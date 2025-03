Test du Xiaomi Redmi Note 14 4G : un smartphone pas cher, équilibré et efficace

La nouvelle génération de Xiaomi Redmi Note 14 cible le segment de l’entrée et du milieu de gamme avec un rapport qualité-prix très agressif. Xiaomi propose une version 5G et une déclinaison 4G, lancée à 223 euros. Nous avons testé cette dernière, et malgré quelques concessions, elle pourrait bien séduire.

La famille des Redmi Note 14 ne se limite pas aux Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 5G que nous avons déjà testés. Nous avons également le Redmi Note 14 4G, qui permet de proposer un modèle sous la barre des 225 euros.

À quoi faut-il s’attendre à ce niveau de tarif ? Un smartphone avec un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, un processeur MediaTek Helio G99-Ultra, un triple appareil photo dorsal, et une belle autonomie grâce à sa batterie de 5500 mAh. Une configuration solide sur le papier pour ce segment de marché et que nous avons donc testée sous toutes les coutures.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 14 4G Dimensions 78,15 mm x 164,84 mm x 8,16 mm Taille de l’écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Helio G99-Ultra Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 2

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 20 Mp Bluetooth 5.3 5G Non NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh Poids 200 g Couleurs Noir, Bleu, Vert Fiche produit

Xiaomi Redmi Note 14 4G Design : soigné mais sans éclat

Alors que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G joue la carte de l’écran incurvé et du dos arrondi, le Redmi Note 14 se présente comme un smartphone moins sophistiqué.

Nous avons ici un produit qui reste élégant et assez réussi esthétiquement avec son dos plat au toucher légèrement mat et au rendu brillant. Il se décline en noir, bleu et vert, offrant un contact agréable. La coque ne garde presque pas les traces de doigts, mais attention, elle peut se révéler un peu glissante lors des journées de grande chaleur.

Le bloc optique est de belle taille sans être trop épais. Toutefois, posé à plat, il manque d’équilibre, mais permet de taper des messages avec un certain confort.

L’écran est classique : une dalle de 6,67 pouces avec un poinçon central en haut et des bords arrondis. Les bordures restent assez épaisses, expliquant un taux d’occupation de la face avant limité à 85,9 %. L’ensemble est équilibré, sauf le menton, dont l’épaisseur un peu excessive attire immédiatement l’attention.

Ses dimensions de 164,84 x 78,15 x 8,16 mm pour 200 g en font un mobile un peu imposant, mais rien d’excessif. La prise en main est agréable, et nous apprécions une conception équilibrée.

Les boutons sont réunis sur la tranche droite et bien positionnés. Si vous avez de grandes ou moyennes mains, votre pouce pourra passer du volume au bouton de veille (avec lecteur d’empreinte intégré) sans s’étirer ni se plier excessivement. Les personnes avec de petites mains devront cependant faire un peu plus d’efforts.

Sur la tranche inférieure, on retrouve le port double SIM et un port USB-C, tandis que la tranche supérieure accueille un port jack et un émetteur infrarouge. La qualité de fabrication est de bon niveau. Par contre, côté protection, il faut se contenter de verre Gorilla Glass 5 et d’une certification IP54.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Écran : un bon calibrage malgré quelques faiblesses

Le Redmi Note 14 4G exploite ici une dalle AMOLED de 6,67 pouces, affichant une résolution de 2400 x 1080 pixels, soit une densité de 395 ppp. Le taux de rafraîchissement est dynamique, avec des paliers à 60 Hz et 120 Hz, pas de palier à 90Hz comme cela est souvent le cas. Nous avons donc ici un mobile à l’affichage très fin et offrant une belle fluidité d’animation.

Nous avons testé les trois modes d’affichage proposés par Xiaomi (Intense, Saturé et Couleur Original Pro), et nous nous sommes concentrés sur le mode Intense, réglage Chaud, qui offre le rendu le plus naturel. À l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré un Delta E de 2,74 (valeur de référence : 3), assurant un rendu des couleurs naturel.

Concernant la température des couleurs, nous avons obtenu 6750 K (valeur de référence : 6500 K). Au quotidien, il est peu probable que vous perceviez la légère dérive vers le bleu, mais elle est bien là. L’espace colorimétrique mesuré par notre sonde est de haut niveau pour ce segment de prix, avec : 170 % du sRGB, 114 % du DCI-P3, 77 % du BT.2020. Nous obtenons donc une palette de couleurs et de nuances bien supérieure à la moyenne du marché.

La luminosité mesurée permet un usage confortable en plein jour, mais pas en plein soleil. Avec 1170 nits mesurés en SDR, le résultat est de bon ton, mais pas exceptionnel. En HDR, nous atteignons 1391 nits, de quoi profiter des contenus HDR ou Dolby Vision dans l’obscurité ou la pénombre, mais cela reste insuffisant pour en profiter aussi dans un environnement lumineux (mais pas en plein soleil).

Xiaomi Redmi Note 14 4G Logiciel : simplicité, efficacité, bloatwares !

HyperOS forme un duo toujours aussi efficace avec Android 14. La surcouche de Xiaomi reste fluide, réactive et simple à prendre en main. Elle propose une large palette d’options de personnalisation, même si elle ne rivalise pas totalement avec ColorOS en la matière.

Malgré son positionnement tarifaire, le Redmi Note 14 intègre quelques fonctions IA, notamment pour le mode portrait et certaines retouches photo. Toutefois, comme souvent avec Xiaomi, l’interface est encombrée de nombreux bloatwares. L’expérience utilisateur s’en trouve affectée, avec des applications parfois trop intrusives en matière de notifications ou de publicités. Il est vivement conseillé de prendre le temps de les désinstaller pour assainir l’environnement logiciel.

Concernant la politique de mises à jour, Xiaomi surprend en offrant un suivi plus généreux sur ce modèle que sur les autres versions du Redmi Note 14. Ainsi, la variante 4G bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité, contre seulement deux et quatre ans pour certaines déclinaisons plus onéreuses.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Performances suffisantes, mais parfois justes

Le Xiaomi Redmi Note 14 4G est architecturé autour d’un SoC MediaTek Helio G99, également présent dans des modèles comme le Samsung Galaxy A15 ou le Poco M6 Pro. Il est épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive LPDDR4X et 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 2.2.

Les résultats de benchmarks indiquent des performances honorables pour ce segment de prix. Le smartphone assure au quotidien, bien que nous ayons noté quelques ralentissements et lags. Ce n’est pas brillant, mais il se situe dans la moyenne supérieure des smartphones à moins de 250 euros.

La partie gaming repose sur un GPU Mali-G57. Globalement, ce n’est pas un smartphone taillé pour les joueurs. Les titres 2D ne poseront aucune difficulté, mais pour les jeux 3D, c’est une autre histoire.

Fortnite tourne à 30 fps avec des paramètres graphiques minimaux… du moins dans les zones les plus simples du jeu. Dès que l’environnement devient plus complexe, le framerate oscille entre 20 et 30 fps. Ajoutez quelques ennemis et il chute brutalement, descendant entre 11 et 18 fps.

Même constat sur Genshin Impact en réglages graphiques minimaux. Si le jeu atteint brièvement 60 fps dans des zones peu chargées, la fluidité s’effondre dès que les décors gagnent en densité. On tombe alors sous la barre des 40 fps, avec des chutes occasionnelles sous 30 fps.

En revanche, Call of Duty Mobile s’en sort nettement mieux. En mode graphique moyen, le framerate oscille entre 45 et 55 fps. En abaissant les paramètres au minimum, on profite d’une bien meilleure stabilité, avec une plage de 55 à 60 fps.

Les performances générales du Redmi Note 14 4G restent moyennes, mais sa gestion thermique est exemplaire. Même après plus de 30 minutes de jeu 3D, il ne dépasse jamais les 30°C, évitant ainsi toute surchauffe désagréable en main. De plus, le bridage du processeur reste contenu sous la barre des 15 %, ce qui permet de conserver des performances stables sur la durée, y compris lors d’un usage intensif. Un bon point pour un smartphone de cette gamme.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Photo : il y’a du mieux mais ce n’est pas encore brillant

Le Redmi Note 14 est le plus accessible de cette famille de produits, et cela se ressent au niveau de la configuration de l’appareil photo. Nous avons ici trois capteurs :

Capteur principal grand-angle : 108 Mpx, avec une ouverture variable f/1,7.

Capteur de profondeur : 2 Mpx, avec une ouverture de f/2,4.

Objectif macro : 2 Mpx, avec une ouverture de f/2,4.

La caméra frontale, quant à elle, est de 20 Mpx, avec une ouverture de f/2.2.

Nous n’avons donc ni module ultra grand-angle, ni téléobjectif, et la présence d’un module macro ne compense pas vraiment cette absence. Dommage, d’autant plus que la version 5G du Redmi Note 14 embarque un module grand-angle au lieu du capteur de profondeur.

Capteur principal

Au quotidien, c’est bien le capteur de 108 Mpx qui sera le plus sollicité. Il s’en sort plutôt bien, capturant des clichés cohérents, lisibles et globalement agréables à l’œil. Pour cette gamme de prix, cela reste très correct. Cependant, même sans zoomer, certains défauts apparaissent. Ainsi, les contrastes sont très marqués, mais manquent de nuances. De plus, l’appareil a tendance à produire les images un peu trop sombres, même lorsque la luminosité ambiante est optimale.

Cette gestion de l’exposition impacte aussi la colorimétrie, qui manque de naturel, tout en restant bien équilibrée. Le traitement électronique de l’image est moins agressif que sur les générations précédentes, mais reste perceptible. Nous avons des contours trop accentués, donnant un effet un peu artificiel. Si le bruit numérique est bien maîtrisé, le lissage gomme les détails les plus fins. Bon point : la gestion de la luminosité est efficace, et les surexpositions sont rares, comme le montrent nos clichés d’une ruelle ensoleillée ou d’une église, où le ciel laisse apparaître quelques détails du ciel.

Téléobjectif

Le Redmi Note 14 ne dispose d’aucun téléobjectif et se repose entièrement sur un zoom numérique. À x2, le résultat est surprenant de qualité, même avec une luminosité moyenne. La colorimétrie reste cohérente et la perte de détails est limitée. Toutefois, le lissage numérique est perceptible et gomme certaines textures, mais sans altérer la lisibilité de l’image.

Grand-angle Zoom x2

À x3 et x5, la dégradation commence à se faire sentir. Si les conditions de luminosité sont excellentes, les clichés restent exploitables, mais dès que la lumière baisse, le rendu devient plus aléatoire. Les contrastes s’aplatissent et la netteté chute considérablement.

Au-delà du x5, le zoom numérique perd tout son intérêt. Le bruit numérique envahit l’image et le lissage gomme les détails, laissant place à des surfaces plates et sans relief. Les zones sombres deviennent granuleuses, et les contours perdent leur netteté.

Mode nuit

À première vue, le capteur principal du Redmi Note 14 se débrouille correctement de nuit, surtout en milieu urbain où il parvient à capter une quantité satisfaisante de lumière. En revanche, dès que l’éclairage ambiant se fait plus rare, les résultats deviennent beaucoup moins exploitables.

Photo de jour Photo de nuit

Le smartphone parvient à préserver une colorimétrie relativement naturelle, bien qu’un peu plus claire que la réalité. Cependant, le niveau de détail souffre d’un traitement numérique trop appuyé. Le bruit numérique est bien présent et le lissage excessif gomme les textures fines, rendant certaines zones floues et imprécises. Sur des clichés pris dans des environnements bien éclairés, cela reste acceptable, mais dès que la lumière baisse, la qualité se dégrade rapidement.

Le zoom x2 en faible luminosité n’est pas particulièrement flamboyant. Si la colorimétrie reste relativement stable, les contrastes deviennent brouillons et la luminosité est en retrait.

Grand-angle Zoom x2

Le bruit numérique envahit l’image, tandis que les détails les plus fins disparaissent sous un lissage trop agressif.

Au-delà du zoom x2, l’image devient encore plus brouillonne. Le x4 est déjà difficilement exploitable, avec une perte massive de détails et une montée en bruit très marquée. Quant aux zooms x5 et x10, ils deviennent tout simplement inutilisables en basse lumière, produisant des clichés trop flous et bruités pour être lisibles.

Mode portrait

Le mode portrait du Redmi Note 14 est simplement honorable. Le détourage est globalement bon, mais il suffit de peu pour le mettre en difficulté : une écharpe légèrement lâche ou des cheveux en bataille suffisent à tromper l’algorithme. La colorimétrie manque de fidélité, un défaut particulièrement visible sur les teintes claires, qui tirent légèrement vers le vert. La carnation reste relativement correcte, mais elle apparaît plus pâle qu’en réalité.

Si le bruit numérique est plutôt bien contenu, le lissage est, en revanche, trop intense. Les poils de barbe, par exemple, sont mal restitués et manquent clairement de précision. Ce problème affecte aussi le rendu des textiles, en particulier les matières pelucheuses, tandis que le cuir s’en sort un peu mieux. Quant à l’effet bokeh, il manque parfois de progressivité.

Capteur selfie

La caméra selfie de 20 Mpx présente les mêmes faiblesses que l’appareil photo dorsal. Le détourage manque de précision, et le niveau de détail est limité par un lissage trop agressif.

La colorimétrie est également légèrement pâle, et, surtout, on remarque une sorte de voile blanchâtre qui tend à éclaircir excessivement l’image. Ce phénomène est perceptible aussi bien en selfie qu’avec le capteur principal, donnant un rendu moins naturel, notamment sur les tons de peau.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Audio

Xiaomi propose ici deux haut-parleurs offrant une stéréo relativement équilibrée. Cependant, la puissance sonore est clairement en retrait. À 50 % du volume, les voix sont presque inaudibles, obligeant à monter à 75 %, voire 80 %, pour un son vraiment exploitable.

Le rendu privilégie les aigus et les hauts médiums, qui dominent le reste du spectre sonore. Ce déséquilibre entraîne un manque de précision, rendant l’écoute de morceaux complexes parfois brouillonne. Pour une expérience réellement agréable, mieux vaut opter pour un casque.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Réseau et communication

Le Redmi Note 14 est compatible avec les réseaux 4G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 5, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.3 et le GPS (Beidou, GPS, Glonass).

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception. Toutefois, nous avons noté des micro déconnexion du Wi-Fi totalement aléatoire.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Autonomie : Endurant sans exceller

Avec une batterie de 5500 mAh, nous attendions une autonomie de belle facture pour le Redmi Note 14. En usage classique, mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, visionnage de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu entre 17 et 18 heures. En usage intensif, nous sommes entre 12 et 15 heures. Il tiendra donc une bonne journée de travail, voire deux si vous n’abusez pas du multimédia, du jeu vidéo et des notifications.

Nous sommes donc face à une bonne moyenne. Ainsi, en lançant le film Inglourious Basterds d’une durée de 2h30, avec une luminosité de 250 nits et le volume à 50 %, la batterie a baissé de 10 %. Après 30 minutes de Genshin Impact en mode graphique bas, la perte est de 12 %.

Le Redmi Note 14 propose la charge rapide à 33W, ce qui permet une recharge relativement véloce pour son prix.

Ainsi, en partant de zéro, nous récupérons :

7 % de batterie en 5 minutes

16 % en 10 minutes

52 % en 50 minutes

100 % en 65 minutes

Attention, pour respecter la législation européenne, le bloc de charge n’est pas inclus. Il faudra donc l’acheter séparément, ou profiter d’une offre couplée, comme le fait régulièrement Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 14 4G Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 14 est disponible en trois coloris (vert, noir ou bleu) et en trois versions :

6 Go + 128 Go pour 203 euros ;

8 Go + 128 Go pour 233 euros ;

8 Go + 256 Go pour 253 euros.