Bouygues Telecom frappe fort avec son nouveau forfait 5G XXL à moins de 10 €

Actuellement, Bouygues Telecom propose une belle réduction sur son forfait 5G 200 Go. Initialement affiché à 20,99 euros, son prix est désormais réduit de 50 %. Une remise déjà intéressante, à laquelle s’ajoute une astuce supplémentaire permettant d’économiser encore davantage.

Depuis ce matin, Bouygues Telecom affiche son forfait 200 Go à 9,99 euros par mois. Une offre qui permet de profiter pleinement de la 5G sur le réseau de l’opérateur. Mais l’économie devient encore plus intéressante lorsqu’elle est combinée avec une B&You Pure Fibre, la box phare de Bouygues, capable d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s selon l’éligibilité. Grâce à cette combinaison, le forfait mobile revient à seulement 6,99 euros par mois. D’après notre comparateur de forfaits mobile, difficile de trouver mieux à ce tarif.

Ce forfait Bouygues Telecom en bref :

200 Go de 5G sur le rĂ©seau de l’opĂ©rateur Bouygues

30 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSIM disponible

Au lieu de 20,99 euros, le forfait 200 Go de 5G est Ă 9,99 euros par mois, sans engagement.

À qui s’adresse ce forfait 200 Go avec 5G de Bouygues Telecom ?

Ce forfait s’adresse avant tout aux utilisateurs intensifs de données mobiles. Avec une enveloppe de 200 Go, il couvre largement les usages les plus gourmands : streaming en haute définition, téléchargements réguliers, jeux en ligne, visioconférences ou encore partage de connexion sur plusieurs appareils. L’inclusion de la 5G permet de tirer pleinement parti de ces usages en bénéficiant de débits bien plus rapides et d’une meilleure stabilité, notamment dans les zones urbaines déjà bien couvertes par le réseau de Bouygues Telecom.

Il cible également les clients souhaitant optimiser leur budget en combinant mobile et Internet fixe. En souscrivant à la B&You Pure Fibre, le prix du forfait mobile chute à seulement 6,99 € par mois. Cette stratégie de couplage permet de réunir deux services essentiels (box + mobile) sous une même enseigne, à un tarif très compétitif, sans pour autant sacrifier la qualité de service ni s’engager sur la durée.

Une qualité de réseau solide, bien positionnée sur la 5G

Bouygues Telecom bénéficie d’une solide réputation en matière de qualité de service, aussi bien en 4G qu’en 5G. Selon les derniers rapports de l’ARCEP et de l’institut nPerf, l’opérateur affiche des performances globales élevées, notamment en zone urbaine où son réseau 5G est déjà bien implanté. La couverture 4G reste quant à elle quasi totale sur le territoire, ce qui garantit une connexion stable même dans les zones moins denses.

Bouygues Telecom offre de bons débits, surtout en 5G, ce qui permet d’utiliser son forfait confortablement, même pour des usages lourds comme la vidéo ou le téléchargement. L’opérateur continue d’étendre son réseau, avec une 5G qui progresse régulièrement, ce qui garantit une couverture de plus en plus solide pour ce type de forfait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’opérateur Bouygues Telecom.

Et, pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

