Sosh, Bouygues et RED : quel opérateur propose le meilleur forfait spécial vacances d’été ?

Cette semaine, trois forfaits 5G ont retenu notre attention, tous taillés pour les départs en vacances. Avec une grosse enveloppe de gigas en France et des données à l’étranger, ils promettent de rester connecté partout. Reste à savoir lequel choisir selon sa destination et son usage.

En cette période de départs en vacances, les forfaits mobile boostés à l’international sont légion. Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR proposent chacun un forfait autour de 15 à 20 euros, avec une enveloppe data confortable utilisable en France et à l’étranger.

Le problème ? Les différences ne sautent pas aux yeux et les promesses se ressemblent. Pourtant, en y regardant de plus près, chaque offre vise un usage bien distinct. Voici ce qu’il faut savoir pour faire un choix avisé.

Ce que proposent les trois forfaits en bref

Voici les trois offres mises en avant par notre comparateur de forfaits mobile, en ce début de mois d’août.

Sosh – 150 Go 5G à 14,99 euros/mois

150 Go en France

50 Go utilisables depuis l’Europe

Appels/SMS/MMS illimités en France, DOM et depuis l’Europe

RĂ©seau d’Orange

Bouygues Telecom – 150 Go Summer Edition à 14,99 euros/mois

150 Go en France

40 Go depuis l’Europe/DOM + plus de 110 destinations hors Europe (USA, Maroc, Suisse…)

Appels/SMS/MMS illimités

RĂ©seau de Bouygues Telecom

eSIM uniquement

RED by SFR – 350 Go 5G Spécial Voyage à 19,99 euros/mois

350 Go en France

35 Go depuis 124 destinations (Maghreb, USA, Canada, Asie…)

Appels/SMS/MMS illimités

RĂ©seau de SFR

Quel forfait choisir selon son usage ?

Pour un voyage en Europe uniquement

Le forfait Sosh est le plus pertinent. Il offre 50 Go depuis les pays de l’Union europĂ©enne et les DOM, soit la plus grosse enveloppe en roaming Europe parmi les trois. Il s’appuie sur le rĂ©seau d’Orange, gĂ©nĂ©ralement reconnu pour sa stabilitĂ©, y compris dans les zones rurales ou frontalières. C’est l’offre la plus simple et la plus solide pour des vacances classiques dans l’UE ou les DOM.

Pour un séjour hors Europe (USA, Maroc, Suisse…)

Le forfait Bouygues Telecom Summer Edition coche le plus de cases. Avec 40 Go valables non seulement en Europe et DOM, mais aussi dans une centaine de destinations supplémentaires, il couvre un large éventail de pays sans surcoût. À ce tarif, c’est l’offre la plus flexible à l’international. À noter : il est uniquement disponible en eSIM, donc incompatible avec les téléphones vieillissants.

Pour un usage mixte France + destinations longue distance

Le forfait RED by SFR mérite une attention particulière. S’il reste le plus généreux en data en France (350 Go), il inclut aussi 35 Go valables dans 124 destinations à travers le monde. Et c’est là sa vraie force. RED couvre non seulement l’Europe et les DOM, mais aussi une large palette de pays en Amérique (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil), en Afrique (Maroc, Sénégal, Tunisie), ainsi qu’en Asie et Océanie (Thaïlande, Australie, Japon, Inde). Une couverture bien plus large que les deux autres offres, qui peut faire la différence pour un voyageur hors Europe ou un professionnel en déplacement. En revanche, l’enveloppe reste limitée à 35 Go à l’étranger, ce qui impose une gestion un peu plus stricte en roaming intensif.

Que faire avec 35 à 50 Go depuis l’étranger ?

Une enveloppe de 35 à 50 Go en roaming permet de couvrir largement les besoins classiques d’un séjour à l’étranger, à condition de ne pas abuser du streaming en haute définition. Pour donner un ordre d’idée, 50 Go permettent de regarder environ 50 heures de vidéos en qualité standard (SD), de passer plusieurs appels en visio (Teams, WhatsApp, Zoom), ou encore de consulter quotidiennement les réseaux sociaux, les mails et les services de cartographie (Google Maps, Waze). C’est aussi largement suffisant pour faire du télétravail modéré : consultation de documents, envoi de pièces jointes, cloud ou messageries collaboratives comme Slack.

À ce niveau, le forfait de Sosh est le plus généreux pour un usage centré sur l’Union européenne, parfait pour un séjour dans les pays limitrophes comme l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne. Le forfait de Bouygues, un peu plus restreint (40 Go), a l’avantage de s’étendre à des destinations comme les États-Unis, le Maroc ou la Suisse, ce qui peut être décisif pour les voyageurs qui sortent du cadre européen.

150 Ă 350 Go en France : pour quel usage au quotidien ?

À l’échelle nationale, ces forfaits embarquent tous une quantité de données plus que confortable. 150 Go permettent d’avoir une utilisation très active de son smartphone : streaming audio illimité (Spotify, Deezer, YouTube Music), plusieurs heures de vidéo HD par jour (Netflix, Prime Video, YouTube), gaming mobile (Call of Duty Mobile, Fortnite, etc.) ou encore téléchargement régulier d’applications lourdes.

RED by SFR va plus loin avec ses 350 Go, un volume qui répond même aux besoins d’un foyer sans Wi-Fi : télétravail intensif (visioconférences plusieurs heures par jour, transfert de fichiers lourds, partage de connexion sur ordinateur), visionnage de séries en 4K, cloud, sauvegardes en ligne et mise à jour d’appareils connectés. Ce forfait peut aussi convenir à ceux qui utilisent leur smartphone comme routeur 4G/5G pour connecter une tablette ou un PC portable en mobilité.

En revanche, le surplus de data est inutile pour un usage modéré ou si l’accès au Wi-Fi est quotidien. C’est donc une offre à considérer si l’objectif est d’être totalement autonome en connexion mobile.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

