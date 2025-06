Fnac brade la trottinette électrique Navee S40 à -33 % pendant les soldes, équipée d’une double suspension révolutionnaire

Lorsqu’elle a été présentée au public, la trottinette électrique Navee S40 a été qualifiée de Cyberpunk. Ce modèle est soldé à 399,99 euros au lieu de 599,99 euros sur le site de la Fnac.

Lors du CES 2024, la marque Navee a lancé une sacrée offensive sur le marché des trottinettes électriques en dévoilant pas moins de cinq modèles. Parmi elles, il y avait les modèles S40, qui est celui soldé à -33 % chez Fnac, et le S60 qui a la même base avec des performances plus puissantes. L’atout de ces trottinettes, c’est clairement la double suspensions à ressorts en acier par ShockMaster qui est censée absorber 35 % de chocs en plus. Si vous guettiez une bonne trottinette électrique pendant les soldes, ce modèle Navee S40 va vous parler.

Les points forts de la Navee S40

Sa double suspension ShockMaster renforce le confort

Une autonomie réelle de 27 km avec un moteur de 350 W

L’accent sur la sécurité avec le système de freinage, les phares, les clignotants et les pneus larges

La Navee S40 est vendue 599,99 euros chez Fnac. Enfin, ça, c’est quand ce ne sont pas soldes. Actuellement, elle est affichée à 399,99 euros sur le site marchand.

Une trottinette électrique adaptée aux trajets urbains

La Navee S40 est un modèle de trottinette électrique qui se démarque de la concurrence par son look qui lui vaut le qualificatif de cyberpunk, en référence au Tesla Cybertruck, avec ses lignes radicales. L’autre atout déjà évoqué est sa double suspensions avant/arrière ShockMaster qui rend la conduite agréable, même si vous empruntez des chemins et routes mal entretenus.

Avec ça, vous profitez de pneus de 10 pouces tubeless auto-scellants. Ils peuvent être crevés, mais ils se rebouchent rapidement pour garder un maximum d’air. Pour le freinage, vous avez un système à tambour à l’avant et de l’E-ABS à l’arrière pour des arrêts non seulement rapides, mais aussi sûrs.

Une autonomie on ne peut plus classique

La Navee S40 dispose de trois modes de conduite : un mode piéton, pour marcher aux côtés de votre trottinette. Un mode standard pour rouler à 20 km/h et un mode sport pour pousser jusqu’à 25 km/h pour une conduite plus dynamique. L’autonomie pour ce modèle est de 27 km environ, soit une heure. Un chiffre dans la moyenne, adapté à des trajets urbains pour aller travailler ou étudier.

En plus elle se plie assez facilement pour ne pas prendre beaucoup de place si vous devez prendre les transports en commun. Par contre, avec 22,2 kg, ce n’est pas le modèle le plus simple à porter. Le moteur de 350 W monte jusqu’à 700 W en pointe, ce qui lui permet d’attaquer des pentes à 18 % sans problème. Elle est certifiée IPX5 donc elle résiste aux éclaboussures et projections d’eau. Et il faut compter environ 6 h pour la charger entièrement.

La rédaction de Frandroid n’a pas eu l’opportunité de tester la Navee S40, mais la S60. Un modèle d’apparence similaire qui partage pas mal de caractéristiques, donc vous pouvez retrouver le verdict juste ici.

Vous avez aussi notre guide d’achat concernant les meilleures trottinettes électriques qui vous propose les modèles recommandés par nos experts.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

