Ce forfait mobile 100 Go vous donne accès à un avantage exclusif Bouygues Telecom

Souscrire au forfait 100 Go à 11,99 euros de Bouygues Telecom n’est pas qu’une bonne affaire. C’est aussi le moyen d’accéder à une offre exclusive de l’opérateur.

Vous pensiez que les forfaits mobiles sans engagement affichaient un si petit prix en gommant les petits avantages associés ? Chez Bouygues Telecom, c’est presque tout l’inverse.

En souscrivant à son forfait 100 Go et 5G à 11,99 euros, l’opérateur vous donne accès à son offre fibre exclusive, réservée à ses clients B&You. Un abonnement au rapport qualité-prix unique, et toujours sans engagement.

La combinaison fibre et mobile à tout petit prix

Bouygues Telecom vous épargne les recherches fastidieuses afin de déterminer quelles sont les meilleures offres fibres et mobiles du moment. En combinant l’offre fibre réservée aux clients B&You et les forfaits mobiles sans engagement de l’opérateur, vous êtes presque assuré d’obtenir l’un des meilleurs rapports performances-prix du marché.

Concrètement, contre 41,98 euros par mois, Bouygues Telecom vous permet d’accéder à un généreux forfait mobile compatible 5G, ainsi qu’une offre fibre performante, comprenant même un décodeur TV 4K. C’est à peine plus cher que le prix moyen d’un abonnement fibre seul selon l’ARCEP.

Surtout, les deux abonnements sont sans engagement. Rien ne vous retiendra de souscrire au service d’un autre opérateur si vous parvenez à trouver mieux.

Le détail des offres fibre et mobile de B&You

Si les offres actuelles de Bouygues Telecom affichent des prix attractifs, cela ne se fait pas au détriment de la qualité des services. L’opérateur historique propose actuellement des offres mobile et fixe bénéficiant d’excellents rapports qualité-prix.

Dans le cas du forfait mobile à 11,99 euros, vous avez accès :

à 100 Go de données mobiles compatibles 5G ;

dont 25 Go utilisables en Europe/DOM ;

aux appels et SMS illimités en France, Europe et DOM.

De son côté, la Série spéciale Bbox à 29,99 euros réservée aux clients mobiles offre :

une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en envoi ;

une box compatible Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes ;

les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

Pour un peu moins de 42 euros, chacun peut donc profiter de ce qui se fait à peu près de mieux sur le marché actuel : une connexion mobile en 5G, une connexion fibre rapide avec le Wi-Fi 6 et un accès à la télévision en 4K sans surcoût.

RIO répond toujours

Pour faciliter la migration d’un opérateur vers un autre, que ce soit mobile ou fixe, vous pouvez compter sur l’identifiant RIO. Ce dispositif obligatoire permet de changer d’opérateur facilement, sans même avoir à résilier votre abonnement actuel.

L’identifiant RIO vous sera demandé lors de la souscription à un forfait mobile ou fibre de Bouygues Telecom. C’est aussi lui qui vous permet de conserver le même numéro de ligne lors du changement d’opérateur.

Vous pouvez obtenir vos identifiants RIO en composant le 31 79 depuis les lignes concernées, ou bien en vous rendant sur l’espace client de votre opérateur actuel.