Test du Samsung Galaxy S25 Edge : à qui peut-on vraiment recommander ce smartphone ?

Smartphone le plus fin du monde. Voilà le titre que s’arroge le Galaxy S25 Edge. Samsung nous a fait vivre en janvier dernier un frisson de keynote que l’on ne rencontre que rarement.

Dévoilé en fin de Galaxy Unpacked, le Galaxy S25 Edge avait été parfaitement préservé des rumeurs et indiscrétions. Il a fait l’effet d’une bombe à en eclipser les S25 véritablement présentés.

Quelques mois plus tard, il est réalité, entre nos mains. Un smartphone de 5,8 mm d’épaisseur pour seulement 163 grammes. Une prouesse technologique qui ne s’est pas faite sans concessions. Malgré toute l’ingénierie déployée, impossible d’y intégrer les mêmes composants qu’un autre smartphone.

Au bilan, la fiche technique du Galaxy S25 Edge est amputée sur sa batterie et sa partie photo, deux points pourtant cruciaux, surtout pour un smartphone vendu 1249 euros.

Samsung Galaxy S25 Edge Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S25 Edge Dimensions 75,6 mm x 158,2 mm x 5,8 mm Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,7 pouces Densité de pixels 500 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 3900 mAh Poids 163 g Couleurs Noir, Argent, Bleu Fiche produit

Samsung Galaxy S25 Edge Design

Il est fin et puis fin et finalement plutôt fin. Voilà tout ce qui distingue physiquement le Galaxy S25 Edge de ses comparses, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra.

Mêmes bords plats, mêmes faces sans effet bombé. Mais toute la singularité physique du Galaxy S25 Edge ne repose pas uniquement sur son épaisseur. Non, l’autre élément distinctif, c’est son module photo.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Toujours flanqué en haut à gauche de la face arrière, il se présente comme un îlot. Une large pilule qui rassemble deux objectifs eux-mêmes cerclés au même ton que la finition de l’appareil, en l’occurrence du bleu pour notre exemplaire de test.

Si c’est bien fini, on ne peut écarter la rupture entre la ligne fine du S25 Edge et cette excroissance photographique qui l’expulse largement de la finesse qu’on lui attribue. De 5,8 mm, on passe à 10,2 mm !

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et là, la magie perd un peu de sa splendeur puisqu’on se retrouve avec un véritable culbuto s’il a le malheur d’être manipulé, lorsque posé sur une surface rigide.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Outre cette considération physique, notons également qu’avec des poches de jeans trop serrées, le module photo ne manquera pas d’accrocher lorsque vous essaierez de ranger le S25 Edge. Des petits travers avec lesquels il faut composer pour accéder aux 5,8 mm du reste de la coque.

Concernant les finitions, elles sont presque impeccables. Si rien ne dépasse, tout n’est pas centré. Ce n’est pas le cas du logo Samsung comme sur de précédents modèles, mais celui du port USB-C. Il est bien au milieu dans la largeur, mais pas dans l’épaisseur. Encore une concession pour réussir à tout faire entrer.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Le contour noir de l’écran, pour sa part, est parfaitement symétrique et surtout est un poil plus fin que sur le Galaxy S25 Plus, dû aux mensurations globales un tantinet réduites (on parle de dixièmes de millimètre).

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour la partie solidité, on peut compter sur un cadre en titane, toujours plus solide que l’aluminium. Au dos on trouve un verre Gorilla Glass Victus 2, tout comme sur le S25 Plus. C’est à l’avant que la différence pointe puisque l’on y découvre un Gorilla Glass Ceramic 2 qui offre une résistance accrue aux chocs et aux rayures grâce à l’intégration de cristaux de céramique, tout en permettant un design plus fin et une meilleure gestion des fissures. Le tout est complété par une certification IP68 qui protège le S25 Edge contre l’eau et la poussière.

Samsung Galaxy S25 Edge Écran

La dalle du Galaxy S25 Edge est, sur le papier, identique à celle du S25 Plus. 6,7 pouces, 120 Hz LTPO, HDR10+, QHD, tout est partagé.

On a donc toujours un grand écran qui, comme indiqué plus haut, a la bonne idée de limiter sa bordure noire. On gagne en immersion et l’aspect haut de gamme y gagne aussi.

Mais ce qui nous intéresse, c’est la performance de cet affichage. Le Galaxy S25 Plus n’était pas un très bon élève en ce qui concerne la fidélité des couleurs.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nous avons donc soumis le S25 Edge à notre protocole sur le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Il existe deux modes colorimétriques disponibles : couleurs naturelles ou couleurs vives. Le premier est celui qui donne les meilleurs résultats.

Armés de notre sonde, nous avons relevé un DeltaE moyen de 4,95 en SDR. Si fait ici mieux que son aîné, le S25 Edge est encore très éloigné de la vérité, la valeur ciblée étant 3. Au-delà, on peut voir la dérive chromatique.

En HDR, c’est moins bon que le S25+ et on frôle les 7 pour une valeur voulue inférieure à 6. Vous l’aurez compris, même en profil « Naturelle », le smartphone fin de Samsung n’est pas le bon compagnon pour faire du shopping en ligne.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus DeltaE moyen SDR 4,95 5,41 Luminosité SDR 1 368 nits 1 298 nits Température des couleurs 6 257 K 6 346 K DeltaE moyen HDR 6,84 6,22 Luminosité HDR 2 430 nits 2 391 nits

Il se rattrape sur le point blanc avec une température un poil trop chaude, mais qui reste proche des 6500 K avec 6257 K mesurés.

Là où il va tirer son épingle du jeu, c’est sur sa luminosité maximale. En SDR comme en HDR il surpasse le S25+ avec 1368 nits dans le premier et 2430 nits dans le second. De très bonnes valeurs qui garantissent son utilisation en toute quiétude en plein soleil.

Samsung Galaxy S25 Edge Performances

Samsung n’allait pas tout raboter tout de même et installe le Snapdragon 8 Elite, partagé avec le reste des S25, dans son smartphone ultrafin. Y sont adossés 12 Go de mémoire vive comme sur les autres.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Côté performances, on est en droit d’attendre le meilleur du meilleur processeur de Qualcomm. Nous avons lancé nos benchmarks habituels et les résultats sont à la hauteur de nos espérances.

Sur de courtes durées, il tient la route même s’il est tout de même le smartphone avec un 8 Elite le moins performant de la bande.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

En usage réel, il ne présente aucun ralentissement et tant mieux, pourrait-on dire. La navigation est fluide et le confort de sa légèreté est tout particulièrement appréciable, encore une fois.

En jeu, il se comporte bien. Nous tenons le 60 fps même en combat, avec toutes les options graphiques poussées au maximum.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Ça se complique en revanche lorsqu’il est fortement solicité sur la durée. Là, il présente des coups de fatigue comme le démontre notre stress test. Il y perd 35 % de sa puissance en moins de 10 minutes. En cause, un refroidissement sans doute trop étriqué à l’intérieur de ce châssis. Peinant à rafraîchir son SoC, il le bride afin de l’aider à baisser en température.

Si c’est aujourd’hui un non point puisque ce S25 Edge est parfaitement opérationnel en 2025, il pourrait être à la traîne dans quelques années, à côté d’autres smartphones de même génération qui gèrent mieux la dissipation, comme le Magic 7 Pro de Honor, par exemple.

En parallèle, on peut aussi noter qu’il ne chauffe pas extérieurement. Et c’était une de nos craintes. Son point le plus chaud, au bout d’une heure de jeu, n’est qu’à 45°C. Il reste localisé et c’est tout à fait supportable.

Samsung Galaxy S25 Edge Logiciel

Peu de choses à dire sur la partie logicielle du Galaxy S25 Edge. Tout a déjà été dit avec les Galaxy S25 qui partagent exactement la même version de One UI 7. Pour une présentation détaillée, nous vous renvoyons à notre test très complet du Galaxy S25 Ultra.

Notons tout de même que le Galaxy S25 Edge profite des sept ans de mises à jour mis en place par Samsung sur ses haut de gamme. Une durée valable tant pour les mises à jour majeures que de sécurité.

On peut s’avancer à dire qu’il recevra avant la fin de l’année Android 16 par l’intermédiaire de One UI 8 dont on attend la présentation lors de l’annonce des Galaxy Z Fold 7 et Z Filp 7 en juillet 2025.

Samsung Galaxy S25 Edge Photo

Un gros morceau que la photo. Cette partie a fait l’objet d’une des grosses coupes dans la fiche technique du Galaxy S25 Edge.

Nous décortiquons les performances photo du Samsung Galaxy S25 Edge dans un papier dédié que nous vous invitons à consulter. Voici ce que nous en retenons.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Dans tant de finesse, impossible pour les ingénieurs de Samsung de réussir à caser trois capteurs dont un téléobjectif. Le choix a donc été fait de réduire la voilure à deux objectifs :

un grand-angle stabilisé de 200 MP (celui du Galaxy S25 Ultra), f/1.7, équivalent 24 mm, 1/1.3″, 0.6µm,

un ultra grand-angle de 12 MP, f/2.2, équivalent 13 mm, 1/2.55″, 1.4µm.

L’idée a donc été ici de remplacer le zoom optique des S25 par l’immense capteur principal de 200 MP du Galaxy S25 Ultra. Avec une telle définition, il est vrai que l’on peut venir croper à l’intérieur des clichés dans trop de pertes, sur le papier.

Mais à 1249 euros, difficile de se satisfaire d’une demi-configuration. Nous avons voulu éprouver le Galaxy S25 Edge en le mettant face à son concurrent direct en matière de photo, le Galaxy S25+.

Et le bilan est plutôt bon. En plein jour, son capteur principal offre une netteté absolue sur les photos en x1, avec un haut niveau de détail. Il se distingue également par d’excellentes performances pour réaliser des portraits en basse lumière, un domaine où il excelle particulièrement.

Cependant, le choix d’un design ultra-fin a imposé des concessions notables, surtout en matière de polyvalence. Dépourvu de téléobjectif dédié, il doit s’en remettre entièrement au zoom numérique. Comparé à un appareil comme le S25+ et son zoom optique x3, le S25 Edge se montre logiquement moins fiable et qualitatif dès que l’on souhaite se rapprocher de sa cible. De même, son traitement général en mode nuit, bien que bon, nous a paru un cran en dessous de la précision offerte par d’autres modèles.

En bref, le Galaxy S25 Edge est un bon photophone pour l’utilisateur qui privilégie la finesse d’un design et qui ne zoome que très rarement. Si vous cherchez une netteté maximale pour vos photos de tous les jours et que les portraits sont votre terrain de jeu, il vous comblera. En revanche, pour une polyvalence photographique à toute épreuve, son manque de zoom optique dédié devrait se faire sentir.

Samsung Galaxy S25 Edge Batterie

Voici le second problème majeur du Galaxy S25 Edge, sa batterie. De 4900 mAh sur le S25+ de même taille, on descend à 3900 mAh sur le Edge. 20 % de capacité en moins pour une même puce et une même taille d’écran, voilà qui doit sacrément grever l’autonomie.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Et ça ne loupe pas. Le Galaxy S25 Edge est loin d’être bon en la matière. Sur notre nouveau protocole conçu en partenariat avec SmartViser, nous avons mesuré 14h19 alors que le Galaxy S25+ parvient à tenir 19h15 sur le même scénario.

Celui-ci reproduit un usage actualisé d’un smartphone, combinant streaming audio, vidéo, du jeu vidéo, de la navigation Web, des réseaux sociaux, des appels tant en cellulaire qu’en Wi-Fi et des temps de pause.

En situation réelle, cela représente une journée d’utilisation, à peine. Débranché à 7h, il serait vide à 21h…

Et ça a été le cas lors d’une journée un peu intense en Italie. Usant l’appareil photo et la navigation, il a tenu moins d’une journée de balade.

Pourtant, on a appris que Samsung avait bossé son sujet et ne s’était pas contenté de mettre une batterie plus petite. Non, le constructeur coréen a développé une nouvelle technologie pour doper la densité énergétique de son S25 Edge. Au bilan, celle-ci est meilleure que celle du S25 Ultra. Il faut comprendre que Samsung est parvenu à intégrer plus de capacité dans un espace restreint. En comparaison, s’ils avaient utilisé la technologie silicium carbone, on aurait eu 4170 mAh dixit IceUniverse, soit une différence minime. Le problème réside plutôt dans le choix d’un smartphone ultrafin.

Et on pourrait se dire, qu’à cela ne tienne, il suffit de le charger rapidement au cours de la journée. Oui, mais non, ce ne sera pas rapide puisque — et c’est incompréhensible — le S25 Edge est limité à 25 Watts en charge filaire alors que le S25 Plus grimpe à 45 Watts…

Modèle Capacité batterie Puissance charge filaire % en 10 min % en 30 min 100 % en… Galaxy S25 Edge 3900 mAh 25 W 18 % 55 % 1h28 Galaxy S25 Plus 4900 mAh 45 W 27 % 75 % 1h20

Voici les résultats des deux appareils. La différence est réduite pour le 0 à 100 %, mais l’entredeux creuse largement l’écart et c’est peu reluisant pour le petit nouveau.

Samsung Galaxy S25 Edge Audio

Malgré sa grande finesse, le Galaxy S25 Edge a du coffre. Il dispose de haut-parleurs stéréo, disposés comme à l’accoutumé sur ses tranches haute et basse. Ils délivrent un son puissant insoupçonné.

Comparé au Galaxy S25 Plus, il est moins porté sur les aigus et offre un rendu plus chaud, mais métalique. Les basses sont plutôt présentes. Le rendu est à la hauteur.

Samsung Galaxy S25 Edge Réseaux et communications

Le Galaxy S25 Edge partage les mêmes technologies réseau que ses comparses : il est compatible 5G, il embarque aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Son GPS est précis et ne pose pas de souci particulier.

En communication, les appels sont clairs en toute circonstance. Seul bruit soudain pourrait pénétrer l’algorithme de réduction de bruit et détériorer ponctuellement la voix. Et si c’est le cas, notons que la compression n’est pas trop métalique, contrairement à d’autres réductions de bruit.

Samsung Galaxy S25 Edge Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 Edge est disponible depuis le 30 mai 2025.

Il se décline en deux versions de stockage :

Galaxy S25 Edge 256 Go : 1249 euros,

Galaxy S25 Edge 512 Go : 1369 euros.

Trois finitions sont proposées : argent titane, bleu clair titane et noir absolu titane.