moment avec des tranches plates et des angles arrondis. La face avant laisse la part belle à un grand écran de 6,72 pouces. Ce dernier occupe 91,40 % de la face avant, malgré des bordures assez épaisses, surtout celle du bas, plus large que les autres, et qui dessine un menton un peu disgracieux.

Le dos est plat et joliment agrémenté de motifs géométriques, qui habillent une coque en plastique au rendu légèrement brillant et au toucher mat. Ce dernier est agréable au contact de la peau et ne devrait pas trop glisser, même lors des journées de forte chaleur. De plus, cette surface a le bon goût de ne pas garder les traces de doigts. Notez que le C75 se décline en noir, vert et or.

Avec un tel écran, et malgré les efforts de Realme, ce C75 reste un beau bébé de 165,7 x 76,2 mm, qui se révèle pourtant fin avec 7,99 mm d’épaisseur. Il pèse tout de même 196 g, et son poids se ressent. Toutefois, sa conception est équilibrée, offrant une prise en main confortable.

Par contre, les boutons réunis sur la tranche droite sont placés un peu haut. Lorsque votre pouce est sur le bouton de déverrouillage, avec lecteur biométrique intégré, il faut vraiment remonter la main pour atteindre ceux dédiés au volume, situés juste au-dessus. Cela peut devenir inconfortable si vous avez de petites mains.

La tranche basse est classique, avec un port USB-C, les perforations pour le haut-parleur. Le port de carte microSIM se situe sur la tranche gauche.

Nous avons donc un smartphone élégant et très bien fabriqué, ce qui est déjà un excellent point à ce niveau de prix. Mais le Realme C75 va encore plus loin, avec une pluie de certifications validant une solidité presque à toute épreuve. Ainsi, il est certifié IP68 et IP69, ce qui lui permet de résister à une immersion de plus de 12 heures jusqu’à 2,5 m de profondeur (24 h à 2 m et 7 jours à 0,5 m), mais aussi à un jet d’eau surpuissant, sans qu’aucune goutte ne pénètre l’appareil. Pour assurer cette étanchéité, après chaque immersion, la technologie SonicWave émet des vibrations permettant d’éliminer l’eau dans le port USB.

Mais ce n’est pas tout ! Ce smartphone est également certifié MIL-STD-810H et Rugged Smartphone par TÜV Rheinland. Traduction : qu’il s’agisse de chocs ou de chutes, le boîtier en aluminium ArmorShell 3 protège l’appareil à 360°, limitant les risques de casse en cas de choc violent, angles inclus. L’écran, lui, est protégé par du verre ArmorShell 2.

Nous nous sommes amusés à immerger longuement le C75, à le mettre au congélateur avant de le ressortir pour vérifier son bon fonctionnement, et à le faire tomber d’une hauteur d’adulte. L’appareil a parfaitement résisté à ces épreuves. Attention, il n’est pas indestructible, mais il est bien plus solide que beaucoup de mobiles très haut de gamme. Parfait pour les maladroits, ou pour équiper de grands enfants et des ados.

Realme C75 Écran : de bon ton mais manquant de peps lumineux

Realme mise ici sur une dalle LCD. Difficile d’imaginer encore de l’OLED dans un smartphone à moins de 200 euros. Nous avons donc 6,72 pouces en 2400 x 1080 pixels, qui nous offre une très belle finesse d’affichage. La fréquence de rafraîchissement est variable par palier, 60 Hz ou 90 Hz.

Nous avons testé les deux modes d’affichage du smartphone (Vive et Naturel). Durant nos tests, le mode Vive avec réglage sur Froid s’est révélé être celui offrant le meilleur rendu. Ainsi, à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré un Delta E de 2,64, contre une valeur de référence de 3. Du très beau travail pour un produit à prix serré. Le taux de contraste mesuré est de 1773:1, ce qui est un bon résultat pour un smartphone de ce prix.

Concernant la température des couleurs, nous avons obtenu 6684 K, contre 6500 K pour la valeur de référence, soit un point blanc légèrement dérivant très légèrement vers le bleu. L’espace colorimétrique mesuré par notre sonde est de 126 % du sRGB, 85 % du DCI-P3 et 57 % du BT.2020.

Cela reste moyen, mais au quotidien, associé au bon calibrage de la dalle, nous obtenons une colorimétrie naturelle, avec juste ce qu’il faut de peps. Certes, les dégradés ne sont pas aussi fins que chez certains concurrents, mais ils sont tous à plus de 170 euros…

Le taux de contraste mesuré est de 1773:1, ce qui est un bon résultat pour un smartphone de ce prix. Les noirs sont très acceptables et les niveaux de gris assez fins, même si nous ne sommes pas au niveau de l’OLED.

Après tant d’éloges, il faut maintenant évoquer la partie la moins brillante de cet écran : la luminosité. Nous avons mesuré 665 nits au maximum en SDR, et 753 nits en HDR. Cela permet de profiter agréablement de l’écran dans de bonnes conditions de luminosité, mais en plein soleil, il deviendra inutilisable. Quant au HDR, s’il est supporté, il y a peu de chances de pouvoir réellement en profiter, même dans le noir, avec une luminosité aussi limitée.

Realme C75 Logiciel : suffisant, mais sans plus

Avec Android 14 et Realme UI 5, nous sommes face à un couple efficace. L’interface est légère, avec peu de traces d’IA (hormis pour les portraits et une barre latérale intelligente) ou de fonctionnalités exotiques.

Realme va ici à l’essentiel, offrant des options de personnalisation honnêtes sans être ébouriffantes. Realme exploite encore sa fonction mini-capsule, qui s’inspire du Dynamic Island de l’iPhone. Cela reste pourtant limité, avec l’affichage de la vitesse de charge ou le titre des chansons en écoute, mais rien de plus.

Pour ce qui est des applications préinstallées, le Realme C75 ne fait pas exception avec quelques bloatwares – certains affichant même des messages ou publicités intempestives. Il faudra donc prendre le temps de les désinstaller, et nous regrettons encore cette pratique qui permet malgré tout de faire baisser le prix de l’appareil.

Côté mises à jour, Realme annonce deux ans de mises à jour Android (versions 15 et 16) et six ans de mises à jour de sécurité. Cela reste faible, surtout pour les mises à jour système, mais rappelons que nous sommes face à un mobile à moins de 200 euros. Il n’est d’ailleurs pas certain que sa fiche technique puisse supporter confortablement les versions de l’OS Google au-delà d’Android 16…

Realme C75 Performances : Trop sacrifiées ?

Le SoC MediaTek Helio G92 Max est un composant entrée de gamme, accompagné ici de 8 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Le GPU est un modeste Mali-G52.

Les résultats sont sans surprise, avec un Android 14 plutôt fluide, qui répond en général correctement. Toutefois, nous notons de petits temps de latence, des à-coups sans explication logique. En effet, même avec ou sans multitâche, ce type de ralentissement se déclare de façon inopinée. Ce smartphone conviendra à la majorité des usages grand public : réseaux sociaux, consultation de sites… Seules les applications les plus lourdes pourront le mettre en difficulté.

Même constat pour le jeu vidéo, où mieux vaut ne pas être trop exigeant. Call of Duty est fluide à 55 à 60 fps en mode graphique minimal.

Dans Genshin Impact, il faut rogner sur tous les paramètres, et le résultat reste décevant avec 28 fps. Pour Fortnite, nous approchons les 28 fps en moyenne en baissant tous les paramètres au minimum.

Realme C75 Photo : en retrait

Le Realme C75 embarque non pas un trio de capteurs, comme pourrait le laisser penser son bloc optique, mais un seul fonctionnel. Les deux autre ne sont là que pour décorer. Realme ne le précise pas, mais il semble que l’on puisse compter sur un second capteur pour la profondeur.

Comparé au C67 de l’année dernière, nous sommes clairement en retrait, avec un capteur principal qui passe de 108 Mpx à 50 Mpx. Il semble que renforcer la solidité du téléphone ait obligé Realme à faire certains sacrifices pour rester sous la barre des 200 euros.

Le rendu du capteur principal est de bonne tenue. Les couleurs sont assez naturelles, mais leur rendu dépend fortement du niveau de luminosité. Lorsque celle-ci est en retrait, la colorimétrie devient plus terne. Les contrastes sont plutôt bien gérés, mais le capteur a rapidement tendance à succomber à la surexposition sur les zones très éclairées.

Le niveau de détail n’est pas impressionnant. Le lissage numérique est trop intense, gommant la majorité des petits détails et ne laissant que les plus grands. Cela donne des clichés certes cohérents, mais manquant de piqué, avec un rendu des textures très aléatoire. Dans cette gamme de prix, nous sommes dans la petite moyenne.

Grand-angle Zoom x2

Dès que nous passons au zoom x2, la perte de détail est flagrante. En plus du lissage, un bruit numérique s’ajoute, achevant de nuire au rendu.

Les niveaux de zoom x10 et x20 sont encore moins exploitables. À la rigueur, en excellentes conditions de lumière, le x10 pourrait éventuellement capturer un cliché honnête de temps en temps, mais n’attendez pas plus.

Photo de nuit

En faible luminosité, le Realme C75 parvient à se débrouiller. La colorimétrie est assez juste, et les contrastes, bien que manquant de finesse, restent corrects. Toutefois, le bruit numérique est omniprésent et gomme les détails les plus fins.

Par exemple, dans l’Irish Coffee, la texture de la crème fouettée n’est pas bien rendue, tout comme celle des grains de café. Plus la luminosité baisse, plus le bruit numérique prend le dessus.

Grand-angle Zoom x2

De nuit, les différents niveaux de zoom sont déconseillés. Le bruit numérique s’intensifie, et même le zoom x2 devient difficilement exploitable.

Mode portrait

Le mode portrait offre un détourage correct, mais ses limites apparaissent rapidement sur des zones complexes, et pas seulement sur les cheveux sauvages. Le niveau de détail n’est pas très élevé : les textures des tissus ou les poils de barbe manquent vraiment de précision.

En activant le mode IA dédié au portrait, le rendu devient trop artificiel, gommant toutes les imperfections de la peau et ajoutant encore du lissage.

Le mode selfie est de bon niveau, mais comme avec le capteur dorsal, le traitement numérique est trop agressif pour obtenir des photos naturelles.

Toutefois, si vous privilégiez un rendu lisse et flatteur, il fera très bien le job.

Realme C75 Audio

Pas de stéréo ici : seul un haut-parleur sur la tranche basse émet du son. Le rendu est très porté sur les aigus, qui sont malheureusement moyennement définis. Nulle saturation ici à haut volume, mais cela manque vraiment de précision.





Les basses sont en retrait et laissent plus de place à des médiums qui doivent se battre pour ne pas être noyés par les aigus. Écouter de la musique ou regarder un film peut être assez éprouvant. Cela sera plus acceptable pour l’écoute de podcasts.

Realme C75 Réseau et communication

Le Realme C75 est compatible avec les réseaux 4G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 5, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.0 et le GPS (Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS).

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception. Cependant, nous avons relevé quelques pertes aléatoires de connexion Wi-Fi, qui se rétablissent rapidement. Une mise à jour devrait corriger ce problème.

Realme C75 Autonomie : le LCD sa consomme…

Avec une batterie de 5828 mAh, nous nous attendions à une autonomie solide. Au quotidien, elle n’est pas exceptionnelle et peut parfois être décevante. En usage mixte — mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, visionnage de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo — le Realme C75 nous accompagne environ quinze heures, et en usage intensif, il peine à dépasser les dix heures.

Nous avons lancé le film Inglourious Basterds (durée de 2h30), avec une luminosité et un volume réglés à 50 %. Le smartphone a alors perdu 21 % de batterie, contre 10 à 12 % en moyenne avec un smartphone équipé d’un écran OLED ou AMOLED. Même constat en jouant à Genshin Impact pendant 30 minutes, en mode graphique minimal : nous avons mesuré une perte de 13 % de batterie. Le choix du LCD pour des raisons économiques impacte donc l’autonomie. Cette technologie consomme plus d’énergie et, malgré une batterie généreuse, le C75 affiche une endurance en retrait.

La charge rapide 45 Watts permet de compenser un peu cet état de fait, mais elle n’est pas la plus efficiente que nous ayons testée. Ainsi, en partant de zéro, nous récupérons :

15 % en 10 minutes

50 % en 48 minutes

100 % en moins de 85 minutes

Attention, pour respecter la législation européenne, le bloc de charge n’est pas inclus. Il faudra donc l’acheter séparément.

Realme C75 Prix et disponibilité

Le Realme C75 est disponible en noir, vert et or, en version ;

8 Go + 128 Go au prix de 169 euros

8 Go + 256 Go au prix de 199 euros.