Cette nouveauté de Withings vous permet de réaliser un véritable examen médical à domicile, sans devoir patienter des mois pour un rendez-vous

À l’occasion de l’IFA 2024, la marque française Withings a annoncé son Cardio Check-Up, une fonction qui vous permet de réaliser des examens cliniques avec de véritables cardiologues directement de chez vous.

L’électrocardiogramme de la Withings ScanWatch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La semaine dernière, à l’occasion de l’IFA de Berlin, le constructeur français Withings n’est pas venu les mains dans les poches. En plus de quelques nouvelles concernant son capteur de santé à tout faire BeamO, l’entreprise a également présenté une nouvelle fonction de santé qui fait également office d’assistance médicale pour ses utilisateurs, le Cardio Check-Up.

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de réaliser, à domicile, un examen de santé qui pourra être supervisé directement par un cardiologue.

Le Cardio Check-Up de Withings // Source : Withings

Concrètement, l’utilisateur pourra utiliser cette fonctionnalité pour détecter de potentielles maladies cardiovasculaires, notamment en cas de fibrillation auriculaire. Elle va ainsi utiliser la fonction électrocardiogramme intégrée aux appareils de Withings.

Une fois l’analyse effectuée, les résultats seront envoyés à un cardiologue sous forme de PDF. Le médecin pourra alors les évaluer, avec une analyse faite en moins de 24 heures.

L’idée est ainsi d’avoir accès, directement depuis l’application de Withings, à une analyse médicale sur la base des mesures faites à son domicile, et ce, sans avoir besoin de prendre un rendez-vous.

Une fonctionnalité intégrée à l’abonnement Withings

Bien évidemment, cette fonctionnalité ne pourra pas être réalisée n’importe comment et, compte tenu de l’analyse médicale nécessaire, sera intégrée à l’abonnement payant de Withings, Withings Plus. Pour rappel, cet abonnement peut être souscrit à un prix de 9,95 euros par mois ou 99,95 euros par an et donne accès notamment à des conseils de bien-être, des recettes et des programmes de remise en forme.

La balance Withings Body Scan // Source : Frandroid

Par ailleurs, l’utilisation de la fonction Cardio Check-Up sera limitée à quatre utilisations par an, soit une par trimestre. Elle sera déployée en France d’ici la fin de l’année et sera proposée avec les montres Withings Scanwatch, Withings Scanwatch Nova, Withings Scanwatch 2 et Withings Move ECG, la balance Withings Body Scan, le capteur Withings BeamO et le tensiomètre Withings BPM Core.