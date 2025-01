Source : M. Lauraux pour Frandroid

Contre Xiaomi et Segway-Ninebot, les marques de trottinettes électriques peinent à faire leur nid en France. Niu, Pure ou Inmotion ont tenté, puis Navee avec une lourde armada de modèles fin 2022.

Forte de son expérience d’industriel (il fabrique la Xiaomi 4 Ultra par exemple), la firme chinoise a rapidement modernisé son catalogue avec les S40 et S60. Ces trottinettes électriques visent le milieu de gamme, avec un design clivant et osé, davantage que la S65 qu’elles remplacent.

La S60 est la grande sœur et revendique 60 km d’autonomie, d’où son nom. Elle possède une plus grande batterie que la S40, une puissance supérieure, ainsi qu’un frein supplémentaire à l’avant.

Ces trois différences génèrent un écart de 100 euros, soit 700 euros au lancement contre 600 euros pour la petite sœur. Les promotions sont toutefois régulières et rendent la Navee S60 moins chère, d’où le choix de cette version testée, tout en ayant aussi essayé la S40.

Alors, peut-elle déstabiliser les cadors du secteur ? N’est-elle pas déjà en danger face aux futures ST3, arrivant dès le printemps 2025 ? Voici le bilan après plus de 100 km au guidon.

Fiche technique

Modèle Navee S60 Autonomie annoncée 60 km Temps de recharge annoncé 480 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 500 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Ambiance Cybertruck, gabarit de pickup

Le fabricant asiatique n’a pas caché son inspiration dans le dessin de ses trottinettes électriques. Après une Navee S65 très Cyberpunk avec son jaune fluo, la Navee S60 donne dans le Tesla Cybertruck. Des lignes plus radicales, avec un deck en forme de pavé, et des gardes boues aux découpes saillantes, toujours dans le thème du triangle. De là à y voir le pickup américain, il faut froncer lourdement les sourcils… Ah si, on remarque des finitions perfectibles dans les soudures.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Néanmoins, l’ensemble est plutôt réussi sans prendre sa loupe : cela a le mérite d’être original face à la concurrence. Le deck est large (17 cm) et long (50 cm) pour placer deux pieds dans la position que l’on veut, tandis qu’une plaque en métal permet de supporter un pied en position inclinée (rajoutant 10 cm). Cette plaque semble plutôt servir d’extension de garde-boue, car elle n’a aucune surface adhérente contrairement à la Segway ZT3, dommage.

La forme cisaillée des garde-boues, tout comme les bras de suspensions, sont purement pour le style et protègent des éclaboussures, mais ils sont très difficiles à nettoyer. Ajoutez les caches en silicone amovibles sur chaque bras des suspensions, et vous en avez pour une demi-heure pour retrouver une Navee S60 propre.

Guidon bien pensé, poids trop élevé

La colonne de direction est plus classique. Par-dessus, se trouve un écran panoramique que l’on a découvert sur d’autres modèles de la gamme (V25, V40, etc). Le large guidon comporte les poignées – non ergonomiques mais accrochant bien les paumes -, la sonnette, la gâchette d’accélérateur, ainsi que les clignotants. Ces derniers se situent aux extrémités du guidon, sont bien visibles lors de leur activation et génèrent un son très audible à 10 mètres à la ronde.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Leur bouton d’activation est bien situé au niveau du pouce gauche : c’est parfait, car vous pouvez les manipuler les yeux fermés sans devoir jeter un oeil dessus. L’éclairage fixe à l’avant est plutôt puissant, même si le faisceau n’est pas très large. Il se dote d’une fonction automatique parfaitement fonctionnelle. Le feu arrière est très lumineux, avec une fonction stop lorsque vous activez l’un des leviers de frein.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, le pliage de la Navee S60 est bien connu. Tirez le levier, baissez la colonne de direction, tournez-là légèrement vers la droite et accrochez le loquet à l’arrière du deck, et le tour est joué. Un pliage pratique pour prendre moins de place en hauteur, mais pas en largeur en l’absence de poignée pliable, et peu compatible avec un transport à la main. Sur la balance, la trottinette électrique pèse 24,3 kg : on ne la soulève ainsi qu’en cas de réelle nécessité.

Un écran sympa

Nous l’avons évoqué, l’écran de la S60 est panoramique et bien situer dans votre champ de vision. Il affiche les informations est en caractères très lisibles, avec une jauge de batterie, des icônes d’éclairage ainsi que de mode utilisé ou le Bluetooth.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le bouton d’allumage se trouve sur la gâchette d’accélération, gérant aussi le changement de mode et l’éclairage (double et simple pression).

Une application basique

Si le voyant du Bluetooth est visible, c’est qu’il indique que la trottinette électrique est connectée à l’application Navee. Cependant, on est loin de l’environnement de Segway ou de Niu. Assez spartiate, l’application indique l’autonomie théorique restante (donc peu indicative), le pourcentage de batterie (c’est utile), et invite à consulter deux menus d’informations.

Le premier est un compteur (kilométrage, durée, vitesse moyenne/max), le second regroupe le kilométrage total ou des données sur la batterie. Il est également possible de régler le niveau du freinage régénératif, l’éclairage automatique et de verrouiller la trottinette à distance (sans bloquer le moteur).

Notons au passage que la connexion entre l’application et la trottinette n’est pas immédiate, il faut parfois relancer l’application pour s’en assurer.

Ajoutons que l’Apple Find My est inclus, de quoi retrouver sa trottinette électrique en cas de vol ou de perte. Toujours bon à prendre.

Une trottinette qui fait sauter les obstacles

La double suspension de la Navee S60 est probablement son plus bel atout. Les deux bras oscillants sont une solution plus simple qu’une fourche et un amortisseur (cf la Segway ZT3 ou la Ninebot G2), mais le tout est plus sautillant. Néanmoins, le débattement est grand et l’on n’appréhende plus du tout les grosses bosses ou les trous sur la route. On sent un léger retrait comparé à la S65 et encore quelques vibrations, mais c’est très confortable !

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Contrairement à la ZT3, la Navee possède moins d’inertie en virage, car elle est moins lourde, avec une garde au sol inférieure (10 cm) et plus réactive. Le grand guidon de 61 cm aide à optimiser la maîtrise de l’engin, tout comme les roues de 10 pouces et leur largeur importante (64 mm), identiques à la S65 ou la Xiaomi 4 Ultra.

Ces pneus ont la capacité de rouler sous la pluie sans problème, la trottinette électrique assurant une imperméabilité IPX5. Leur surface de contact reste toutefois assez fine, attention donc à ne pas abuser du freinage. Gros point de distinction par rapport à la S40, la Navee S60 possède deux tambours en plus de l’e-ABS. Le mordant n’est pas aussi franc que des disques, mais reste moins brusque car plus linéaire, assurant tout de même une distance de freinage courte en cas d’urgence.

Un moteur silencieux et performant

Le moteur de la S60 dispose d’une puissance continue de 500 W et de 1 000 W en pic. Les accélérations sont exactement ce qu’il faut, sans qu’elles ne vous bousculent comme sur la ZT3, mais perd un peu de vitesse en montée contrairement à la Segway. Elle marque aussi une nette différence vis-à-vis de la S40.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous parlons ici du mode maximal S, sachant que le mode D bloque la vitesse à 20 km/h (créé pour respecter les limites dans certains pays), et le mode marche à 5-6 km/h. Bonne surprise, le bruit est quasiment inaudible en conduite.

30 km par charge l’hiver

Dans son deck, la Navee S60 contient une batterie affichant une capacité de 477,2 Wh. Le nom de la trottinette suggère lui-même l’autonomie théorique de 60 km, donnée pour une vitesse constante de 15 km/h. Le site officiel ajoute une distance plus crédible de 40 km à 25 km/h. En pratique, il en est tout autre. Notre essai a eu lieu principalement à Paris, soit un terrain urbain, avec des chaussées dégradées par endroits (pavés, surfaces rugueuses), et de nombreux arrêts et accélérations.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur deux cycles de recharge, nous avons mesuré une autonomie réelle de 29,6 km. Toutefois, la température entre 5 et 10°C a-t-elle pu pénaliser la trottinette électrique ? La question est légitime.

En effet, le froid entraîne souvent une baisse d’efficience. Néanmoins, notre expérience sur la Navee S40 a montré la même différence, soit environ 20 km d’autonomie contre 40 km théorique, avec une température plus favorable (15 à 20°C). On estime ainsi à 35 km au mieux son autonomie, avec moins de poids et d’arrêts, et 40 km grand maximum sur le plat en conditions parfaites.

Une recharge interminable

La jauge de batterie de l’écran permet de suivre l’évolution de l’autonomie durant vos trajets, via 5 voyants, soit des paliers de 20 %. Cependant, l’application permet de voir le pourcentage exact pour plus de précision, visible aussi sur l’écran lors de la recharge. Justement, le plein de la batterie se fait grâce à une chargeur 2A livré avec la trottinette.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Peu rapide vu la capacité embarquée avec ses 70 W, il demande une longue attente. Comptez 2h30 pour un tiers, 4h pour 50 %, 6h pour 75 % et pratiquement 8h pour la fin de charge de cette Navee S60 ! Le chargeur monte à environ 50°c, et possède un câble de 2,8 mètres.

Prix et disponibilité

Navee a dévoilé cette nouvelle gamme de trottinettes électriques à la fin du printemps 2024. La S60 est le modèle haut de gamme à 699 €, au-dessus de la S40 à 599 €. Ces trottinettes sont disponibles chez plusieurs revendeurs, avec en tête Fnac-Darty, où le tarif est souvent inférieur. Il n’est donc pas rare de la trouver moins chère que la S40 !

La Navee S60 comporte une garantie légale de 2 ans pour la structure, la suspension et le moteur, d’1 an pour la batterie, l’éclairage ou le garde-boue arrière, et 3 mois pour les éléments d’usure (poignées, pneus, freins et béquille).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un site regroupe le SAV, uniquement en anglais, ce qui peut être un frein pour ceux et celles qui ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare. Il comporte toutefois une FAQ, des tutoriels vidéo pour les réparations basiques (attention, elles ne fonctionnaient pas lors de notre visite), des manuels d’utilisation, et les conditions détaillées de garantie. Il donne enfin l’adresse email pour une demande de réparation, seul moyen de communiquer avec le prestataire MySAV (commun avec Xiaomi).