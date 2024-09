Un maximum de basses pour les nouveaux écouteurs et casques de Panasonic

Panasonic enrichit sa gamme audio nomade avec deux nouveaux produits : les écouteurs True Wireless RZ-B120W et le casque circum-aural RB-M600B qui ont été présentés lors du salon IFA 2024 à Berlin. Ils misent sur des performances sonores solides et une autonomie confortable, le tout à des prix accessibles.

Source : Panasonic

Pendant le salon IFA 2024 de Berlin, Panasonic a présenté des nouveaux écouteurs intra auriculaires et des casques d’entrée/milieu de gamme. Outre les écouteurs Technics réservés au haut de gamme, Panasonic propose également une gamme complète de casques. La plupart de ces modèles ne proposent pas de réduction de bruit comme beaucoup le font actuellement. Ici, l’idée est de se concentrer sur la qualité audio ainsi que le confort. Par exemple, la série RB-HF630B est un casque qui se pose sur les oreilles. Il est Bluetooth et décliné en bleu, noir ou blanc.

Panasonic Gamme de casques IFA 2024 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le casque Panasonic RB-HX330B est également Bluetooth mais englobe les oreilles pour assurer une meilleure isolation passive. Il n’est toujours pas question de réduction de bruit active sur ce modèle. On peut compter sur la présence de coussinets à mémoire de forme qui veulent être très confortables, selon la marque.

Panasonic RB-HX330B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

RB-M600B : un casque polyvalent avec une fonction extra boost

Le casque RB-M600B se distingue par son design élégant alliant confort et praticité. Il dispose d’un bandeau réglable rembourré et d’oreillettes pivotantes pour s’adapter à toutes les morphologies.

La réduction de bruit active hybride utilise des micros feed-forward et feed-back pour isoler efficacement l’utilisateur ainsi que des coussinets pour l’isolation passive. Le casque intègre également la technologie ENC (Environmental Noise Cancellation) pour améliorer la qualité des appels, ainsi que des boutons physiques pour un contrôle intuitif.

Côté audio, on retrouve la technologie XBS Deep et des haut-parleurs de 30 mm pour un son qui se veut puissant et clair. L’autonomie impressionnante de 65 heures avec ANC activé (selon Panasonic) est un atout majeur. Une recharge rapide de 15 minutes offre 6 heures d’écoute supplémentaires. Notez que la liaison sans fil Bluetooth 5.3 permet une connexion multipoint à deux appareils simultanément.

Panasonic RB-M600B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le nouveau casque Panasonic RB-HF630B est disponible pour un prix de 49 euros. Comptez sur un tarif de 59 euros pour le casque Panasonic RB-HX330B. Le modèle Panasonic RB-M600B sera proposé courant octobre pour un prix de 89 euros.

Des petits écouteurs qui obéissent au doigt et à la voix

Parallèlement, Panasonic propose également des écouteurs intra auriculaires. Il y a trois nouvelles séries avec tige ou de type bouton, plus compact : RZ-B120W, RZ-B310W et RZ-B110W. Ces derniers sont les plus abordables. Ils sont déclinés en noir ou blanc. Ils promettent jusqu’à 26 heures d’écouteur de musique. Les RZ-B310W sont dotés d’une fonction de réduction active de bruit. Enfin, les écouteurs de type bouton RZ-B120W offrent, selon Panasonic, une autonomie supplémentaire de presque 20 heures avec l’étui. La recharge rapide s’effectue via USB-C. Les écouteurs bénéficient d’une certification IPX4 contre les éclaboussures, les rendant adaptés au sport.

Panasonic Gamme écouteurs 2024 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les écouteurs RZ-B120W adoptent un design ergonomique et discret, avec un choix d’embouts en silicone pour un ajustement optimal. Malgré leur taille particulièrement compacte, ils intègrent des transducteurs dynamiques de 7 mm et la technologie XBS (eXtra Bass System) pour offrir des basses profondes.

Côté fonctionnalités, on trouve des commandes tactiles sur chaque écouteur et une compatibilité avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Ils sont compatibles Bluetooth 5.3. Les nouveaux écouteurs Panasonic RZ-B120W sont disponibles d’ici la fin du mois de septembre pour un prix de 49 euros.