George Zhao, patron de Honor, explique à Frandroid que la marque a la possibilité de créer un smartphone pliable encore plus fin que le Magic V3 déjà impressionnant en la matière. Toutefois, il précise que ce n’est pas forcément une priorité.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Ça y est ! Le smartphone pliable le plus fin du monde s’est lancé en Europe. L’impressionnant Honor Magic V3 a en effet posé ses valises sur le Vieux Continent et l’enjeu n’est pas anodin puisque la marque chinoise a réussi à y vendre plus de smartphones pliants que Samsung.

Or, même si on sait qu’il est bien trop tôt pour déjà se poser la question, on ne peut s’empêcher de se demander si le successeur de ce smartphone, le présumé Honor Magic V4, réussira à être encore moins épais que le Magic V3 qui bat lui-même le record de finesse du Magic V2. Rappelons en effet que le tout nouveau smartphone affiche une épaisseur de 9,2 mm fermé et 4,35 mm quand il est ouvert.

Faire plus fin est possible, mais pas forcément souhaitable

En tant qu’observateurs, on se dit que Honor aimerait sans doute continuer à marquer les esprits année après année avec ce genre d’annonce choc. Toutefois, l’épaisseur du Magic V3 correspond presque déjà à celle du port USB-C qui, lui, est incompressible. Sera-t-il seulement physiquement possible de faire un smartphone pliable plus fin sans sacrifier cette connectique ?

Frandroid a partagé cette réflexion au patron de la marque, George Zhao, qui apporte quelques éléments de réponse lors d’une interview accordée à divers médias, en marge de l’IFA 2024 de Berlin.

George Zhao, patron de Honor, à l’IFA 2024 // Source : Frandroid

« Nous avons la possibilité de réduire l’épaisseur, nous avons la technologie », affirme le dirigeant, confiant. La promesse déjà de faire un Magic V4 plus fin que le Magic V3 ? Non, pas vraiment, puisque dans la foulée, il ajoute : « je pense que 9,2 mm [d’épaisseur] est suffisant ». Comprenez que les dimensions du Honor Magic V3 permettent déjà un usage proche d’un smartphone classique quand il est fermé et que c’est donc déjà convaincant pour les utilisateurs.

Magic V vs iPhone

Avec cela en tête, il faut que la marque veille à maintenir les mêmes exigences en termes de puissance, d’autonomie, de charge ou dissipation de chaleur. George Zhao laisse entendre que Honor ne cherchera sans doute pas à réduire davantage l’épaisseur si cela empêche d’améliorer encore les capacités des appareils. Bref, assez logiquement, si affiner le téléphone revient à affecter ses performances, la marque ne s’entêtera pas.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Sachez d’ailleurs que Honor a utilisé l’iPhone 15 Pro Max en guise de benchmark pour concevoir le Magic V3. Pour le dire autrement, c’était le smartphone à battre ou à égaler pour s’assurer que le nouveau smartphone pliant ne souffre pas de la comparaison avec un téléphone classique en termes d’épaisseur, performances, autonomie, qualité photo, etc. Ici, le patron de la marque veut nous faire comprendre que son groupe s’impose à un niveau d’exigence très élevé.

Enfin quoi qu’il en soit, à un moment donné, si Honor veut continuer d’affiner son smartphone pliant, il devra sérieusement considérer un appareil sans connectique se rechargeant 100 % sans fil. Mais ça n’est très certainement pas pour tout de suite.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab était présent à l’IFA 2024 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.