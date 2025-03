Voici comment obtenir un forfait 5G 100 Go à 0,99 €/mois grâce à Bouygues Telecom

Et s’il existait un moyen de booster sa connexion fibre et son forfait mobile tout en abaissant au maximum ses mensualités ? B&You a trouvé la parade avec sa nouvelle offre combinée fibre ultra-rapide + mobile à tout juste 24,99 euros par mois pendant 1 an.

B&You sait décidément comment prendre soin de votre portefeuille. Après avoir dévoilé l’abordable et performante Bbox Pure fibre en novembre dernier, l’opérateur lance une nouvelle offre combinée encore plus attractive.

En souscrivant à la Bbox Pure fibre à 23,99 euros par mois, le forfait mobile B&You 5G de 100 Go revient pendant un an à seulement 0,99 euro par mois au lieu de 13,99 euros. Le tout sans engagement.

Un copieux forfait mobile 5G mais à prix léger

Pour obtenir une offre mobile décente, de 100 Go ou plus, il faut généralement prévoir un budget moyen de 10 euros par mois, surtout si la 5G est incluse. Mais pas chez B&You. L’opérateur propose pendant un an son forfait 5G de 100 Go à seulement 0,99 euro par mois au lieu de 13,99 euros en souscrivant en parallèle à la Bbox Pure fibre.

Ce copieux forfait tombe à 0,99 euro par mois pendant un an si vous optez pour la Bbox Pure fibre // Source : Bouygues Telecom

S’il est disponible à un tarif aussi contenu, ce forfait mobile est pourtant très complet et comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

zéro engagement de durée.

La consommation moyenne des Français étant de 17 Go par mois selon l’ARCEP, avec une utilisation classique, aucun risque d’épuiser son enveloppe de données mobiles avant la fin du mois. 100 Go peut même s’avérer suffisant pour partager ponctuellement sa connexion 5G avec sa tablette ou son PC lors de ses déplacements.

Une connexion fibre surboostée pour accompagner son forfait mobile

Afin de profiter du forfait mobile B&You 5G 100 Go au meilleur prix, il suffit de coupler à la Bbox Pure fibre. Voilà un mince compromis au regard de tout ce que cet abonnement internet a à offrir.

Affichée à seulement 23,99 euros par mois et sans engagement, la Bbox Pure fibre promet une connexion ultra-rapide avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). De telles performances sont rares et généralement réservées aux offres les plus premium, donc les plus coûteuses.

Une offre fibre performante et abordable // Source : Bouygues Telecom

En prime, la box est compatible avec le Wi-Fi 6E, parfait pour bénéficier totalement de la fibre sur l’ensemble de ses appareils.

Pour parvenir à un tarif aussi bas au regard de la qualité de services incluse, l’opérateur a décidé de miser à 100 % sur la connexion fibre. Exit donc la téléphonie et la TV. Par chance, le forfait B&You 5G de 100 Go comprend les appels en illimité en France métropolitaine et vous donne accès en bonus à 70 chaînes via l’application B.tv (disponible sur Android et iOS). Mieux, si vous êtes équipé d’une smart TV ou d’une clé Chromecast, vous pouvez diffuser vos contenus sur grand écran.

Et pour profiter de votre connexion dans toutes les pièces de la maison, y compris les plus éloignées de la box, B&You propose en option un répéteur Wi-Fi 6E à 4 euros par mois, toujours sans engagement.

Une souscription double, rapide et sans coupure

Changer à la fois d’abonnement fibre et mobile peut faire peur. C’est pourquoi, B&You a tout mis en œuvre pour vous faciliter les démarches, et propose sur une même page la souscription à la Bbox Pure fibre et au forfait B&You 5G de 100 Go.

Après avoir vérifié votre éligibilité à la Bbox Pure fibre et ajouté les deux offres à votre panier, il vous suffit de renseigner vos coordonnées, votre IBAN puis votre code RIO (disponibles en appelant le 3179 depuis les lignes concernées). Optionnel, ce dernier vous permet de conserver vos numéros de téléphone et surtout de confier à B&You la résiliation de vos contrats avec vos anciens opérateurs.

Pour finaliser la commande, il ne reste alors plus qu’à régler les frais d’activation. Puis sous quelques jours, vous recevez par voie postale votre nouvelle carte SIM ainsi que votre box. Un rendez-vous avec un technicien est ensuite fixé en fonction de vos disponibilités, en vue de procéder au raccordement définitif de la fibre. Et quelle que soit la date choisie, vous n’êtes jamais privé d’internet, la nouvelle offre prenant le relai de l’ancienne.