Test du clavier Logitech G Pro X 60 : plus petit, plus pro, pas assez ambitieux

Après une version TKL peu convaincante, Logitech continue d’étendre sa gamme de claviers conçus pour l’Esport avec un modèle au format 60 %. Ce nouveau représentant de la série Pro X surpassera-t-il son prédécesseur ? Réponse dans notre test complet.

Le Logitech G Pro X 60 est le premier clavier gamer au format 60 % du fabricant suisse. Dans la continuité des claviers G Pro, il affiche un design minimaliste et intègre des nouveautés ergonomiques pensées pour l’Esport, comme un commutateur dédié au mode jeu et une molette de volume à portée d’auriculaire.

C’est également le premier clavier de la marque à être équipé d’interrupteurs optiques. Ajoutez à cela une bonne autonomie, une triple connectivité et de nouvelles fonctionnalités « Keycontrol » au sein de G Hub, et vous obtenez tous les ingrédients d’un excellent clavier de jeu.

Cependant, ce clavier probablement excellent est toujours vendu à un prix élevé, puisque Logitech le propose au prix conseillé de 200 euros.

Construction soignée et format compact

Sans tenir compte du côté original de notre modèle de test entièrement rose, le G Pro X 60 arbore un design relativement classique. Agencé autour d’un châssis en plastique plutôt épais, il se pare d’une plaque en métal brossé sur laquelle sont montés les interrupteurs optiques. Un peu plus épais et incliné que la version TKL, il dégage cependant la même impression de solidité.

Son châssis très rectiligne le rend finalement plutôt discret, en omettant l’aspect criard (mais réussi) de cette version rose. Sa seule autre originalité réside dans le liseré argenté qui encadre la plaque métallique. Liseré que l’on retrouvait d’ailleurs déjà sur la version TKL que nous testions il y a quelques mois.

Avec un format 60 %, Logitech est forcément limité dans ses choix ergonomiques. En plus de l’absence de la rangée de touches « F », le G Pro X 60 fait également l’impasse sur les boutons supplémentaires très pratiques que l’on retrouve généralement sur les claviers de la marque. Un manque compensé en partie par la présence de quelques ajouts bien sentis.

À commencer par une très discrète molette de réglage du volume, positionnée, comme chez GG, sur la tranche gauche du châssis. L’idée étant de pouvoir l’actionner du bout de l’auriculaire afin d’ajuster le volume même en pleine action. En pratique, elle aurait gagné à être un peu plus reculée, car il est physiquement impossible de l’atteindre en gardant le reste des doigts sur les touches ZQSD. L’aspect « Esport » du G Pro X 60 se ressent aussi par l’ajout d’un commutateur physique dédié au mode jeu. Installé à l’opposé de la roulette de volume, il remplace le bouton dédié présent jusque-là sur la partie haute des claviers de la marque.

À l’arrière, le commutateur d’alimentation s’installe sur la partie gauche, juste à côté du connecteur USB C dédié à la charge et à l’utilisation filaire. Deux boutons supplémentaires, suffisamment gros et accessibles, servent quant à eux à la bascule entre le mode Lightspeed et la connexion Bluetooth. Ils s’accompagnent d’ailleurs chacun d’une discrète LED, découpée sur l’arête du châssis, ce qui permet de l’apercevoir entre les touches lors de l’actionnement. Bien vu. Une ultime LED, très discrète, est positionnée à l’avant du châssis et permet de connaitre le niveau de batterie du clavier.

Les interrupteurs optiques (une première chez Logitech, on le rappelle) sont installés directement sur la plaque métallique. Même si Logitech n’en fait pas la publicité, ils sont techniquement remplaçables à chaud. Ces derniers s’accompagnent sur ce modèle de touches en PBT et d’un éclairage RGB personnalisable peu puissant. L’illumination peine à éclairer tous les caractères sur certaines touches et s’avère même totalement contreproductive en pleine journée sur le modèle rose, où les caractères sont beaucoup plus lisibles une fois l’éclairage coupé.

Le G Pro X 60 s’équipe de pieds escamotables permettant d’ajuster son inclinaison. Seule une position est ici proposée (8°). Il dispose aussi d’un logement pour accueillir le dongle USB et est fourni avec une housse rigide de transport, qui pourra également embarquer le câble USB et la touche « Echap » supplémentaire.

Triple connectivité et bonne autonomie

Clavier sans-fil oblige, le G Pro X 60 s’accompagne du traditionnel adaptateur USB Lightspeed. Ce dernier pourra d’ailleurs être mutualisé avec d’autres produits compatibles de la marque. Il dispose aussi d’une liaison Bluetooth, qui autorise ainsi une utilisation sur l’immense majorité des plateformes. Enfin, le port USB permet une utilisation filaire, tout en s’occupant de la charge de la batterie.

L’autonomie annoncée est de 65 heures, sans aucune précision sur les conditions de mesure. Après une grosse semaine d’utilisation aussi bien en Lightspeed qu’en Bluetooth, G Hub nous annonce encore 50 % de batterie restante, ce qui laisse envisager deux bonnes semaines loin d’une prise de courant. Une autonomie très correcte donc, qui pourra évidemment être améliorée en désactivant ou en limitant l’éclairage RGB.

De nouveaux interrupteurs optiques

Notre exemplaire de test est équipé de tout nouveaux interrupteurs optiques « maison », en version tactile. En comparaison des switches mécaniques que l’on retrouve habituellement chez Logitech, ces derniers se montrent plus réactifs, plus légers et plus performants. À l’usage, ils sont globalement plus agréables et tendent plus vers l’aspect « Pro » que veut donner la marque à son clavier.

De fait, ce clavier est parfaitement armé pour le jeu compétitif et tout particulièrement les jeux de tirs. Les déplacements et actions s’enchainent sans mal sur une manche de Call of Duty : Warzone ou lors d’un abordage dans Sea Of Thieves. Sans surprise, le G Pro X 60 est aussi taillé pour la rédaction où la réactivité de ses interrupteurs sera un véritable atout. Néanmoins, pour un clavier vendu 200 euros, on regrette fortement l’absence de fonctionnalités type Rapid Trigger que l’on retrouve de plus en plus chez la concurrence.

Notre seul regret vient finalement du travail acoustique réalisé par la marque sur ce modèle. En effet, même si les interrupteurs sont techniquement meilleurs que sur le G Pro X TKL, ce dernier profitait d’un mailleur traitement acoustique de son châssis, qui proposait une expérience sonore beaucoup plus agréable.

Keycontrol, un nouveau module ultrapersonnalisable

Nous aurions pu nous contenter d’une passe rapide sur les possibilités offertes par G Hub, la suite logicielle gaming de Logitech, qui n’a pas beaucoup évolué ces derniers mois. Seulement cette fois, ce nouveau clavier apporte aussi une toute nouvelle façon de régir l’attribution de ses touches : « Keycontrol ».

Relativement complexe à aborder, ce nouveau module se montre très puissant et ultrapersonnalisable. Là où nous sommes habitués à pouvoir réattribuer nos touches avec une fonction ou une macro, tout en profitant souvent d’un sélecteur supplémentaire autorisant un second agencement, Logitech va plus loin en proposant jusqu’à 15 actions par touche.

En clair, le clavier dispose de deux modificateurs : la touche « Fn » et la touche « G » qui peut quant à elle être attribuée sur n’importe quel produit de la marque. L’actionnement de ces touches active, comme habituellement, une disposition spécifique (un « calque ») du clavier (pensez aux raccourcis habituels sur les claviers 60 %). Là où Logitech se démarque, c’est grâce à la possibilité de définir jusqu’à cinq actions différentes pour chaque touche et pour chaque calque.

Un exemple très concret : j’ai paramétré la touche « E », pour qu’un appui classique génère le caractère « e », un appui court associé à la touche « CTRL » génère le caractère « é » et un appui long associé à la touche « CTRL » génère le caractère « É ». Même chose pour l’accentuation grave. Ce comportement est ensuite replaçable sur chaque touche et pour chacun des trois « calques » proposés.

Bien évidemment, les fonctionnalités disponibles ne se limitent pas à de simples appuis claviers classiques puisqu’il est également possible de paramétrer des macros, des raccourcis système ou même contrôler d’autres produits de la marque tels que les éclairages Litra. Les possibilités sont virtuellement infinies et permettent d’aller plus loin que la traditionnelle réattribution des touches.

Tout n’est pas encore parfait, car malgré l’utilisation des appuis courts et longs, la fonction d’origine des touches semble déclenchée à chaque fois. Dans mon exemple, si j’effectue un appui long pour obtenir un « É », le résultat réellement déclenché est : « éÉ ». De plus, le clavier dispose de nombreux raccourcis liés à la touche « Fn » du fait de son format et ces derniers ne sont pas affichés au sein de l’application.

En dehors de Keycontrol, G Hub propose des fonctionnalités relativement classiques, avec la gestion de l’éclairage RGB (désormais compatible avec l’éclairage dynamique Windows) et quelques paramètres liés à la gestion de la batterie. Tous les réglages peuvent ensuite être sauvegardés dans des profils à associer aux jeux et applications.

Prix et disponibilité du clavier Logitech G Pro X 60

Le clavier Logitech G Pro X 60 est disponible au prix conseillé de 200 euros.