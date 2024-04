Test du Samsung Galaxy A15 4G : il muscle son jeu, mais manque de biceps pour mettre Redmi au tapis

One UI 6 et 4 MAJ majeures d'Android

En 2023, la version 4G du Galaxy A14 testée dans nos colonnes avait montré des limites contraignantes pour véritablement s’imposer comme un incontournable sur le créneau des smartphones pas chers. En 2024, le géant coréen remet le couvert avec un Galaxy A15 4G aux améliorations notables, mais au prix identique : 219 euros.

A-t-il les épaules pour devenir le must have à petit prix ? Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Samsung Galaxy A15 4G Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy A15 4G Dimensions 76,8 mm x 160,1 mm x 8,4 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,5 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 396 ppp Technologie Super AMOLED SoC Mediatek Helio G99 Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 5 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 13 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5G Non NFC Oui Capteur d'empreintes Sur le côté Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 200 g Couleurs Bleu Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un téléphone acheté par Frandroid.

Samsung Galaxy A15 4G Design et écran

Un design conservateur, des changements prometteurs en matière d’écran : le Galaxy A15 4G tente tout de même de se démarquer de son prédécesseur.

Un look tout en continuité

Mettez le Galaxy A14 et Galaxy A15 de dos et on vous met au défi de les distinguer correctement. Vous l’avez compris : aucun chamboulement stylistique n’est au programme cette année, avec un form factor aux bords arrondis en tous points similaire, une même disposition des capteurs photo et des finitions honorables pour le prix.

Samsung s’est toutefois laissé tenter à une petite folie : une sorte d’excroissance venant accueillir les boutons de volume et d’alimentation sur la tranche droite. Rien de révolutionnaire, mais bien intégré dans les faits. D’une version à une autre, les dimensions et le poids sont identiques, à 0,1 gramme près. Anecdotique, mais agréable en main.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour les aficionados d’écouteurs et de casques filaires, la prise jack a été conservée. Elle trône à gauche de la sortie USB-C. À l’arrière, le plastique a été le matériau privilégié. En ressort une impression de qualité au toucher, bien que les traces de doigts soient légion en quelques manipulations seulement.

La face avant reflète nettement le positionnement tarifaire du téléphone : encoche en forme de goutte d’eau et bordures épaisses sont des marqueurs esthétiques très marqués de l’entrée de gamme.

Aucune mention relative à des protections d’écran et des certifications IP (contre l’eau et la poussière) n’est faite sur le site officiel de Samsung.

Un écran qui muscle son jeu

L’écran du Galaxy A15 4G hausse le niveau et troque la technologie LCD du Galaxy A14 pour une technologie OLED plus que bienvenue. Même chanson pour le taux de rafraîchissement, non plus cantonné à du 60 Hz, mais capé cette fois-ci à 90 Hz. Ces deux choix constituent une vraie montée en gamme.

Dans les faits, qu’apportent ces évolutions ? L’OLED offre de bien meilleurs contrastes, de quoi améliorer le rendu visuel de votre dalle. En outre, les pixels s’éteignent pour afficher du noir. Autrement dit, on ne peut afficher un noir plus profond – cela rend le téléphone un poil moins énergivore au passage, d’autant qu’il n’y a pas besoin d’alimenter un rétroéclairage supplémentaire.

De son côté, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz apporte un meilleur niveau de fluidité lorsque vous naviguez sur votre écran. Encore une fois, cela tend à rendre l’expérience globale plus agréable pour vos yeux et vos doigts. La définition FHD+ (1080 x 2340 pixels) est en outre suffisante sur cette dalle de 6,5 pouces de diagonale.

La belle copie de l’écran ne s’arrête pas là : nos mesures réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays mettent en exergue un dalle équilibrée et maîtrisée. Les calculs ont été réalisés avec le mode Vif, configuré par défaut.

La couverture colorimétrique est excellente : comptez 178 % du sRGB et 119 % du DCI-P3. Et dire que le OnePlus 12 vendu 969 euros ne les couvrait qu’à 102 et 68 %, respectivement. Le Delta E Moyen — soit la fidélité des couleurs affichées — est lui aussi très bon : 4,05, lorsque l’indice idéal est de 3.

La température moyenne recherchée de 6500 K est presque atteinte avec une valeur de 6995, lorsque la luminosité maximale est celle qui pêche le plus avec un total de 710 cd/m². Pour autant, je n’ai jamais subi ce manque de luminosité, autant sous le soleil printanier de Madrid que celui du sud de la France.

Samsung Galaxy A15 4G Logiciel

Doit-on encore vous présenter l’interface logicielle de Samsung, connue sous le nom de One UI — ici, One UI 6 basée sur Android 14. Personnalisation, utilisation à une main, routines, écran d’accueil à votre image : c’est une interface appréciée chez Frandroid et votre serviteur, qui l’utilise depuis plusieurs années déjà au travers des Galaxy S22 et S23 testés sur une longue période, et l’actuel Galaxy S24 Plus.

On doit néanmoins noter l’absence d’une fonction phare pourtant présente sur la majorité des téléphones : le mode always-on, inexistant ici. Cela a au moins le mérite de ne pas taper dans la batterie — le mode always-on consomme en moyenne 10 % de l’autonomie sur mon Galaxy S24 Plus, sur une journée d’utilisation.

La belle nouvelle est à mettre au crédit des mises à jour majeures d’Android : ce Galaxy A15 4G est éligible à quatre versions d’OS, lorsque son prédécesseur se limitait à deux millésimes. En clair : si vous avez acheté ce téléphone à l’heure de l’écriture de ces lignes — avril 2024 –, vous goûterez à One UI 10 dans 4 ans. Une très belle longévité logicielle pour un smartphone de cet acabit.

Bon à savoir : le téléphone a pu se montrer particulièrement lent à de nombreuses reprises, que ce soit pour passer d’une application à une autre, enchaîner une série de commandes ou plus simplement se rendre dans les paramètres. Difficile de savoir si ce phénomène saccadé est directement lié à l’interface ou au manque de puissance globale, mais la réalité est ce qu’elle est.

Le Galaxy A15 4G est enfin certifié Widevine L1, ce qui le rend compatible avec les contenus vidéo de haute qualité sur les différentes plateformes de streaming.

Samsung Galaxy A15 4G Appareil photo

Le Samsung Galaxy A15 s’équipe de trois capteurs photo, dont voici la configuration :

Capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) ;

Ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2.2) ;

Objectif macro de 2 mégapixels (f/2.4).

À 219 euros, il ne faut pas s’attendre à des clichés sublimes où le niveau de détail atteint celui des smartphones ultra haut de gamme. Ici, le capteur principal et le x2 numérique font le job, sans flamboyer non plus. On remarque facilement et rapidement un piqué à la ramasse et de petits soucis de surexposition (photo n° 3, qui souffre d’un léger voile blanc en complément) çà et là.

Un petit effet « pâté » est perçu sur des éléments lointains que le téléphone tente de détailler, alors que la couleur du ciel n’est pas forcément bien retranscrite à Madrid : le gris est bien trop foncé par rapport à la réalité. On retrouve néanmoins la patte colorimétrique de Samsung : les couleurs sont vives et jolies à l’écran.

En résumé, il ne faut pas être trop regardant sur le niveau de qualité, ni sur la rapidité d’exécution du déclencheur. Si votre critère principal est la photo, alors le Galaxy A15 n’est pas forcément le candidat idéal. À 219 euros, il n’y a rien d’étonnant à cela.

De nuit, le Galaxy A15 ne fait pas de miracle : la majorité des clichés est ratée et le rendu inexploitable ne plaide pas en la faveur du téléphone. Et ce même avec des conditions lumineuses décentes. Niveau de détails médiocre, lens flares, ciel complètement bouché : le Galaxy A15 n’a pas les épaules pour assurer des photos nocturnes.

Le capteur selfie de 13 mégapixels n’a pas à rougir face à la concurrence : les couleurs sont relativement fidèles et, surtout, le piqué est plus que correct. Sur la photo n° 1, on perçoit même une légère peau sèche sur mon front. Les poils de barbe sont eux aussi plutôt bien détaillés.

Comme l’impression d’écrire cette phrase à chaque nouveau test de capteur macro : il est inutile, tout simplement, et n’est qu’un artifice matériel pour vous faire croire qu’un téléphone avec beaucoup de capteurs photo est un bon photophone. Pas forcément…

Le mode portrait ne démérite pas, vraiment. Certes, il floute le pouce de mon collègue Arnaud dans notre studio, dont les conditions lumineuses étaient très compliquées. Le Galaxy A15 ne s’en sort pas si mal, au même titre que les autres exemples.

Samsung Galaxy A15 4G Performances et autonomie

Les performances décevantes du Galaxy A14 sont-elles de nouveau au rendez-vous pour cette nouvelle génération ? Spoiler : ce n’est pas glorieux. Double spoiler : l’autonomie sauve les meubles.

Des performances trop justes

Malgré des améliorations notables en termes de stockage — 128 Go au lieu de 64 Go –, mais une RAM identique à l’an passé (4 Go), le Galaxy A15 4G n’est pas un foudre de guerre en matière de performances. Comme évoqué ci-dessus, c’est un téléphone qui rame régulièrement, très régulièrement… trop régulièrement. Cela en devient frustrant.

Ouvrir une application peut parfois prendre 3 à 4 secondes dans le pire des cas. Globalement, ne vous attendez pas à une fluidité extrême : chaque action peut prendre un petit laps de temps qui rend l’expérience pénible. Certes, ce smartphone ne coûte que 219 euros, mais en 2024, un tel constat est quelque peu désolant.

Modèle Samsung Galaxy A15 4G Xiaomi Redmi Note 12 5G Realme 9 4G Samsung Galaxy A14 5G AnTuTu 10 321087 N/C N/C N/C AnTuTu 9 N/C 323620 289048 289749 AnTuTu CPU 135456 129713 83697 86207 AnTuTu GPU N/C N/C 51120 56026 AnTuTu MEM 83324 99254 74350 70015 AnTuTu UX 102298 94653 79881 77501 PC Mark 3.0 N/C 10874 8185 7998 3DMark Slingshot Extreme 2426 N/C 1345 2442 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2292 N/C 1171 2287 3DMark Slingshot Extreme Physics 3047 N/C 2811 3202 3DMark Wild Life 1232 N/C 443 1199 3DMark Wild Life framerate moyen 8.38 FPS N/C 2.7 FPS 7.2 FPS 3DMark Wild Life Extreme 336 N/C N/C 327 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2.01 FPS N/C N/C 2 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 8.5 / 5.8 FPS N/C 4.8 / 1.4 FPS 8 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 12 / 14 FPS N/C 7.2 / 8.1 FPS 12 / 15 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 36 / 40 FPS N/C 19 / 32 FPS 21 / 25 FPS Geekbench 6 Single-core 738 N/C N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 1892 N/C N/C N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 1261 N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 531 / 490 Mo/s 972 / 825 Mo/s 843 / 467 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 42623 / 37370 IOPS 45900 / 40000 IOPS 46833 / 51974 IOPS Voir plus de benchmarks

En jeu, le MediaTek Helio G99 n’a pas rencontré de grosses difficultés sur Call of Duty Mobile, avec des graphismes en qualité « moyen » et une fréquence d’image très élevée. L’expérience a été confortable. En revanche, ne vous attendez pas à un foudre de guerre sur Fortnite par exemple : ce téléphone n’est pas fait pour supporter des jeux trop gourmands.

Une autonomie satisfaisante

L’autonomie est bien souvent un critère essentiel au moment de l’achat. Bonne nouvelle : celle du Galaxy A15 4G est plus que convenable. Le téléphone m’a tenu une journée entière sans sourciller, tombant à environ 50 % au moment de me coucher. Le temps d’écran était néanmoins très faible : 2h30, avec 1h d’Instagram, 20 minutes de YouTube et 15 minutes de X/Twitter.

J’ai ensuite pu pousser la bête jusqu’au lendemain, 16h, où la batterie affichait un petit 15 % : entre mon réveil (8h30) et ce seuil, le temps d’écran s’élevait à 3h05 (avec au moins 2h de YouTube Music en arrière-plan). En clair, vous pouvez faire confiance en ce Galaxy A15 4G sur une journée complète, voire plus si votre usage est modeste.

Quant à la charge, la puissance maximale est de 25 W : cela permet de récupérer 85 % d’énergie (de 15 % à 100 %) en l’espace d’1h38. Si vous avez l’habitude de charger votre téléphone la nuit, cette donnée passe au second plan.

Samsung Galaxy A15 4G Réseau et communication

Sans surprise, et comme son nom l’indique, le Samsung Galaxy A15 4G est uniquement compatible avec la 4G. Vous pouvez aussi compter sur du Bluetooth 5.3, ainsi que du Wi-Fi 5 et d’une puce NFC.

Samsung Galaxy A15 4G Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A5 4G est disponible sur le site officiel de Samsung au prix de 219 euros, dans sa configuration 4 + 128 Go de stockage. Aucune autre option de configuration n’est disponible. Trois coloris sont proposés : Bleu, Bleu nuit et Jaune.