Test du Logitech G915 X LightSpeed : une évolution en douceur pour ce clavier iconique

Logitech nous y avait préparés avec le G515 et c’est maintenant chose faite : un nouveau G915 pointe le bout de son nez ! Avec le G915 X LightSpeed, la marque suisse entend mettre au gout du jour son clavier phare en lui apportant quelques nouveautés très attendues, sans pour autant trop en faire…

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier gamer Logitech G915 X LightSpeed est le successeur direct d’un des claviers les plus populaires depuis sa sortie en 2019. Avec cette version « X », Logitech ne change pas sa recette et conserve le design de son porte-étendard, tout en y ajoutant de subtiles évolutions.

Au programme : de nouveaux interrupteurs, une nouvelle conception interne et de menus ajustements aux différents boutons qui accompagnent les touches classiques. L’occasion pour Logitech d’enfin passer à l’USB C tout en proposant des touches en plastique PBT, beaucoup plus durables que le traditionnel ABS.

Ces nouveautés finalement très discrètes ne font pas grimper la facture puisque le tout nouveau G915 X LightSpeed est proposé au prix conseillé de 250 euros. Un prix qui reste néanmoins très élevé, tout en sachant que le G915 X n’embarque pas les dernières technologies à la mode. N’espérez donc pas y trouver des interrupteurs réglables et un rapid trigger.

Un design iconique et (presque) inchangé

Avec la véritable référence qu’est le G915 depuis toutes ces années, Logitech ne semble pas avoir osé toucher au design si unique de son clavier fétiche. Difficile donc de trouver une quelconque différence entre ce nouveau modèle et celui dévoilé en 2019. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, on a simplement l’impression de ne pas réellement être face à un réel nouveau produit, mais bien à une simple évolution.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le châssis d’une grande finesse est toujours de la partie, et toujours construit principalement en plastique. La plaque en métal brossé du plus bel effet est toujours là et les plus attentifs remarqueront une très légère différence de teinte par rapport au modèle précédent, qui était légèrement plus bleuté. Au-delà de ça, c’est du pareil au même, exception faite du poids, un peu plus important, et de la rigidité du châssis sensiblement améliorée.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le G915 X LightSpeed arbore donc encore un design très industriel, qui mêle le noir et le gris anthracite, avec des tranches. Il s’agit toujours d’un clavier finalement assez discret et qui pourra s’intégrer sans mal sur le bureau de chacun, gamer ou non.

Nous testons ici le modèle plein format, mais une version TKL est également disponible. En dehors des touches habituelles, le G915 X LightSpeed profite encore des boutons multimédias en caoutchouc qui s’associent à l’imposante roulette de contrôle du volume, très pratique et élégante. On retrouve par ailleurs une rangée de boutons au-dessus des touches « F » et qui permettent de contrôler le fonctionnement du clavier ainsi que sa connectivité.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les boutons « M » qui étaient jusqu’ici positionnés en haut à gauche sont désormais des touches personnalisables « G », à l’instar des cinq présentes sur la gauche. Le G915 X LightSpeed offre ainsi de nombreuses possibilités de personnalisations, même si cette rangée de touches supplémentaires sur la gauche peut parfois être génératrice d’erreurs de frappe (merci la mémoire musculaire).

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Première grosse nouveauté du G915 X LightSpeed : ses keycaps. Logitech passe enfin au plastique PBT et adopte un système de fixation avec une tige en croix (type Cherry MX). Un choix judicieux qui améliorera la durabilité du clavier et évitera de casser les fixations des capuchons lorsqu’ils sont retirés. Au global, les touches sont également bien plus stables que celles du G915, premier du nom.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’éclairage RGB est bien évidemment de la partie et comme sur le G515 LightSpeed, certains caractères secondaires ne sont pas découpés sur les touches et n’en profitent donc pas. En dehors des touches principales, tous les boutons d’action ainsi que le discret logo Logitech G sont, eux aussi, illuminés.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Avec une telle finesse, le G915 X LightSpeed n’est fourni avec aucun repose-poignet, qui n’est de toute façon pas réellement nécessaire. Il intègre néanmoins des patins escamotables qui autorisent un ajustement de l’inclinaison sur deux niveaux. Petite nouveauté au passage : un emplacement est dédié au stockage du dongle USB.

Une autonomie qui progresse

Sans grande surprise, le G915 X LightSpeed adopte (enfin) une connectique USB C qui permet sa charge, mais également une utilisation filaire. Logitech fournit par ailleurs un simple câble USB pour cet usage ainsi qu’un dongle compact pour la liaison LightSpeed.

Enfin, le clavier peut aussi être utilisé en Bluetooth, même si on regrette qu’il ne puisse se connecter qu’à un seul appareil dans ce cas de figure. Ayant l’habitude de jongler entre plusieurs machines au quotidien, j’avoue être légèrement agacé de devoir associer de nouveau ces dernières à chaque fois. La liaison LightSpeed n’a quant à elle montré aucun signe de faiblesse durant notre test.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Logitech annonce jusqu’à 36 heures d’autonomie avec l’éclairage RGB à pleine puissance et pas moins de 90 heures une fois celui-ci réglé à 50 %. Des valeurs en légère hausse par rapport au premier G915 et suffisamment confortables au quotidien. Durant notre test, et après une semaine d’utilisation quotidienne à raison de plusieurs heures (télétravail notamment), le clavier affichait encore 50 % de batterie restante (éclairage RGB à 100 %). En utilisation soutenue, le G915 X LightSpeed pourra donc atteindre les deux semaines d’utilisation sans broncher.

Une expérience de frappe qui évolue sans révolutionner

Autre nouveauté de taille du G915 X LightSpeed : ses interrupteurs. La première version du clavier n’a jamais vraiment brillé par la qualité de ses interrupteurs. Sans être mauvais, ils étaient mollassons, peu fluides et globalement assez bruyants par rapport à ce que l’on trouve actuellement chez la concurrence. Logitech équipe désormais le G915 X des mêmes interrupteurs que nous avions découverts sur le G515. Ces derniers sont maintenant lubrifiés en usine et s’équipent d’une tige standard, bien plus solide et durable que les crochets utilisés jusque-là.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le modèle testé ici est équipé d’interrupteurs tactiles marron, également disponibles en version linéaire. Le point d’activation s’installe à 1,3 mm et nécessite une force d’activation de 45 g pour une course totale de 3,2 mm. Sur le papier, on profite d’interrupteurs relativement réactifs, et donc taillés pour les jeux compétitifs.

En comparaison avec les interrupteurs historiques du G915, l’évolution est notable. La course, plus fluide, améliore nettement l’expérience de frappe. Sans parler de la stabilité des touches qui évolue aussi dans le bon sens. En clair, le G915 X LightSpeed procure un feeling plus prémium sous les doigts, sans pour autant révolutionner les choses par rapport au reste du marché.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Efficace en jeu et en rédaction, le clavier reste un compagnon de choix pour tous les usages, mais à 250 euros, on aurait espéré un peu mieux. Sans être mauvais, ces nouveaux interrupteurs n’ont rien d’exceptionnel et on attendait un effort plus important de Logitech.

Surtout, il souffre des mêmes problèmes de bruit métallique que nous avions signalé sur le G515 et ne se montre donc pas particulièrement agréable à l’oreille. (De plus, certains interrupteurs enregistrent régulièrement des doubles frappes. Logitech a été contactée à ce sujet et nous actualiserons notre test en conséquence.)

Des fonctionnalités complètes, malgré l’absence d’interrupteurs paramétrables

Le G915 X LightSpeed n’apporte pas d’évolution significative au pilote G Hub, comparativement aux modèles actuels de la marque. La gestion de l’éclairage RGB peut ainsi être déléguée à Windows, bien qu’il reste possible de personnalisation entièrement les effets lumineux depuis G Hub. Comme toujours chez Logitech, plusieurs effets sont proposés, de même qu’une personnalisation touche par touche.

L’affectation des touches est complètement personnalisable et profite des nouveautés introduites sur le G Pro X 60. Pour rappel, il est maintenant possible de paramétrer jusqu’à 15 actions différentes sur chaque touche. L’idée est d’abord d’utiliser le modificateur « G » qui active une disposition alternative du clavier, ainsi que la traditionnelle touche « Fn ». Ensuite, pour chacun de ces modes (des calques), chaque touche peut accueillir cinq actions différentes grâce à des modificateurs tels que Ctrl ou Alt.

À ce petit jeu, et en considérant le fait que le G915 X ne dispose pas d’interrupteurs personnalisables, ces fonctionnalités sont parmi les plus complètes du marché et autorisent une personnalisation extrêmement poussée du fonctionnement du clavier. Tous ces ajustements peuvent ensuite être sauvegardés dans des profils.

Enfin, un onglet entier est dédié au mode « jeu » et autorise logiquement la désactivation de certaines touches lorsqu’il est activé. Le clavier dispose d’ailleurs d’une touche dédiée à son activation, positionnée dans la barre supérieure, au-dessus des touches « F ».

Prix et disponibilité du clavier Logitech G915 X LightSpeed

Le clavier Logitech G915 X LightSpeed est disponible au prix conseillé de 250 euros.