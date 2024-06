Test du Logitech G515 LightSpeed : un clavier gaming low-profile franchement convaincant

Presque cinq ans après avoir levé le voile sur l’excellent G915, Logitech dévoile un nouveau clavier low profile : le G515 LightSpeed. Sera-t-il aussi convaincant que son grand frère à l’époque ?

Sacré chantier que de s’atteler à remplacer un modèle aussi iconique que le G915. C’est pourtant ce que semble faire la marque suisse avec l’arrivée du Logitech G515 LightSpeed, un clavier gamer tout en finesse et qui rappelle donc logiquement l’excellent modèle présenté il y a déjà cinq ans.

Sans reprendre le numéro historique (qui reviendra peut-être un jour ?), ce G515 LightSpeed s’articule autour d’un châssis très fin, associé à de nouveaux interrupteurs mécaniques low profile et à une traditionnelle triple connectivité. En dehors de ces nouveaux interrupteurs, le G515 arbore un design singulier et s’équipe au passage de touches en PBT. Il profite également des nouveautés logicielles découvertes sur le Pro X 60.

La plus belle surprise vient probablement de son prix, puisque ce nouveau modèle est proposé à un tarif conseillé de 150 euros, soit 100 euros de moins que le G915 TKL. L’occasion pour la marque de préparer le marché pour une vraie nouvelle version du G915 dans quelques mois ?

Un nouveau design élégant

Représentant un savant mélange entre l’actuelle gamme gaming de la marque et les produits orientés productivité, le Logitech G515 inaugure un tout nouveau design… qui met le plastique à l’honneur. En effet, le châssis est entièrement articulé autour de pièces en plastique et aucun élément métallique n’est visible à l’extérieur, là où le G915 disposait d’une plaque supérieure en aluminium brossé. Pour autant, cela n’affecte en rien la sensation de solidité qui se dégage du clavier.

Le châssis se veut très fin et arbore des couleurs plutôt neutres en mélangeant noir et gris sur notre modèle de test. À l’arrière, une boursoufflure bien affirmée vient casser quelque peu ce châssis très élémentaire. Les interrupteurs, quant à eux, s’installent à même la plaque supérieure en plastique PBT. Résolument moderne par son design, le G515 perd néanmoins l’aspect premium et original apprécié sur le G915.

Les nouveaux interrupteurs GL low profile disposent d’un éclairage RGB intégré et personnalisable et s’accompagnent de touches en PBT pour plus de durabilité. C’est d’ailleurs le premier clavier low profile à profiter de ce matériau parmi ceux passés entre nos mains jusqu’ici. Seul regret (mais nous commençons à en avoir l’habitude) : tous les caractères ne sont pas découpés sur les touches. De fait, certains symboles ne sont pas visibles au travers de l’éclairage RGB.

Malgré son format TKL, le G515 LightSpeed fait l’impasse sur la molette de réglage du volume et sur les boutons dédiés à ces contrôles. La partie arrière, surélevée, se limite à trois touches dédiées permettant la bascule entre les différents modes de connexion ainsi que l’activation du mode jeu. À droite, deux indicateurs lumineux se cantonnent à l’affichage du verrouillage des majuscules et du niveau de batterie. Le clavier dispose cependant de quelques raccourcis, accessibles sur la rangée supérieure à l’aide de la touche « Fn ».

À l’arrière, on dispose d’un commutateur d’alimentation facile d’accès et d’un connecteur USB, utilisable autant pour la charge que pour une utilisation filaire. L’inclinaison du clavier peut quant à elle être ajustée sur deux angles grâce aux pieds escamotables présents sous le châssis. Le dongle sans-fil pourra quant à lui être installé dans un emplacement dédié lors du transport.

Le Logitech G515 LightSpeed est donc un clavier bien construit et qui propose un nouveau design intéressant. Il perd néanmoins le côté premium que l’on appréciait sur le G915, ainsi que certaines touches bien pratiques au quotidien. Finalement, on a presque l’impression d’avoir entre les mains un nouveau représentant de la gamme MX, plutôt qu’un clavier gamer, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose.

La triple connectivité toujours au rendez-vous

Doté d’une triple connectivité (et de boutons de bascule dédiés très pratiques), le G515 LightSpeed pourra donc être utilisé sur toutes les plateformes. La liaison LightSpeed n’évolue pas et se contente d’un taux d’interrogation de 1 000 Hz et ainsi d’une latence de 1 ms. Le dongle pourra par ailleurs être utilisé simultanément avec une souris compatible. Un adaptateur à ajouter au câble USB fourni permettra quant à lui de rapprocher le dongle au plus proche des périphériques.

L’autonomie annoncée est de 36 heures avec un éclairage RGB au maximum de sa puissance et jusqu’à 625 heures une fois ce dernier désactivé. De notre côté, sur une journée, en utilisation mixte LightSpeed et Bluetooth, le G515 a perdu 10 % de batterie alors que l’éclairage était activé et réglé sur 100 % de luminosité. Selon l’usage, le clavier sera ainsi capable de tenir au minimum une dizaine de jours avant de devoir être chargé de nouveau.

De nouveaux interrupteurs convaincants malgré quelques accrocs

En plus de son nouveau design, le G515 LightSpeed apporte de nouveaux interrupteurs mécaniques à la gamme Logitech. Ces derniers sont lubrifiés en usine et abandonnent le système fragile de fixation des touches pour enfin adopter une tige en croix très classique. Deux avantages ici : une meilleure solidité et une stabilité accrue des touches qui se ressentent très rapidement.

Notre modèle de test est équipé des interrupteurs tactiles (marron), mais ces derniers se déclinent également en version linéaire (rouge). Le point d’activation du switch est positionné relativement tôt, à 1,3 mm pour une course totale de 3,2 mm et une force d’activation nécessaire de 45 g. Il s’agit donc d’interrupteurs relativement rapides et réactifs.

Concrètement, on est ici face à l’amélioration la plus importante par rapport à un G915. La frappe est beaucoup plus fluide, les touches plus stables et globalement, les sensations sont grandement améliorées. La lubrification des interrupteurs se ressent instantanément, ainsi que le travail d’isolation acoustique du châssis qui atténue efficacement les bruits parasites.

En termes de son, le rendu n’est cependant pas aussi exceptionnel que ça. Comme notre extrait sonore le montre, même si les choses sont fortement améliorées, les touches restent assez bruyantes, en particulier la barre d’espace. Pire encore : certaines touches génèrent un bruit métallique désagréable (à écouter au tout début de notre extrait) qui n’est pas digne de l’expérience de Logitech sur ce segment. Espérons qu’il s’agit d’un problème isolé sur notre exemplaire de test. La marque a été contactée et nous ne manquerons pas d’actualiser notre test en conséquence.

Passé ces quelques accrocs, le G515 et ses nouveaux interrupteurs se montrent efficaces en jeu. Le clavier propose une très bonne réactivité qui permet d’enchainer les actions et les déplacements facilement, et ce, sur tous les titres. Certains regretteront peut-être de ne pas profiter d’interrupteurs réglables (hal effect), mais cela n’existe tout simplement pas sur les modèles low profile. Sans apporter un véritable effet « waouh », le G515 s’en sort donc honorablement et fait mieux que le mythique G915.

Des fonctionnalités encore plus complètes avec KEY CONTROL

Le pilote Logitech G Hub se met logiquement à jour pour accueillir le G515 qui ne brille finalement pas pour ses nouveautés en termes de fonctionnalités. On y retrouve l’habituel menu dédié à la personnalisation de l’éclairage RGB, ajustable finement et touche par touche, tout en pouvant être synchronisé avec Windows comme la plupart des nouveaux périphériques de jeu.

Le mode « jeu » est, lui aussi, ajustable et permet de désactiver n’importe quelle touche lorsqu’il est enclenché. L’idée est comme toujours d’éviter les actions involontaires lorsque le joueur se retrouve au cœur de l’action. Un retour bureau n’est jamais une bonne chose en plein abordage d’un galion sur Sea Of Thieves par exemple.

Surtout, le G515 profite de la fonction KEY CONTROL introduite avec le G Pro X 60 et qui permet d’ajuster l’attribution des touches comme jamais auparavant. Toujours aussi complexe au premier abord, ce module laisse réattribuer les touches avec les fonctions de notre choix en allant un peu plus loin que la concurrence grâce à la détection des « types » d’appui.

Il est, par exemple, possible de définir une action lors d’un court appui, d’un appui long ou avec la combinaison d’un modificateur comme Ctrl ou Alt. En y associant les différents « calques » accessibles avec la touche Fn ou la touche « G », chaque touche peut ainsi recevoir jusqu’à 15 fonctions différentes. Certainement superflues pour beaucoup, ces possibilités permettent d’augmenter virtuellement les possibilités du clavier, notamment en termes de productivité.

Prix et disponibilité du clavier Logitech G515 LightSpeed

Le clavier Logitech G515 LightSpeed est proposé au prix conseillé de 150 euros. Disponible en blanc et en noir, une version filaire pointera bientôt le bout de son nez au prix conseillé de 100 euros.