SFR dévoile la SFR Box 10+, sa nouvelle box internet en Wi-Fi 7 tri-bande

Sans prévenir, SFR présente aujourd’hui sa nouvelle box internet Wi-Fi 7 et devient le dernier FAI à rejoindre Free, Bouygues Télécom et Orange sur ce marché. Voici ce que cette box internet a en réserve.

« Puissance, écoresponsabilité et ergonomie« . SFR nous présente sa SFR Box 10+, le summum de son catalogue. Wi-Fi 7, débit de 8 Gb/s, connectivité Thread… L’opérateur au carré rouge dévoile la fiche technique complète de son routeur dernière génération et annonce un lancement prévu à la rentrée de septembre. Mais pour les clients SFR, elle sera disponible en avant-première dès cet été !

Sur les caractéristiques techniques, la SFR Box 10+ s’approche grandement de la Bbox Ederson de Bouygues Télécom. Elle est en Wi-Fi 7 tri-bande certifiée par la Wi-Fi Alliance, elle prend donc en charge la bande des 6 GHz ainsi que le MLO, et propose un débit max de 8 Gb/s symétrique. Cette box sera fournie avec un maximum de deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande, de nouveaux modèles donc.

Un streaming fluide où que vous soyez, une navigation ultra-rapide, un chiffrement avancé et un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants. Le tout sur 10 appareils en même temps.

SFR met également en avant un module de connectivité Thread pour relier les objets connectés du foyer tels que les ampoules connectés, les caméras de surveillance ou les interrupteurs intelligents. Plus qu’un routeur pour avoir une connexion internet, la SFR Box 10+ pourrait être un véritable hub pour maison connectée.

C’est une fierté pour tous de dévoiler aujourd’hui la Box 10+, qui constitue une nouvelle étape de cette progression, incarne l’excellence de notre savoir-faire et matérialise un engagement collectif constant au service de nos clients. SFR réaffirme ainsi sa capacité à innover et à adresser les besoins de tous ses abonnés en leur proposant avec la Box 10+ les technologies les plus avancées à travers les offres les plus simples et les plus claires du marché.

Mathieu Cocq, PDG de SFR