Test Logitech G PowerPlay 2 : un tapis de charge, et c’est tout

Le tapis de souris Logitech G PowerPlay 2 a été conçu pour une chose : faire oublier la contrainte de charge des souris gaming sans-fil. Le contrat est parfaitement rempli et l’appareil se révèle parfaitement plug and play. On branche, ça marche, on n’y pense plus.



C’est d’ailleurs là que la déception pointe le bout de son nez. En dehors de gain de confort non négligeable, le PowerPlay 2 ne fait… rien. Pas de récepteur LightSpeed intégré, pas de port USB supplémentaire et même pas d’éclairage RGB, c’est dire !



Sans parler de sa taille qui reste un peu juste pour les joueurs exigeants et son prix qui reste relativement élevé pour un produit aussi simple. On se demande finalement s’il n’est pas plus appréciable de devoir parfois charger sa souris de façon classique, ou de se tourner vers la version originale du PowerPlay, certes plus chère, mais plus complète.