SFR lance ses Box 5G avec TV : la riposte à Free pour les oubliés de la fibre optique

La guerre des Box 5G s’intensifie ! SFR riposte à Free avec une stratégie double marque : d’un côté l’offre premium avec TV, de l’autre le prix cassé chez RED.

SFR ne laisse pas Free, Orange et Bouygues seuls sur le créneau de la Box 5G ! L’opérateur rouge dévoile aujourd’hui deux nouvelles offres qui visent à démocratiser l’Internet fixe par la 5G. SFR vise ici les laissés pour compte sans fibre optique.

D’un côté, la SFR Box 5G évolue avec TV à 44,99 €/mois pour concurrencer frontalement Free, de l’autre, la RED Box 5G à 29,99 €/mois pour cibler les prix cassés.

Critère SFR Box 5G + TV RED Box 5G Free Box 5G Prix 44,99 €/mois 29,99 €/mois 29,99 €/mois (1 an) puis 39,99 €/mois Engagement Sans engagement Sans engagement Sans engagement Débit descendant théorique Jusqu’à 1,1 Gbit/s Jusqu’à 1,1 Gbit/s Jusqu’à 1,5 Gbit/s Débit montant Jusqu’à 150 Mbit/s Jusqu’à 150 Mbit/s Jusqu’à 850 Mbit/s Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 TV 160 chaînes avec un décodeur physique ❌ (via application tierce) Application OQEE (230 chaînes) Téléphonie Appels illimités inclus Option 5 €/mois Appels illimités inclus Contenus Netflix/Disney+/Prime gratuits pendant 6 mois ❌ ❌ Remises écosystème SFR Multi (jusqu’à 8€/ligne) SFR Multi Free Family Frais activation 19 € 39 € 29 € Ports Ethernet Non précisé Non précisé 3 ports (2×1Gb + 1×2,5Gb)

RED Box 5G : la guerre des prix est déclarée

Avec RED, SFR attaque directement Free sur son terrain de prédilection : le prix. À 29,99 €/mois, la RED Box 5G s’aligne pile sur la promo de Free (29,99 € la première année, puis 39,99 €). Même débits annoncés (1,1 Gbit/s descendant, 150 Mbit/s montant), du théorique évidemment, même Wi-Fi 6, même absence de TV.

La différence ? Une option voix à 5 €/mois pour les appels illimités, là où Free les inclut d’office. Mais RED compense avec son absence totale d’engagement. Pas de fioritures, juste l’essentiel : Internet très haut débit par la 5G.

Face à Free : avantages et inconvénients

Comparé à la Box 5G de Free (Nokia FastMile 5G Gateway 7), SFR joue sur plusieurs tableaux. Premier avantage : le réseau. SFR peut se vanter d’être 2e meilleur réseau mobile selon l’ARCEP 2024, avec 89 % des critères où il est 1er ou 2e ex-aequo, contre 82% en 2023. Le réseau 5G couvre plus de 84 % de la population avec 12 000 communes ouvertes.

Côté technique, Free garde un léger avantage avec sa compatibilité Wi-Fi 7 (contre Wi-Fi 6 chez SFR) et ses trois ports RJ45 dont un 2,5 Gb/s.

Des ports Ethernet sur la box SFR, mais très peu de détails techniques

SFR propose lui un décodeur, alors que tout passe par une application chez Free.

SFR Multi : l’écosystème qui fait la différence

L’atout secret de SFR, c’est son programme « SFR Multi » qui combine les anciens avantages Multi Packs et SFR Family. Avec une Box SFR au foyer, les abonnés bénéficient de remises substantielles : jusqu’à 8€ par ligne mobile (limite 4 lignes), 5€ de remise sur une seconde box, 5€ sur l’offre Maison Sécurisée.

Ces remises peuvent rapidement faire pencher la balance économique, surtout pour les familles nombreuses ou les foyers multi-équipés. Free propose bien du « Free Family » avec des forfaits à 9,99€/mois la première année, mais la logique reste différente.

C’est LA question que tout le monde se pose ! SFR a mis en place une carte d’éligibilité accessible par ici. Il faut aller sur l’offre Box 5G, suffit d’entrer votre adresse ou zoomer sur la carte.

On vous conseille aussi, pour aller plus loin, de vous rendre sur le site de l’ANFR sur la cartoradio. En sélectionnant SFR, vous pourrez vérifier les antennes près de chez vous, avec les bandes de fréquences utilisées. C’est essentiel pour évaluer les débits 4G et 5G que vous pouvez obtenir chez vous.

Surveillez surtout la bande 3,5 GHz (n78, dite « cœur 5G ») qui offre les meilleurs débits jusqu’à 1,5 Gbit/s, mais avec une portée limitée.

Si vous avez de la 4G, les débits s’échelonnent de 150 Mbit/s en 4G simple, jusqu’à 320 Mbit/s en 4G+ agrégeant plusieurs bandes, et peuvent atteindre 850 Mbit/s et même plus sur la 5G 3,5 GHz dans les meilleures conditions. Bref, si vous avez de la 5G 3,5 GHz, c’est optimal.

