On a essayé la Navee GT3 Max : une autonomie débordante pour cette trottinette électrique séduisante

Si les grandes sœurs ST3 s’envolent côté prix, la Navee GT3 Max tente d’offrir un confort et une puissance corrects avec un prix maîtrisé. Mais elle s’illustre surtout par son autonomie, et moins sur le freinage et la connectivité. Voici notre test complet.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Face aux leaders du marché de la trottinette électrique, Navee est encore un acteur mineur. Normal, la marque chinoise a débuté son aventure en Europe en 2022, tandis que Segway-Ninebot et Xiaomi ont solidifié leurs positions depuis plus de 5 ans. Navee a aussi mis du temps pour se placer au niveau de ses deux rivaux.

Mais en 2025, après avoir engrangé de l’expérience et sans doute avec un département conception plus mûr, elle a de quoi les inquiéter. Navee a présenté ses nouvelles générations de trottinettes à l’automne 2024, et les lancent depuis le mois de mars 2025. La plus haut de gamme est la ST3, qui prend le relais de la Navee S60 que nous avons testée l’an dernier. Nous avons cette fois-ci jeté notre dévolu sur la petite sœur, la Navee GT3 Max.

Pour 500 à 600 euros selon le revendeur, les prestations sur le papier sont prometteuses : puissance maximale de 1 000 W, grosse batterie, double suspension. Mais il faut avant tout tester ce produit pour le juger. Frandroid a ainsi roulé plus d’une centaine de kilomètres au guidon de la Navee GT3 Max.

Fiche technique

Modèle Navee GT3 Max Autonomie annoncée 75 km Temps de recharge annoncé 600 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 1000 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Une trottinette électrique aboutie

L’univers de la trottinette électrique peut encore en rebuter certains. Chez Navee, la S60 méritait encore quelques ajustements (surface de deck, protections de bras oscillants amovibles). Premier constat, la Navee GT3 Max fait vraiment un pas en avant sur la qualité perçue.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Elle ressemble presque à s’y méprendre à la Xiaomi Electric Scooter 5 Max, qui nous avait aussi séduit par sa rigueur de fabrication. Le jeu entre les éléments devient infime, les garde-boues ont une structure très rigide, pendant que le style global ne s’aventure plus à imiter un Tesla Cybertruck. C’est réussi, l’allure fait davantage haut de gamme, avec ses détails dorés (deck, roues, amortisseurs arrière) pour lui donner plus de prestance.

Le deck est large, mais à peaufiner

La couverture du deck reste encore le talon d’Achille de la trottinette. Pas encore totalement symétrique (oui, on est perfectionniste), elle voit son apparat doré disparaître rapidement. Après 100 km, il se ternit à moitié, et pourrait devenir gris d’ici 200 ou 300 km au fil des des frottements des pieds.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le deck reste toutefois large avec 19 cm et 50 cm de longueur exploitable, bien pour notre grande pointure. On aime aussi la volonté d’intégrer une petite partie inclinée, inhérente à l’intégration des amortisseurs, mais un peu courte (celle de la ST3 paraît plus utile). On pose ainsi involontairement le talon sur le garde-boue, ce qui est contre-indiqué.

Un éclairage auto

Côté équipement, les clignotants sont de série avec une commande ergonomique sous le pouce, avec un indicateur sonore ou non au choix. L’éclairage avant est automatique à l’allumage, fonction qui se perd quand on veut l’éteindre ou le rallumer. Légèrement inclinable, le phare est plutôt puissant (aucune valeur disponible), avec un faisceau large, tandis que le feu arrière propose une fonction stop suità une pression sur le frein.

La commande de clignotants est parfaitement située. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La sonnette fait aussi cossu, jouant aussi le rôle de loquet au moment du pliage. La GT3 Max est une trottinette pliante dotée d’un système classique, avec une potence repliable de façon asymétrique. Pratique. En revanche, pas question de soulever la machine en permanence, car nous mesurons le poids à 23,4 kg. Ajoutons un élément astucieux : le crochet de la colonne de direction accueille un crochet pour un sac, supportant 5 kg (contre 3 kg sur la Xiaomi).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Avec plus de 23 kg, porter la GT3 Max est difficile. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un écran primaire, une appli basique

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Pendant que Segway-Ninebot fait toujours très bonne impression avec leur bel écran et leur connectivité au top, les rivaux trainent encore la patte. Navee ne propose pas de grande évolution ici. La GT3 Max propose opte tout de même pour un contour qui donner à l’écran une apparence plus solide et protectrice.

En conduite, focus sur la vitesse et la jauge de batterie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Au soleil, ici avec éclairage allumé, la lecture se complique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran est basique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

On estime que le rétroéclairage est très correct pour l’affichage de l’écran de nuit, bien qu’un peu juste au soleil. Dans ce cas, difficile de lire par moment avec une surface aux nombreux reflets, et c’est pire si l’on roule avec l’éclairage.

Pour activer ce dernier, il suffit de presser le seul bouton situé sur la gâchette d’accélération, qui sert aussi à modifier le mode de conduite et éteindre la trottinette. Rien de révolutionnaire. L’affichage est très classique : vitesse en grand, une jauge de batterie à 5 barres et le mode de conduite en cours. La trottinette électrique ajoute quelques icônes d’éclairage, de contrôle de traction et de Bluetooth.

Une application simpliste

La Navee GT3 Max possède bien une connectivité, avec une application maison. L’habillage est aux couleurs du modèle, soit noir et or, mais on y trouve finalement peu de fonctionnalités. Déjà, aucun compteur augmenté avec davantage de données, de géolocalisation, ni d’enregistrement de trajets. Petite compensation, un histogramme montre les distances des 10 derniers trajets, sans date ni aucune autre info que le kilométrage.

L’appli est aux couleurs de la trottinette. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une autonomie en fonction du mode, mais à saisir manuellement. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Peu de réglages sur la Navee GT3 Max. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Seuls les 10 derniers trajets sont visibles. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’appli Navee ne sert finalement qu’à consulter le pourcentage précis de la batterie, l’autonomie de batterie, à verrouiller le moteur, et à jouer avec quelques réglages : éclairage, freinage régénératif et contrôle de traction. Petit bonus tout de même, l’Apple Find My permet de localiser sa trottinette électrique, utile en cas de vol.

Belle puissance en pic

Remplaçant la N65i, la Navee GT3 Max lui emprunte le moteur arrière. Il ne livre pas des accélérations époustouflantes, mais une fois que l’on dépasse les 10 km/h, la trottinette électrique paraît plus vive. L’atout du moteur est davantage dans la puissance en pic, de 1 000 W, de quoi conserver les 25 km/h en montée soutenue sans trop de problème.

Le moteur développe 1 000 W en pic. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est donc peu ou prou les sensations de la Xiaomi 5 Max, sans aller vers l’aisance d’une Ninebot F3 Pro. La Navee fait toutefois jeu égal avec cette dernière en stabilité, grâce à un deck assez bas (garde au sol de 11 cm), mais elle reste derrière en agilité avec un comportement moins précis.

Un confort correct, une excellente stabilité

Navee frappe fort avec ce modèle milieu de gamme grâce à une double suspension. La fourche avant à deux ressorts fonctionne bien en passant sur des dos-d’ânes sévères et des trous, ou pour passer les trottoirs en sautant d’une piste cyclable. On gagne surtout en stabilité plutôt qu’en confort, là où on attend les deux amortisseurs arrière. Couleur or, ils ne remportent qu’une médaille de bronze, n’apportant qu’un petit coussin d’amortissement.

On ne peut parler de grande agilité, mais la conduite est agréable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les amortisseurs arrière améliorent le confort, encore trop justes sur pavés et chemins. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La fourche avant procure une bonne stabilité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En combinant avec les pneus des roues 10 pouces, on note encore pas mal de secousses sur les pavés et des vibrations sur les routes abîmées. Au global, cela reste une nette amélioration par rapport à la N65i, plus convaincant que la Xiaomi, mais légèrement sous la Ninebot F3 et bien loin d’une Navee S60 (et probablement de la nouvelle ST3).

Un freinage à revoir

Par contre, Navee doit encore faire un effort sur le freinage. Certes, la combinaison entre le tambour avant et l’électronique est un avantage d’entretien et de fiabilité, c’est parfait si l’on veut rouler plusieurs années sans souci.

Le frein tambour avant est le seul « physique », en complément de l’électronique arrière. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le hic, c’est la distance de freinage moyenne, dépassant les 6 mètres à 25 km/h, pire que la Xiaomi (5,20 m) et 1,50 m de plus que la Ninebot (4,50 m). Au moins, la roue arrière ne dérape peu et on note une bonne stabilité lors de l’immobilisation.

Presque 45 km par charge, la jauge dans les choux

Comme pour quasiment toutes les trottinettes électriques du marché, il ne faut pas prendre l’autonomie constructeur au pied de la lettre. Navee indique ici 75 kilomètres selon le protocole habituel, à savoir 15 km/h continu sur le plat avec 70 kg de charge, et en intérieur. Néanmoins, en creusant sur le site officiel, la marque chinoise précise 65 km à 20 km/h et 55 km à 25 km/h (valeurs que l’on retrouve dans l’application).

On enregistre presque 45 km par charge, excellent ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons effectué plus de deux cycles de charges pour le vérifier, en allant de la charge complète à la “panne”. Nous avons obtenu deux types de résultats relativement similaires : d’un côté, une conduite avec de nombreuses accélérations sur des chaussées dégradées (= 43,4 km), et de l’autre, un roulage en suivant la Seine hors circulation (= 45,3 km). La GT3 max obtient ainsi une moyenne de 44,4 km, le tout en conditions idéales (20°C, temps sec, poids de 80 kg).

Seule la Navee S65 a fait jeu égal avec un moteur radicalement différent (à aimant non permanent, très bruyant mais efficient). La consommation de la GT3 Max est ainsi de 13 Wh/100 km, c’est aussi bien que la Ninebot F3 Pro.

Jauge et recharge peu convaincantes

Le bémol, c’est la gestion de la jauge de batterie qui est à revoir. Sur les 30-35 km, tout semble bien se passer. Sous 20 % d’autonomie restante, la puissance baisse nettement, mais on peut toujours atteindre les 25 km/h sans souci, même jusqu’à 0 %.

Ce 0 % dure ensuite longtemps, très longtemps, parfois plus de 10 km ! Nous avons arrêté l’essai lorsque la vitesse maximale tombait brusquement à moins de 15 km/h, très déstabilisant donc. Une mise à jour de Navee pourrait corriger ce problème à l’avenir.

La recharge est vraiment trop longue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autonomie qui rit, charge qui pleure. Oui la capacité de 596,7 Wh tient très longtemps sur la route, mais pour la recharger, il faut de la patience. Navee fournit un chargeur de 70 W, soit en théorie 8h30 dans le meilleur des cas. Dans notre situation, la recharge complète a nécessité 10h15. Sans aller aux extrêmes, une recharge au quotidien de type 10 % à 80% dure environ 7 heures soit une nuit.

Bon point, la jauge en recharge est linéaire tout du long. On peut la suivre autant sur l’écran que sur l’application, affichant un petit éclair lorsque la recharge est en cours. Il n’y a toutefois aucun minuteur comme le propose Niu ou Segway-Ninebot. Le chargeur est assez compact et plutôt léger, avec une petite chauffe sans abus.

Un tarif compétitif face à Xiaomi et Ninebot

Disponible depuis la mi-mars 2025, la Navee GT3 Max affiche un tarif de lancement de 499 euros, avant d’augmenter à 599 euros à terme. Cette trottinette électrique surclasse la petite sœur Navee GT3 “tout court” au prix de 449 euros (puis 499 euros). Pour un faible écart, ce modèle propose un moteur de 700 W en pic (350 W continus) et une petite batterie de 358 Wh (environ 30 km d’autonomie réelle) mais réduit son poids à 21 kg.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cette gamme Navee GT3 apporte une garantie variant selon les composants :

2 ans – le minimum en France – pour l’ensemble de la trottinette sauf…

…3 mois pour les pièces d’usure : poignées, béquille, frein, garde-boue, surface et deck ;

Aucune garantie pour les pneus.

Pour une réparation, rares sont les ateliers capables de prendre en charge ce type de modèle en l’absence de partenariat avec des boutiques physiques. La marque chinoise propose un site dédié uniquement en anglais, avec une simple adresse email pour la France pour contacter le partenaire MySAV.

Enfin, voici la Navee GT3 Max face à la concurrence :