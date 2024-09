Xiaomi et Segway ont du souci à se faire avec l’arrivée de ces 5 nouvelles trottinettes électriques Navee très prometteuses

Navee dégaine cinq nouvelles trottinettes électriques dans le cadre de l’IFA 2024. Au programme : des modèles très puissants et tout suspendus, le tout à des prix agressifs qui viennent clairement titiller les catalogues des deux géants Xiaomi et Segway.

Source : Navee

Pendant longtemps, Xiaomi et Segway se sont gentiment partagés un duopole sur le marché des trottinettes électriques. Mais depuis quelques années, des nouvelles marques prometteuses émergent avec des idées intéressantes et des catalogues attractifs : c’est le cas de Navee, fondée en 2021. Nous avions pu tester sa Navee S65 il y a moins d’un an, pour un résultat vraiment convaincant.

Cette fois-ci, l’entreprise chinoise revient à la charge avec cinq nouvelles trottinettes électriques présentées dans le cadre de l’IFA 2024, organisé la semaine dernière à Berlin. Voici donc les Navee ST3 et ST3 Pro d’un côté, et les Navee GT3, GT3 Pro, GT3 Max de l’autre, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Leur force : une double suspension, qu’importe le modèle.

De la puissance à revendre

Débutons par les plus haut de gamme, les ST3 et ST3 Pro que vous retrouverez à partir de 749 euros en mars 2025. Déjà, leur puissance respective de 1000 et 1350 W devrait en faire de véritables trottinettes électriques nerveuses. C’est d’ailleurs rare de retrouver de tels pics de puissance – surtout le 1350 W – à ce prix-là.

Seul Segway peut se targuer de jouer des coudes, avec sa récente ZT3 Pro E survitaminée (1600 W de puissance en pic) lancée à 699 euros. Les Navee ST3 et ST3 Pro enfilent par ailleurs des pneus tubeless de 10 pouces munis d’une couche de gel auto-obturante pour minimiser les risques de crevaison.

Source : Navee

Citons aussi leur suspension brevetée Damping Arm, un triple système de freinage (frein à tambour à l’avant, frein à disque à l’arrière, EABS), un plateau large de 190 mm et une garde au sol de 115 mm. À noter que la Segway ZT3 Pro E, plus typée tout-terrain, jouit d’une importante garde au sol de 152 mm.

Trois autonomies distinctes

Outre leur puissance, c’est bien l’autonomie qui distingue les deux trottinettes électriques de Navee : la ST3 revendique un rayon d’action de 60 km, contre 75 km pour sa grande sœur. En revanche, Navee ne précise pas avec quel mode d’assistance cette distance a été calculée : Turbo, Eco ?

Source : Navee

Les Navee GT3, GT3 Pro, GT3 Max sont des modèles plus abordables. Attendu en mars 2025, ce trio débutera à partir de 499 euros avec la version GT3. À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas le reste de la grille tarifaire.

Des gammes nivelées par le haut

La première nommée hérite d’une modeste puissance en pic de 700 W, contre 1000 W pour les deux autres. En réalité, c’est tout ce qui les différencie en plus de leur autonomie : 50, 60 et 75 km, respectivement. Comptez aussi sur une suspension avant et arrière, des pneus tubeless de 10 pouces, un frein à tambour à l’avant et un système ABS à l’arrière.

Les cinq modèles de Navee ont droit à l’application mobile Navee, avec une localisation, un système de déverrouillage, Apple Find My ou encore une protection antivol. Ce qui est surtout intéressant, c’est de voir des trottinettes électriques voguées autour de 500 euros – la gamme GT en l’occurrence – avec des doubles suspensions. C’était jusque-là l’apanage de modèles plus haut de gamme.