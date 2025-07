200 Go, 5G incluse et sans engagement : ce forfait mobile à tout pour lui, même un petit prix

Cet été, Bouygues Telecom vous propose un forfait mobile qui allie une grosse enveloppe de data à un tarif plancher. De quoi satisfaire ceux qui souhaitent le meilleur de la téléphonie sans dépenser des sommes astronomiques.

Source : Frandroid

Depuis maintenant quelques mois, Bouygues Telecom se démarque des autres opérateurs télécoms grâce à des offres mobiles et internet particulièrement agressives sur le plan tarifaire. Côté mobile par exemple, la nouvelle star de l’opérateur n’est autre que son forfait 200 Go.

Un forfait gorgé de data et particulièrement bien achalandé sur le plan des prestations, qui aurait pu coûter plusieurs dizaines d’euros il y a encore quelques années, voire quelques mois, et qui est désormais proposé à moins de 10 euros.

Le forfait B&You 5G 200 Go, c’est quoi exactement ?

La réponse la plus simple à cette question est qu’il s’agit, comme son nom l’indique, d’un forfait mobile qui comprend à la fois la 5G et une enveloppe de data mensuelle s’élevant à 200 Go. Ce qui est déjà pas mal en soi, mais ne constitue pas l’intégralité des prestations offertes par Bouygues Telecom avec cette offre.

En bon forfait mobile qui se respecte, ce B&You 5G de 200 Go comprend aussi un volet téléphonie développé qui permet non seulement de profiter d’appels, SMS et MMS en illimité sur le territoire de la France métropolitaine, mais aussi vers et depuis l’Europe et les DOM. Une utilisation à l’étranger qui s’étend également à l’internet mobile puisque 30 Go (sur les 200 Go que compte le forfait) peuvent être utilisés durant vos déplacements en Europe et dans les DOM.

B&You 200 Go // Source : Bouygues Telecom

Ajoutez à cela une application très complète pour gérer votre compte, votre consommation ou recevoir de l’aide (via l’assistance) et le fait que ce forfait soit sans engagement, et vous obtenez une offre particulièrement intéressante et avantageuse.

Pourquoi faire confiance à Bouygues Telecom ?

Il existe plusieurs raisons pour choisir Bouygues Telecom comme opérateur téléphonique. L’une des principales étant la qualité du réseau proposée. En 4G, Bouygues Telecom propose par exemple une couverture à hauteur de 99 % de la population française et de 95 % concernant le territoire. Pour la 5G, encore en cours de déploiement, l’opérateur se classe second en termes de déploiement avec 13 998 sites actifs (dont 8 700 sites 3500 MHz). Vous ne devriez donc jamais être en panne de réseau durant vos déplacements en France.

L’opérateur se démarque aussi par les petits à-côtés qu’il propose, et dont le principal est sans doute la possibilité d’opter pour une eSIM au même prix qu’une SIM traditionnelle (soit un euro). L’intérêt ? Pouvoir activer et profiter de son forfait dès la souscription terminée, sans aucun délai.

Le forfait B&You 5G 200 Go à partir de 7,99 euros par mois

Déjà très intéressant en temps normal, lorsqu’il est proposé à 9,99 euros, le forfait B&You 5G 200 Go est accessible en ce moment à 7,99 euros si vous effectuez une petite manipulation. Pour obtenir ce prix, rien de bien compliqué puisqu’il faut souscrire à ce forfait mobile en même temps qu’au forfait Pure Fibre de l’opérateur.

Une offre internet particulièrement intéressante dans la mesure où elle propose sans doute l’un des meilleurs débits du moment (jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement) pour un prix défiant toute concurrence, à savoir 23,99 euros par mois. De quoi obtenir un combo abonnement fibre + mobile à environ 32 euros, ce qui est assez inédit sur le marché actuellement.

B&You 5G 200 Go // Source : Bouygues Telecom

Et comme toujours, si vous souhaitez vous simplifier la vie, vous pouvez opter, au moment de la souscription, pour la conservation de votre numéro de téléphone (pour la fibre comme le mobile). Pour cela, communiquez l’identifiant RIO de vos lignes qui autorise aussi Bouygues Telecom à résilier les abonnements auprès de vos anciens opérateurs.