Voici le prix en France du smartphone pliable le plus fin du monde, le Honor Magic V3

Le Honor Magic V3, le smartphone pliable le plus fin du monde, dĂ©barque officiellement en France. Le produit s’affiche Ă un tarif très onĂ©reux, mais qui reste compĂ©titif par rapport Ă ses principaux concurrents.

DĂ©jĂ officialisĂ© en Chine, on s’attendait Ă une arrivĂ©e rapide en France. C’est dĂ©sormais chose faite. Le Honor Magic V3 est maintenant disponible en Europe et on a mĂŞme pu le tester.

Honor a annoncĂ© la commercialisation de son Magic V3 en Europe Ă l’occasion de l’IFA 2024 Ă Berlin. De quoi permettre Ă la marque de continuer sur sa lancĂ©e prometteuse : Honor vend plus de smartphones pliants en Europe que Samsung.

Un prix onéreux

Pas de surprise, Honor ne tire pas les prix vers le bas sur le segment des smartphones pliables. Son Magic V3 s’affiche, en noir ou en vert, au prix officiel de 1999,90 euros. Une fortune. Toutefois, il y a certains Ă©lĂ©ments de contexte Ă apporter pour nuancer notre commentaire.

Le Honor Magic V3 existe en une unique version dotĂ©e de 512 Go de stockage. Ainsi, en comparaison, il est moins cher qu’un Google Pixel 9 Pro Fold ou qu’un Samsung Galaxy Z Fold 6 dont les tarifs officiels avec cette capacitĂ© de stockage s’Ă©lèvent respectivement Ă 2029 et 2119 euros.

Offre de lancement

Sachez par ailleurs que le Honor Magic V3 profite d’une offre de lancement jusqu’au 6 octobre 2024. Avec celle-ci, pour 1699 euros (soit 300 euros de moins), vous recevrez le smartphone, un stylet Magic Pencil et un chargeur officiel Ă 66 W.

Le smartphone pliable le plus fin du monde

Le Magic V3 se targue d’ĂŞtre le smartphone pliant d’ĂŞtre le smartphone pliant le plus fin du monde. Comptez une Ă©paisseur de 9,2 mm lorsqu’il est fermĂ©, 4,35 mm quand il est dĂ©pliĂ©. Le tĂ©lĂ©phone bat ainsi le record de son prĂ©dĂ©cesseur, le Magic V2.

Une telle finesse pour un tel appareil peut susciter quelques craintes en termes de durabilitĂ©. La marque promet ainsi que le Magic V3 peut effectuer 500 000 sessions d’ouvertures/fermetures et qu’il est certifiĂ© IPX8 pour une rĂ©sistance Ă l’immersion dans l’eau.

Pour les Ă©crans, la qualitĂ© Amoled et un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz adaptatif sont au programme. Ensuite, il faut savoir que la dalle externe dispose d’une diagonale de 6,43 pouces pour une dĂ©finition de 2376 x 1060 pixels. et un format 20:9.

Ă€ l’intĂ©rieur, le grand Ă©cran qui se plie s’Ă©tend sur 7,92 pouces dans un ratio plutĂ´t carrĂ© de 10:9 avec une dĂ©finition de 2344 x 2156 pixels.

Du reste, pour rappel, le tĂ©lĂ©phone met en avant l’intĂ©gration d’un Snapdragon 8 Gen 3 couplĂ© Ă 12 Go de RAM. Comptez aussi sur une batterie de 5150 mAh compatible avec une charge Ă 66 W en filaire et 50 W sans fil.

CĂ´tĂ© photo aussi, le smartphone n’est pas en reste avec trois capteurs photo Ă l’arrière :

une caméra principale de 50 Mpx (f/1,6), OIS ;

un ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2) ;

un téléobjectif x3,5 de 50 Mpx (f/3,0), OIS.

Le partenariat avec le studio Harcourt, pour crĂ©er des effets sophistiquĂ©s sur les photos portrait, est par ailleurs renouvelĂ© sur ce smartphone. CĂ´tĂ© selfie, que ce soit sur l’Ă©cran externe ou interne, on compose avec un capteur de 20 Mpx (f/2,2).

CĂ´tĂ© interface, on retrouve MagicOS 8 basĂ© sur Android 14. La marque promet quatre ans de mises Ă jour majeures et cinq ans de suivi logiciel pour la sĂ©curitĂ©. L’intelligence artificielle a aussi droit Ă une mise en lumière avec quelques fonctions comme une sorte de gomme magique sur les photos, l’optimisation de la qualitĂ© des appels ou la traduction instantanĂ©e pour vos conversations orales.

Le Honor Magic V3 profite aussi d’une fonction Portail magique permettant de sĂ©lectionner et glisser une image ou du texte vers le bord de l’Ă©cran du smartphone. Le système va alors afficher une petite liste d’applications qu’il estime pertinente pour la suite de votre action. Pratique donc pour envoyer très rapidement une photo de votre galerie par Gmail, WhatsApp ou Facebook. Plus de 150 apps sont compatibles avec cette option d’après Honor.

Les caractéristiques du Honor Magic V3

Modèle Honor Magic V3 Dimensions 145,3 mm x 156,6 mm x 4,35 mm Interface constructeur MagicOS Taille de l’Ă©cran 7,92 pouces, 6,43 pouces DĂ©finition 2156 x 2344 pixels DensitĂ© de pixels 402 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 40 Mp Capteur photo frontal 20 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latĂ©ral Type de connecteur USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 5150 mAh Poids 226 g Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Vert Fiche produit Voir le test