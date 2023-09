SFR : quelle box choisir en 2023 ?

Avec une refonte récente donnant plus de visibilité sur ses offres fibre et ADSL, SFR se place comme challenger malgré sa longévité sur un marché très concurrentiel. En misant sur l'innovation et les offres TV, l'opérateur au carré rouge est-il bien armé pour faire face à la concurrence ?

Héritier de Numéricable, SFR n’a pas toujours bonne réputation dans le paysage des télécoms en France. Le service client de l’opérateur au carré rouge, notamment, en a souvent pris pour son grade. Il n’empêche que, du côté de l’Internet fixe, il existe certaines offres qui peuvent attirer le regard.

Regardons ce que le FAI a à offrir en 2023 concernant son offre de box Internet fibre et ADSL. SFR a récemment remanié son offre pour la rendre plus lisible et plus attractive que ce qu’il pouvait précédemment offrir. Cependant, avec les forfaits fibre et ADSL de RED en parallèle, le rapport qualité-prix est-il aussi intéressant ?

SFR, bon dernier sur les débits

SFR a largement réduit sa gamme pour ne proposer aujourd’hui que trois offres SFR box Fibre/ADSL afin de gagner en clarté. La Box 7 laisse progressivement sa place à la Box 8 et n’est plus disponible qu’avec l’offre SFR Fibre Starter. Celle-ci propose des débits allant jusqu’à 500 Mb/s et téléchargement et en débit montant. La box SFR Fibre Power monte jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement (700 Mb/s en débit montant) et enfin l’offre maximale, la SFR Fibre Premium, peut aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (1 Gb/s en débit montant). On est peu ou prou en face des mêmes montants que l’offre Fibre de chez Free, le tout avec une tarification similaire.

Mais qu’en est-il des débits réels ? Si l’on regarde sur le baromètre Nperf de l’année 2022, SFR est encore bon dernier sur le débit moyen, la faute sans doute au choix d’avoir conservé son accroche au réseau câblé coaxial dans certains territoires, ce qui fait invariablement baisser la moyenne par rapport à la fibre. Ce dernier est encore très implanté chez l’opérateur au carré rouge, un reliquat du réseau implémenté par Numéricable à l’époque et qui est encore utilisé aujourd’hui pour les zones encore peu desservies par la fibre. SFR a d’ailleurs joué longtemps sur cette confusion en laissant entendre que ses lignes coaxiales proposaient les mêmes performances que la vraie fibre optique, ce qui n’est évidemment pas le cas.

On se retrouve donc avec un opérateur classé bon dernier du quatuor avec une moyenne nationale qui ne dépasse pas les 220 Mb/s en téléchargement et à peine les 165 Mb/s en envoi, d’après les derniers chiffres du baromètre Nperf datant du début d’année 2023.

En comparant avec d’autres baromètres, notamment celui de Degrouptest datant du mois de juillet 2023, on obtient certes des résultats supérieurs, mais le classement reste inchangé :

412 Mb/s chez Bouygues Telecom ;

378 Mb/s chez Free ;

355 Mb/s chez Orange ;

336 Mb/s chez SFR.

Les offres Internet de SFR en 2023

SFR Fibre Starter

Auparavant appelée SFR Box 7, la gamme Starter correspond comme son nom l’indique à l’offre d’entrée de gamme de l’opérateur. Pour 20,99 € par mois pendant 1 an puis 34,99 € par an, on a le droit à un routeur de génération antérieure, mais qui fait le job, le même que sur l’offre Fibre/ADSL de chez RED. On reste dans la constante côté design chez SFR avec une box très classique en forme de rectangle noir qui ne surprendra pas, mais pouvant tout de même se poser à la verticale. À l’arrière, on retrouve les quatre ports RJ45 en Gigabit ainsi qu’un port USB pour partager un appareil sur le réseau. Le Wi-Fi 5 est encore présent côté réseau sans fil. On a d’ailleurs le droit à un débit montant comme descendant allant jusqu’à 500 Mb/s.

La box TV quant à elle fait aussi dans le classicisme absolu. On a le droit à un petit carré noir assez discret qui se positionne à l’horizontale et une seule LED de fonctionnement en façade qui passe du rouge au vert lorsqu’on allume le boitier. Seule originalité : on trouve un port USB pour brancher un moyen de stockage et augmenter la capacité d’enregistrement, ainsi qu’une prise pour antenne TV qui est optionnelle puisque la TV est reçue par Internet. Elle est tout de même capable de fournir une image en 4K sur les programmes compatibles (160 chaines en tout) et fonctionne sous sa propre interface maison par SFR.

SFR Fibre Power

Avec cette offre Power, on passe cette fois-ci vers une SFR Box 8 en guise de routeur. Le débit est plus important : jusqu’à 2 Gb/s (partagé) en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Cette fois-ci on a enfin droit au Wi-Fi 6 et à 4 ports Ethernet Gigabit. Encore une fois, SFR se contente du minimum côté routeur avec un design sobre, voire quelconque et surtout peu d’options pour personnaliser son réseau à domicile. C’est d’autant plus dommage quand on voit ce que peuvent faire Free ou Orange de leur côté.

L’autre partie de ce pack fibre Power concerne le décodeur TV, le bien nommé Connect TV. Celui-ci est le seul tournant sous Android TV (rom custom par SFR) et donc donne accès à toutes les applications disponibles sur le Google Play Store telles que Netflix, YouTube ou encore Disney+ et Molotov en plus des 200 chaines TV de l’offre. Ne vous attendez pas non plus à la puissance d’une Nvidia Shield, ce décodeur ne sera à l’aise que pour lire de la vidéo malgré une compatibilité 4K HDR ainsi que les normes vidéo Dolby Vision et Atmos pour le son. On regrette aussi que son port RJ45 ne soit pas compatible Gigabit (10 Mb/s grand max), mais qu’il est tout de même possible de le connecter sans fil grâce à sa puce Wi-Fi 5. En somme, le Connect TV fait le job pour une box TV sous Android, même si la plupart des TV connectées du marché font largement mieux aujourd’hui. À réserver que si vous ne disposez pas d’autres alternatives.

Pour 29,99 € par mois pendant 1 an puis 34,99 € par an, l’offre Power est en confrontation avec la Freebox Pop et la Livebox Up Fibre même si elle a l’avantage d’être mieux fournie et moins chère que cette dernière.

SFR Fibre Premium

Le haut de gamme de chez SFR n’en a peut-être pas la forme, mais il montre volontiers les muscles quand il s’agit des chiffres. On a le droit donc à la fameuse SFR Box 8X qui n’est rien d’autre qu’une SFR Box 8 d’un point de vue esthétique, mais qui dispose en plus de la technologie XGS-PON pour profiter du débit théorique maximal de 8 Gb/s en téléchargement. Seulement si, bien sûr, votre logement est équipé d’un relais compatible. La SFR Box 8X est aussi compatible Wi-Fi 6, mais pas Wi-Fi 6E. Une mise à jour pourrait cependant arriver bientôt. Autre (gros ?) changement sur la box : un port USB-C prend la place de l’USB-A, toujours en 3.0. De même, les répéteurs Wi-Fi ne sont disponibles qu’en option.

Cette offre est aussi livrée avec la Box TV premium de chez SFR, à savoir la SFR box 8 TV. Il s’agit d’un décodeur plus massif, compatible 4K HDR garantissant une image et un son cinéma avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. le côté massif est justifié, car la box intègre une enceinte connectée compatible Amazon Alexa. On regrette cependant que le port HDMI ne soit que du 2.0, mais comme la box ne fonctionne pas sur une ROM Android TV, il faudra se contenter des services TV avant tout.

Quelle Box SFR nous recommandons ?

Nous vous recommandons donc l’offre SFR Fibre Power à 29,99 euros par mois la première année. L’entrée de gamme représentée par l’offre Starter est un peu en deçà de ce que propose Free avec son offre Revolution, surtout concernant les offres VOD et TV. L’offre Fibre Power a le mérite de proposer sensiblement la même chose que l’offre Pop de Free qui était déjà notre recommandation chez cet opérateur. Reste maintenant à évaluer tout cela en fonction de votre domicile, de votre éligibilité et surtout du débit que vous obtiendrez une fois la box branchée chez vous.

