Honor dépasse déjà Samsung dans la course aux smartphones pliables en Europe

Si Samsung a été le premier à démocratiser le smartphone pliant, d’autres marques lui emboîte le pas et viennent s’installer sur le marché. Honor qui sort tout juste son Magic V3 dépasse d’ores et déjà les chiffres du Galaxy Z Fold 6.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Honor fait fort avec son Magic V3 face à son concurrent de chez Samsung. La marque réussit l’exploit de dépasser les chiffres de ventes du leader coréen en Europe avant même la sortie de son smartphone.

Un succès avant sa sortie

Sorti en juillet 2024, le Galaxy Z Fold 6 n’a pas eu l’effet escompté sur le marché des smartphones pliables. Cette nouvelle itération ne semble pas faire le poids face à une concurrence de plus en plus rude sur le marché. Selon Counterpoint Research, le Magic V3 d’Honor détenant actuellement le record du téléphone pliable le plus fin, est en tête des ventes via les précommandes sur le marché européen. De quoi inviter le constructeur coréen à innover plutôt que de créer de petites itérations.

Pour aller plus loin

Meilleur smartphone pliable : quel modèle de téléphone pliant choisir en 2024 ?

D’abord l’Europe, ensuite le monde

Selon Counterpoint Research, Honor aurait connu développement très important sur les marchés européens et asiatiques « générant une augmentation de 455 % en glissement annuel de ses expéditions mondiales de smartphones pliables au deuxième trimestre 2024, soit la plus forte croissance en glissement annuel parmi toutes les marques. ». Un succès qui place la marque en tête sur le marché des smartphones pliants en Europe. C’est la première fois que Honor dépasse Samsung en Europe occidentale.

Samsung pourrait vouloir se rassurer sur les autres continents, mais il n’en est rien. D’autres marques comme Honor, Motorola ou encore Huawei en Chine prennent des parts de marché de plus en plus important.

Pour aller plus loin

Test du Honor Magic V3 : la prouesse et la réussite

Le Honor Magic V3 est disponible en France depuis le 5 septembre 2024.