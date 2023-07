Test du clavier GG Berserker : encore un peu plus près de la perfection

Quelques mois après notre découverte de l’Ironclad V2, nous retrouvons GG avec le Berserker, un modèle TKL qui ne laissera pas indifférent, grâce à sa conception spécifique.

Le clavier gamer GG Berserker est un modèle TKL relativement simple qui a comme principal atout de disposer d’une structure gasket mount censée améliorer l’expérience de frappe. Il reprend un design semblable à celui de l’excellent Ironclad V2 et s’équipe des mêmes interrupteurs mécaniques lubrifiés en usine.

La marque française poursuit donc d’apporter les spécificités des claviers custom au grand public avec un nouveau clavier encore plus ambitieux. Après l’exceptionnelle prestation de l’Ironclad V2, le Berserker semble avoir tous les atouts pour devenir lui aussi une vraie référence.

Ce nouveau modèle est proposé au même prix que son grand frère, à savoir 140 euros. Certains diront que ce tarif est élevé, mais il est en fait tout à fait comparable aux références du secteur, tant l’expérience proposée par GG est intéressante.

Un design qui joue la carte de la sobriété

L’air de famille entre le Berserker et l’Ironclad V2 ne fait aucun doute. À tel point que nous pourrions reprendre mot pour mot les paragraphes dédiés au design de notre test de ce dernier. L’imposant châssis en plastique dur est de nouveau de la partie, bien que nous passions ici à un format TKL.

Toujours aussi carré, le Berserker se veut être un modèle sobre et discret et qui n’use ainsi d’aucun artifice visuel. Ce choix à double tranchant permet au clavier de se fondre sans mal dans tous les setups, mais ne lui apporte logiquement pas l’originalité que l’on pourrait attendre d’un modèle de jeu.

Si la carrosserie du GG Berserker est relativement épaisse, les touches en PBT ont une hauteur standard puisque leurs emplacements sont découpés dans la partie supérieure du clavier. Les différents caractères sont correctement découpés et laissent ainsi passer l’éclairage RGB intégré.

Avec son layout TKL, le Berserker fait l’impasse sur le pavé numérique. Cependant, il dispose que quelques touches de raccourcis actionnables à l’aide de touche « Fn » et des touches F1 à F12. Néanmoins, les fonctionnalités secondaires de ces touches ne sont pas indiquées sur ces dernières. Il conviendra donc de les apprendre par cœur ou d’utiliser les touches de remplacement fournies dans la boite.

Si l’Ironclad V2 ne disposait d’aucun appendice supplémentaire, le Berserker s’équipe quant à lui d’une très discrète molette de réglage du volume. Cette dernière prend place sur la tranche gauche du clavier et se révèle très commode à l’usage.

Du côté de la connectique, pas de surprise, nous profitons toujours d’un port USB C, positionné sur la partie arrière gauche du clavier. Ce dernier est fourni avec un câble tressé de longueur appropriée et pourra logiquement être remplacé par l’utilisateur. Des touches de remplacement et tous les accessoires requis pour l’entretien du clavier sont également fournis.

Enfin, sur le plan de l’ergonomie, GG fait l’impasse sur le repose-poignet (qu’il faudra acheter en plus), mais équipe son premier clavier TKL de patins escamotables à deux positions, qui autorisent ainsi trois angles différents. Notez au passage que le Berserker est un clavier relativement lourd (1,4 kg) et qui reste, de fait, parfaitement en place sur le bureau.

En bref, la marque française GG reste fidèle à elle-même en proposant un clavier très bien construit, qui respire la solidité et qui se veut très sobre. Il ne propose ainsi aucun élément distinctif si aucune réelle originalité sauf sa discrète molette de réglage du volume.

Un pilote encore jeune et une ouverture pour les développeurs

Le pilote dédié qui accompagne le Berserker est en tous points comparable à celui de l’Ironclad V2. Si l’interface est un peu vieillotte, les fonctionnalités sont au rendez-vous avec notamment une interface dédiée à l’éclairage RGB. Différents préréglages sont présents pour lesquels il est possible d’adapter la direction, la vitesse et la couleur.

La seconde page est dédiée à l’attribution des touches et permet de choisir entre les fonctions par défaut et différentes actions liées à la souris ou au système d’exploitation. L’applicatif autorise également l’enregistrement et l’attribution de macros, grâce à un module dédié.

Un dernier menu permet quant à lui d’ajuster certains réglages plus spécifiques avec notamment l’activation du mode jeu ou la personnalisation du délai de debounce. Tous les réglages cités jusqu’ici peuvent être sauvegardés dans des profils. Malheureusement, il est encore une fois impossible de les associer à des jeux ou des applications.

Sur un plus power user, le Berserker est par ailleurs compatible avec un firmware dérivé de QMK. Ce « système d’exploitation » alternatif et open source permet de personnaliser le clavier sans avoir besoin du pilote propriétaire, mais aussi de le faire évoluer, voire de créer son propre firmware sans être dépendant du fabricant.

Nous n’irons pas plus loin dans ces considérations techniques. En revanche, comme l’indique la fiche produit, le Berserker peut être vu autant comme un clavier de jeu qu’un clavier pour apprendre à développer des firmwares personnalisés pour ces derniers. N’hésitez d’ailleurs pas à consulter le blog de la marque pour en apprendre un peu plus sur le développement du Berserker.

Une expérience de frappe exceptionnelle grâce au gasket mount

La marque GG se démarque avant tout par la qualité des interrupteurs mécaniques fournis ainsi que l’exceptionnel travail réalisé pour parfaire l’expérience de frappe. Cela inclut une lubrification de qualité des interrupteurs, l’ajout d’éléments isolants dans le châssis et une minutie dans la conception de ce dernier. L’idée est de se rapprocher du résultat que l’utilisateur pourrait obtenir en montant lui-même un clavier custom.

Le Berserker va un peu plus loin puisqu’il intègre une conception en gasket mount. Cela signifie que la plaque sur laquelle reposent les interrupteurs n’est pas en contact direct avec le châssis, mais monté sur des supports souples. L’objectif est ainsi de limiter la nuisance sonore, tout en apportant de la douceur à la frappe.

Par ailleurs, et ce fut pensé dès la conception, l’utilisateur conserve la possibilité de personnaliser ce montage en ajustant le nombre de patins installés. Le clavier étant pour cela facile à démonter à l’aide des outils fournis. Pour le reste, le Berserker est équipé des mêmes interrupteurs que l’Ironclad V2.

Concrètement, avec une telle conception, la frappe semble quelque peu amortie et plus douce. La plaque accueillant les interrupteurs étant d’une certaine façon flottante, elle n’offre presque plus de résistance lors de l’activation des interrupteurs. Comme souvent, ce ressenti est difficile à retranscrire à l’écrit et il conviendra d’essayer pour se forger un avis sur le gasket mount.

Si l’Ironclad V2 était déjà excellent sur le plan acoustique, le Berserker passe un autre cap. La résonance est absente et à moins d’écraser les touches complètement, le clavier ne génère quasiment aucun bruit, si ce n’est les bruits d’impact des doigts ou des touches. Il n’est pas totalement silencieux, dans le sens où ses interrupteurs ne le sont pas, mais le clavier en lui-même ne génère aucun son parasite. L’ajout d’anneaux « O-Rings » ou le remplacement des interrupteurs (toujours remplaçables à chaud) pourra parfaire encore un peu plus l’expérience.

Pour en revenir aux interrupteurs, les modèles « Rouge » que nous avons reçus sont toujours aussi convaincants. La lubrification d’usine apporte une excellente fluidité à ces interrupteurs qui se rapprochent techniquement des Cherry MX Red. Il s’agit donc de modèles linéaires plutôt rapides, mais une version tactile « Marron » est également proposée.

Prix et disponibilité du clavier GG Berserker

Le clavier GG Berserker est disponible au prix conseillé de 140 euros.