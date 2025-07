Ikea adopte enfin Thread et Matter : on vous explique à quoi ça sert

Retour à la case départ pour la maison connectée Ikea. Le géant du mobilier se relance avec une nouvelle génération de produits compatibles Thread et Matter.

Source : Ikea

Pour ranger nos livres de façon totalement Feng shui, mieux disposer un intérieur, ou encore construire une cuisine ergonomie, Ikea s’est imposé dans le paysage comme la référence du meuble en kit.

Depuis plusieurs années, le géant suédois aimerait également prendre le tournant des nouvelles technologies, sous toutes ses formes. La marque a lancée des bureaux, feuteuils et accessoires davantage pensé pour les joueurs de jeux vidéo. Elle a également lancée à plusieurs reprises des objets pour devenir la référence de la domotique à la maison.

Sur ce terrain là, Ikea semble n’avoir jamais trouvé la bonne solution… jusqu’à aujourd’hui ? Ce mercredi 9 juillet, le géant du mobilier annoncer une nouvelle gamme de plus de 20 appareils connectés en misant sur l’interopérable : ampoules, prises électriques, capteurs ou encore télécommandes, tout y passe.

Etre compatible avec tout

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

La force de cette nouvelle génération de produits Ikea, c’est leur compatibilité avec Thread et Matter. Il s’agit des deux protocoles devenus standard dans le monde de la maison connectée.

Cela va permettre une compatibilité avec Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Apple Homekit ou encore l’alternative libre Home Assistant.

Les capteurs Ikea

Ikea n’a pas encore dévoilé en détail cette vingtaine de nouveaux objets connectés. On sait seulement qu’ils arriveront l’an prochain, dès le mois de janvier.

Pour le géant, l’objectif est clairement de toucher le très grand public, au même titre que la gamme de Lidl, et non un public technophile sans doute déjà équipé.

Dirigra sera mis à jour

Faut-il jeter à la poubelle tous les objets Ikea lancés jusqu’à présent ? Heureusement non. La marque annonce que son hub Dirigra sera mis à jour pour prendre en charge Matter et Threads et devenir compartible avec les nouveaux objets.

L’ancienne génération de produits Ikea travaillait avec le protocole Zigbee. Cette comptabilité sera maintenue dans Dirigra pour pouvoir continuer de les utiliser, ainsi que la ligne de produits Tradfri. La fonction Touchlink, qui permettait de configurer les appareils sans un hub, sera également encore prise en charge.

Mais la force de la compatibilité Threads et Matter est donc qu’il sera possible d’interconnecté des objets déjà existants non Ikea avec les produits Ikea et inversement.