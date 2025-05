Le modem Apple trop bon ? Qualcomm panique et commande une étude pour le dénigrer

Lancé en début d’année sur l’iPhone 16e, le modem Apple C1 a marqué les esprits par son étonnante compétitivité face aux puces 5G de Qualcomm, leader du marché. Une petite prouesse pour le tout premier modem « maison » d’Apple, qu’une nouvelle enquête cherche aujourd’hui à relativiser. Une enquête commandée par un certain Qualcomm.

L’Apple C1 a suffisamment inquiété Qualcomm… pour qu’il commande une enquête // Source : Apple

Qualcomm s’est-il senti inquiété par l’introduction du modem Apple C1, et par son efficacité relativement inattendue ? La question se pose, et la parution d’une enquête remettant en cause les bonnes performances de la solution d’Apple, justement commandée par Qualcomm, leader sur le marché des puces 5G, a en tout cas de quoi interroger.

S’il n’est pas encore en difficulté face à la nouvelle solution 5G d’Apple, le géant américain semble en tout cas avoir senti le vent du boulet… au point de payer pour une expertise du cabinet Cellular Insights, dont les conclusions sont (évidemment serions-nous tentés de dire) favorables aux dernières puces 5G Snapdragon.

L’Apple C1 pas si bon que ça ? C’est Qualcomm qui le dit

En l’occurrence, l’enquête conduite par Cellular Insights compare les performances 5G de l’iPhone 16e et de son modem Apple C1, à celles obtenues par deux smartphones Android équipés de puces 5G signées Qualcomm.

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

Ce rapport dresse un bilan très élogieux pour les solutions de Qualcomm, évoquant notamment des vitesses de téléchargement en download et en upload beaucoup plus avantageuses sur les deux smartphones Android. Voici ce qui se dégage, entre autres, de l’enquête :

Vitesses de téléchargement (download) : les appareils Android sont 34,3 % à 35,2 % plus rapides

Vitesses de téléchargement (upload) : les appareils Android sont 81,4 % à 91 % plus rapides

En l’occurrence, Cellular Insights se concentre ici sur les pics de vitesse pouvant être mesurés sur les solutions de Qualcomm, et non sur les performances typiques, observées au quotidien et dans la majorité des cas.

Comme le rappelle 9to5Mac, cette explication s’avère cohérente au regard de ce que mettait en avant une autre étude, publiée cette fois-ci par le cabinet Ookla il y a quelques mois.

Ce dernier suggérait en effet que les puces de Qualcomm gardaient bel et bien un avantage sur les vitesses maximales… mais contrebalançait cette observation par deux éléments à prendre en compte : il est rare que les smartphones soient dans une situation leur permettant d’atteindre les vitesses maximales permises théoriquement par leurs modems 5G ; et en utilisation typique, l’Apple C1 proposait de meilleures performances générales.

En l’état, et sans être fausse, l’étude commandée par Qualcomm semble surtout se focaliser sur l’élément le plus flatteur pour les puces 5G Snapdragon.

Une manière pour Qualcomm de reprendre le dessus en termes de communication… sans vraiment faire avancer le schmilblick.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur iPhone : le comparatif 2025 des modèles à acheter (et à éviter)